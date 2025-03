Gálaesten ünnepelték a magyar tévések legjobbjait, RTL–TV2: 7–6

A 2025-ös gálán minden eddiginél több kategóriában avattak győztest. Díjat adtak át nagyszabású show-műsor, vetélkedő, reality, talkshow, szórakoztató-ismeretterjesztő műsor, női műsorvezető, férfi műsorvezető, sorozat, színésznő, színész, női mellékszereplő és férfi mellékszereplő, valamint a díj történetében először egzotikus reality, női zsűritag és férfi zsűritag kategóriában is. A díjátadók között ott volt F. Tóth Benedek, az Index főszerkesztő-helyettese is.

Az eseményen az RTL nyerte a legtöbb díjat, tizenöt kategóriából hetet.

A Sorozatwiki összesítése szerint Az Árulók két díjat is bezsebelt, ugyanis 2023 után a 2024-es évre is a legjobb realitynek választották, a házigazdáját, Árpa Attilát pedig most először a legjobb férfi műsorvezetőnek. Duplázott A renitens, mely a legjobb sorozat díját nyerte meg, a címszereplője, Gáspár Kata pedig 2024 legjobb színésznője lett. A legjobb férfi zsűritagnak az X-Faktor mentorát, Majkát, a legjobb vetélkedőnek Az ugrást szavazták meg, a Gólkirályságban nyújtott alakításáért pedig Hevér Gábor vihette haza a legjobb színésznek járó elismerést. Majka a díj átvételekor élete legjobb döntésének nevezte, hogy az RTL-hez igazolt, és szerinte a Csurran, cseppen című száma után ezt a TV2-nél is így látják.

A TV2 Csoport díjak számában alig maradt le legfőbb versenytársától, hatot kapott. Itt a S.E.R.E.G. duplázott, a legjobb női és férfi mellékszereplő is innen nyert, előbb Györgyi Anna, utóbbi Kamarás Iván lett. A 2022-es után a 2024-es évadát is díjazták a Dancing with the Starsnak, a legjobb nagyszabású show-műsor lett. A legjobb női műsorvezető immár nyolcadszor Ördög Nóra, a Sztárban sztár All Stars ítésze lett, Liptai Claudia pedig a tavalyi év női zsűritagjaként vihette el a díjat. A legjobb talkshow másodszor is az Adom a napom (VIASAT3), a legjobb szórakoztató-ismeretterjesztő műsor pedig a Dr. S.O.S. – Vészhelyzet a vadonban (Spektrum) lett.

A díjat Kenderessy Szabolcs, a SorozatWiki főszerkesztőjének kezdeményezésére kilenc hazai médium részvételével alapították meg. A cél olyan független díj létrehozása volt, amely szakmai szempontok alapján, kritikai attitűdöt képviselve emeli ki a magyar televíziós teljesítményeket. Az elismeréseket a szak- és hírmédiumok vezető újságíróinak szavazatai alapján ítélik oda. A Televíziós Újságírók Díjának grémiumát az Index, a Marketing&Media, a Márkamonitor, a Media1, az Origo, a Port, a SorozatWiki, a Színes RTV, a Telenovella magazin és a TVR-hét egy-egy újságírója alkotja.

17 A férfi zsűritag kategória győztese Majoros Péter Majka (X-Faktor) Galéria: Televíziós Újságírók Díja 2025 (Fotó: Tövissi Bence / Index)

Az elismerések sora idén életműdíjjal is bővült, amelyet a Televíziós Újságírók Díjának szabályzata szerint olyan tévés szakember vagy személyiség nyerhet el, aki a díj odaítélését megelőző évben még aktívan dolgozott. Az első ilyen elismerést Koós György televíziós rendező kapta meg. A gálaest házigazdája Gundel Takács Gábor volt, aki már hetedik alkalommal látta el a műsorvezetői feladatot, és korábban többször díjazottként is a színpadra lépett.

Íme a díjazottak teljes listája:

Nagyszabású show-műsor: Dancing with the Stars

Vetélkedő: Az ugrás

Reality: Az Árulók

Egzotikus reality: Ázsia Expressz

Talkshow: Adom a napom

Szórakoztató-ismeretterjesztő műsor: Dr. S.O.S. – Vészhelyzet a vadonban

Női zsűritag: Liptai Claudia

Férfi zsűritag: Majoros Péter Majka

Női műsorvezető: Ördög Nóra

Férfi műsorvezető: Árpa Attila

Sorozat: A renitens

Színésznő: Gáspár Kata

Színész: Hevér Gábor

Női mellékszereplő: Györgyi Anna

Férfi mellékszereplő: Kamarás Iván

Életműdíj: Koós György

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)