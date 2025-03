Hulk Hogan volt neje kiborította a bilit, tönkrement a család

Hulk Hogan és első felesége, Linda Hogan 1983-ban házasodtak össze. Közel negyed évszázados házasságuknak 2007-ben lett vége, amikor Hulk állítólag viszonyt folytatott Brooke legjobb barátnőjével. Bár az amerikai profi pankrátornak nem volt szüksége még nagyobb hírnévre, 2005-ben mégis úgy döntött, hogy családjával közösen elindítják a Hogan jobban tudja című valóságshow-t. A műsor 4 évadon keresztül volt látható a képernyőkön szerte a világon, azonban 2007-ben elkaszálták a sorozatot. Az ezt követő évben lánya, Brooke létrehozta saját sorozatát Brooke jobban tudja címmel, a show mindössze 20 epizód után befuccsolt.

Brooke-nak sosem volt fényes a viszonya szüleivel, akikkel – édesanyja, Linda elmondása alapján – közel 8 éve nem beszél. A lány akkor összeveszett apjával, akivel olyan szinten elvágta a kapcsolatot, hogy annak 2023-ban megrendezett esküvőjére se ment el. A szülők így arról sem tudhattak, hogy a hónap elején Brooke életet adott két gyönyörű ikergyermekének.

Nem tudom, hogy ezt miért vetítette ki rám, de engem is kizárt az életéből

– nyilatkozta Linda, miközben zokogott.

Hozzátette azt is, hogy nemcsak unokái születéséről maradt le, hanem Brooke 2022-es esküvőjéről is. „A legborzalmasabb zűrzavar” – fogalmazta meg, miközben arról beszélt, hogy már több mint 15 éve elhagyta Hulk Hogant, mégis még mindig darabjaira van hullva a családja. Úgy gondolja, éppen ezért őszintének kell lennie azzal kapcsolatban, min ment keresztül házassága alatt.

Ő egy tökéletes hazudozó. Egy szexfüggő, mégis megy előre továbbra is… Micsoda hős, nem igaz? Nem!

– csattant fel, miközben volt férjéről beszélt, aki a Real American Beer márka nagykövete.

Linda kifejtette, azt érzi, Hogan úgy csinál, mintha semmi baj nem lenne. Hozzátette, többször is lehetőséget adott volt férjének, hogy visszajöjjön és kibékítse családjukat, azonban ezt sosem lépte meg. Fiával, Nickkel egyébként tartja a kapcsolatot, úgy fogalmazott róla: „Ő még mindig olyan jó fiú.”

A Linda Hogan által közzétett videóra Hulk Hogan nem reagált, de a visszavonult sportoló 2009-ben megjelent My Life Outside the Ring című memoárjában tagadta, hogy valaha is megcsalta volna Lindát. Brooke csütörtökön azonban megtörte a csendet, és felfedte, hogy a család szétszakadásáért nem csak édesapja felelős. Állítása szerint se apja, se anyja nem befolyásolta abban, hogy megszakítsa kapcsolatát egyikkel vagy másikkal. Elmondása alapján gyerekkora óta rendkívül sok verbális és mentális bántalmazás érte, ami gyakran tettlegességig fajult. Hozzátette, néha olyan személy bántotta őt, akiről korábban soha nem tudta volna elképzelni.

Annyira szerettem volna a jót látni bennük, védeni őket, segíteni nekik és újrakezdeni – csakhogy ők újra és újra tiszteletlenül bántak velem. Normális családra vágytam, de ez soha nem valósult meg

– folytatta Brooke, aki végül feladta a próbálkozást, mert egy ponton túl már érezte, hogy nem tud többet tenni.