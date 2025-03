Ráthonyi Palácsik Tímea: Minden magyarországi cégemet bezártam

Magánéletéről és üzleti ügyeiről is beszélt Ráthonyi Palácsik Tímea, aki a Pénzcentrumnak adott interjút. Szó esett a Los Angelesben tomboló tűzvészről és közbiztonságról, ami miatt a költözést fontolgatják, a filmes projektjéről, a lombikprogramról és arról is, hogy ki gratulált elsőként a gyermeke születéséhez.

„Rengeteg ember otthona, élete munkája semmisült meg, sokan döntöttek úgy, hogy a katasztrófa után nem is térnek vissza Los Angelesbe. A tűzzel érintett terület nagysága meghaladta a 38 ezer hektárt, kimondani is rettentő. Sajnos személyesen mi is ismerünk pár családot, akik elvesztették mindenüket ebben a szörnyű tűzvészben” – mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Ráthonyi Palácsik Tímea. Az ő házuk közelében is tombolt a tűz, de szerinte LA már egyébként nem ugyanaz, mint tíz éve volt.

Bűnözés, hajléktalanok, gyújtogatások, egyáltalán nem biztonságos már és ráadásul itt a legmagasabbak az adók. Mi is tervezzük az elköltözést.

Befektetések és filmek

Ráthonyi Palácsik Tímea beszélt az üzleti ügyeiről is: „Minden magyarországi cégemet bezártam. A Nobut azért adtam el, mert az anyaságra szerettem volna koncentrálni, jött egy kedvező ajánlat, és mivel Amerikában élek, kevésbé tudom ellenőrizni és felügyelni. Viszont elmondhatom, hogy nagyon jó kezekbe került a Bárány családhoz, akiket régóta tisztelek, és bízom benne, hogy egy fantasztikus dolgot fognak kihozni belőle”.

Magyarországi cége már nincs.

„A portfóliómat egy konzervatívabb, értékalapú megközelítés mentén amerikai befektetési tanácsadók fektetik be, amely az osztalékra és a tőke megtérülésére összpontosít. Tekintettel a kissé alacsonyabb gazdasági növekedési ütemre, továbbra is a középtávú adómentes kötvényeket és a rövid lejáratú vállalati kötvényeket preferálom. A jövőben meglehet, hogy magyarországi ingatlanokat szeretnék vásárolni és ezeket kiadni, ingatlanfejlesztésen is gondolkodom” – nyilatkozta.

Az egyéb projektekkel kapcsolatban elmondta, hogy van pár értékes filmes script, amivel szeretne majd foglalkozni, és egy barátnőjével egy tv-s utazási műsort is terveznek forgatni.

Arnold Schwarzeneggerrel kiváló a személyes kapcsolat. Nagyon nagy megtiszteltetés a barátsága, mindig feltölt energiával és elképesztő a motivációs ereje. Ugyanakkor nem szoktam üzleti dolgokról kérdezni őt, inkább csak a barátságot ápolom vele és a hogyléte felől érdeklődöm. Amikor megszületett a kisfiúnk facetime-on felhívott minket, hogy gratuláljon

– fogalmazott.

Andy Vajna utolsó projektje volt a Smoke n Mirrors, volt felesége most André Morgan és Alan Gasmer producerekkel dolgozik rajta. A Pákh-családdal pedig Jókai Mór sírját szeretnék felújítani a Fiumei úti temetőben, ahol Andy Vajna magyarországi síremléke is van.

A lombikprogram nehézségei

A család küzdelmes úton van túl a gyermekvállalás tekintetében hormonkezelések, műtétek, négy elveszített baba után. Most viszont abban a különleges élethelyzetben vannak, hogy egy béranya segítségével megszületett a kisfiuk, és közben Ráthonyi Palácsik Tímea is várandós lett a kislányukkal.

Nem hittük el, de bíztunk a csodában és hogy minket is meghallgatnak egyszer ott fönt. Kitartó voltam, minden kezelést bevállaltam és elviseltem, csak hogy sikeres legyen a beültetés, és így lelkileg is kicsit megnyugodtam, mert már egy baba úton volt.

A magyarországi helyzetről elmondta, hogy fantasztikus magyar orvosok vannak, ugyanakkor a jelenlegi TB várandós gondozási program nem támogatja pl. az embriók genetikai kivizsgálását. „Ez azt jelenti, hogy gyakran kromoszóma rendellenes, beteg embriókat ültetnek be, felesleges hormonkezelésnek és lelki traumának kitéve az édesanyákat. Otthon, 41 éves kor felett valószínűleg elküldtek volna, hogy ne is próbálkozzak. (...) A magánszektor nagyobb szerepvállalását,

több sperma és petesejt donációt, valamint a béranyák igénybevételének lehetőségét is támogatnám.

Fájó, hogy nem élünk a jelenlegi orvostudomány kínálta fantasztikus lehetőségekkel, amivel több nőt hozzá segíthetnénk az édesanyává váláshoz” – mondta Ráthonyi Palácsik Tímea.