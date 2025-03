Kitört a mellbimbógate: a fiatal influenszerek nekiestek Bihari Ádám stílusszakértőnek a TikTokon

Bihari Ádám stílusszakértő a Jeszenszky-kaland YouTube csatorna vendége volt, ahol többek között a női öltözködésről és stílusról beszélgettek. Bihari a legnagyobb női stílusbakikról is beszélt, amelyekhez véleménye szerint hozzátartozik: a nők melltartó nélküli megjelenése. A stílusszakértő szerint ez a férfiaknak felhívás keringőre, a nők gyakorlatilag könyörögnek ezzel azért, hogy felszedjék őket.

Bihari Ádám stílusszakértő úgy véli, a nők manapság túl sokat mutatnak meg magukból azzal, hogy rendszeresen nem viselnek melltartót. Bihari Ádám úgy fogalmazott a Jeszenszky-kalad elnevezésű podcastben:

Ha egy nő nem vesz fel melltartót, ne csodálkozzon, hogy ajánlatot kap, hiszen egy férfi csak két mellbimbót lát. És minél dekoratívabb valaki, annál kevésbé fogod a szemét nézni.

A stílusszakértő azzal érvelt, hogy „egy régi iskola szerint” a férfiak fantáziája ilyenkor akarva-akaratlanul elszabadul, ezért a nők igazán nem várhatják el, hogy ne a mellüket nézzék. Kiemelte, ilyen esetekben egy férfi úgy érzi, lehetőséget kap, felhívást keringőre, meglátása szerint egyértelmű, hogy ajánlatot fog tenni a hölgynek, akinek szabadon vannak a mellbimbói.

Kitért a plasztikai műtétekre, illetve a műszempillákra is, amely beavatkozásokat túlzásnak, már-már ízléstelennek érzi. Véleménye szerint az ilyen léptékű testi beavatkozásokat maguk mögött kellene hagyniuk a nőknek, mert úgy érzi, már a köbcentik háborújában élnek.

Már gyakorlatilag labdákat látok a nők melle helyén

– tette hozzá Bihari Ádám stílusszakértő.

Polgár Tünde is reagált Bihari Ádám kijelentésére

Megannyi magyar tiktoker szállt bele Bihari Ádámba ominózus kijelentése után. A fiatal lányok videói többezres megtekintéseket generálnak, mellettük pedig a magyar internet egyik legelegánsabb nője, Polgár Tünde is kifejtette véleményét a stílusszakértő gondolatmenetéről.

A üzletasszony kifejtette, egy nő nem attól lesz kifinomult, stílusos vagy ízléses, hogy van rajta melltartó, kiemelte, a régi korok arisztokrata női soha nem viseltek melltartót, mégis roppant elegánsak voltak. Úgy fogalmazott:

Akkor is voltak például kombinék, fűzők, amikbe belekényszerítették maguknak a nők, akkor így kellett megfelelniük a férfiaknak. A melltartó kínzóeszköz is tud lenni egy nőn, ráadásul a mellrák kockázatát is fokozhatja.

Polgár Tünde elmondta, erős kijelentésnek tartja azt a bigott elvárást, hogy a nőknek kötelezően viselniük kellene melltartót. Hozzátette, reméli, hogy Bihari Ádám is csak tévedésből fogalmazott így.

Ellenpélda is érkezett, egy fiatal lány arról posztolt videót, hogy melltartó is van rajta, valamint a hideg idő miatt több réteg ruha is, mégis kapott ajánlatot egy vadidegen férfitól. Feltette a kérdést Bihari Ádámnak, ilyenkor mit kellene tennie.

A magyar TikTok gyakorlatilag felrobbant Bihari Ádám kijelentése után, a fiatal lányok húszasával pakolják fel a felháborodott videókat, nem értik, miért tárgyiasítják a testüket. Felvételeik alatt több fiatal fiú is kommentelt, akik nagy többségben azt írják, ugyan csinosnak tartják a lányokat, mégsem érzik egyből a késztetést, hogy ajánlatot tegyenek nekik.

A tisztelet nem attól függ, hogy mit viselünk, és nem a ruházatunkkal kellene kiérdemelnünk. Miért van az, hogy egy nőnek számítania kellene a következményekre, ha nem hord melltartót, miközben senki sem beszél arról, hogy egy férfinak számítania kellene a következményekre, ha nem tanul meg tisztelettel viselkedni?

– írta az egyik hölgy.