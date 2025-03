Megalázó nyugdíjból kellene megélnie Galkó Balázsnak

Gyönyörű, rendezett albérletében is csak bottal tud közlekedni Galkó Balázs, aki tavaly több súlyos balesetet is szenvedett. Hat bordája eltört, valamint kétoldali tüdőgyulladása is volt, aminek következtében sokat kellett kórházban feküdnie. Így hát nem meglepő, hogy ingadozó lelkiállapota, mosolygós, jó kedélye hamar elkomorul, amikor az egészségéről van szó.

Egyik napról a másikra él, nem érzi, hogy ez az állapot még sokáig fenntartható lesz.

Összesen kétszázezer forintból kell megélnem. Százhatvanezer forint a nyugdíjam, amihez jön még negyvenezer, amit a Madách Színháztól kapok a felügyelőbizottsági tagságomért

– fogalmazott a Blikknek. Azt nyilatkozta, túlélése már az emberek jóindulatától függ, azon is elgondolkozott, hogy létrehoz egy Facebook-oldalt, ahol rajongói támogathatják. Elmondta, nagyon el van keseredve, és folyamatosan szorong. Egyetlen vigasza, hogy gyermekei rendszeresen látogatják, és jó kapcsolatban vannak.

A két idősebbik fiam megalapította a „Birodalmi Rehabilitációs Csoportot”, ami azt a célt szolgálja, hogy ne hagyjam el magam teljesen. Heti egyszer meglátogatnak, és olyankor hoznak ételt is, amiből aztán tudok főzni valamit. A gyógyulásban sokat segít a társaságuk

– fogalmazott.