Havas Henrik: Be kellene fejezni a hazudozást Puhl Sándor halálával kapcsolatban

Havas Henrik közösségi oldalán írta, hogy szerinte Puhl Sándor nem Covid-fertőzésben halt meg, és „be kellene fejezni a hazudozást” a halálával kapcsolatban. A posztban a Nemzeti Sport pénteki számára hivatkozik, ahol egy összeállításban gyűjtötték egybe a koronavírus-járványban elhunyt magyar és külföldi sportszemélyiségek neveit.

Az újságíró azt írta, hogy a legendás játékvezető nővére és élettársa is azt közölte, hogy az egykori játékvezető a Semmelweis klinika által kiadott halotti bizonyítvány szerint kórházi fertőzés szövődményében halt meg.

Havas Henrik viszont úgy véli, hogy a Nemzeti Sport figyelmen kívül hagyta a levelüket.

Megállapította, hogy egy szó sem igaz abból, hogy Puhl Sándor a koronavírus-járvány áldozata lett volna, ugyanis negatív Covid-teszttel és influenzával került a Semmelweis klinikára, és már korábban kérte a védőoltást, amit hónapok elteltével sem kapott meg.

Puhl Sándort négyszer választották a világ legjobb játékvezetőjének, világbajnoki és Bajnokok Ligája-döntőn is fújta a sípot. 2000 és 2006 között az Magyar Labdarúgó Szövetség alelnöki tisztségét is betöltötte. 2006-ig a FIFA Játékvezető Bizottságának tagja volt, 2000-től 2007-ig pedig az MLSZ Játékvezető Bizottságában is részt vett. Éveken keresztül a Sport TV állandó televíziós szakértőjeként is dolgozott. 2021. május 20-án halt meg, a koronavírus-járvány alatt, majd június 9-én temették el.