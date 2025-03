Eric Clapton neve egyet jelent a rock- és bluesgitározás csúcsteljesítményével. A ma már a nyolcvanadik születésnapját ünneplő zenész életműve több mint hat évtizedet ölel fel, és generációkat inspirált. Pedig korántsem alakult könnyen a zenész élete...

Eric Patrick Clapton 1945. március 30-án született az angliai Ripley-ben. Édesanyja, Patricia Clapton akkor mindössze 16 éves volt, míg édesapja, a kanadai katona, Edward Walter Fryer még Eric születése előtt visszatért hazájába, ahol már házas volt. A fiatal Patricia nem tudta vállalni a gyermeknevelést, így Clapton nagyszülei, Rose és Jack Clapp nevelték fel őt. A kis Eric sokáig abban a hitben élt, hogy nagyszülei a szülei, és édesanyja a nővére.

A zenei érdeklődés már korán megmutatkozott nála: nagymamája kiváló zongorista volt, édesanyja és nagybátyja pedig rajongtak a nagyzenekari muzsikáért. Nyolcéves korában szembesült az igazsággal a családjáról, ami mélyen megrázta. A felfedezés után zárkózottabbá vált, és az iskolában is romlott a teljesítménye. Bár a középiskolai felvételi vizsgáján nem járt sikerrel, művészi tehetsége révén beiratkozhatott a Holyfield Road School művészeti tagozatára. Ez pedig komoly löketet adott az életének.

A The Yardbirds és a Cream tette fel a térképre

Az 1950-es évek végén a rock 'n' roll berobbant a brit zenei életbe, és Clapton 13 évesen megkapta első gitárját. Kezdetben nehézséget okozott számára a játék, de idővel egyre jobban belemerült a blues világába. Különösen nagy hatással volt rá Robert Johnson, Muddy Waters és Alexis Korner zenéje. 1963-ban csatlakozott első zenekarához, a The Roostershöz, majd rövid ideig a Casey Jones and The Engineers tagja volt. Októberben meghívást kapott a The Yardbirdsbe, ahol megkezdődött profi zenei pályafutása.

A The Yardbirdsszel Clapton első sikereit is elérte, de a banda új irányvonala miatt 1965-ben otthagyta a csapatot. A helyére két másik legendás gitáros, Jeff Beck és Jimmy Page léptek. Clapton még 1965-ben csatlakozott John Mayall blueszenekarához, a Bluesbreakershez, ahol kivételes gitárjátéka legendássá vált. A „Bluesbreakers with Eric Clapton” album óriási hatással volt a brit blues fejlődésére. Ekkor kapta meg a rajongóktól a híres „Clapton is God”, azaz a „Clapton az Isten” becenevet.

1966-ban Jack Bruce és Ginger Baker társaságában megalapította a Creamet, amely rövid fennállása alatt is óriási hatást gyakorolt a rockzenére. Olyan dalokkal, mint a „Sunshine of Your Love”, a „White Room” vagy a „Crossroads” a Cream világsztár lett. A tagok közötti konfliktusok azonban 1968-ra a zenekar feloszlásához vezettek.

Siker, szenvedélyek, tragédia

A Cream után Clapton több projektben is részt vett, például a Blind Faithben, majd 1970-ben megalapította Derek and the Dominos együttest. Ekkor született egyik legismertebb szerzeménye, a „Layla”, amelyet Pattie Boyd iránt érzett viszonzatlan szerelme ihletett. Bár a dal klasszikussá vált, a zenekar rövid idő után feloszlott.

A következő években Clapton drog- és alkoholfüggőséggel küzdött, amely hosszú időre eltávolította a reflektorfényből.

1974-ben azonban visszatért a „461 Ocean Boulevard” albummal, amely Bob Marley „I Shot the Sheriff” feldolgozásával hatalmas sikert aratott. Az ezt követő években olyan klasszikus dalokat írt, mint a „Cocaine”, a „Wonderful Tonight” és a „Forever Man”.

1987-ben Clapton elkötelezte magát a józan élet mellett, és megalapította a Crossroads Centre rehabilitációs intézetet. Clapton magánélete ugyanakkor viharos volt: rövid házassága Pattie Boyddal kudarcba fulladt, és több nővel is gyermeket nemzett – 2002-ben feleségül vette Melia McEneryt, akitől három lánya született. 1991-ben hatalmas tragédia érte, amikor négyéves fia kizuhant egy New York-i apartman ablakából. A gyászból született meg az egyik legmeghatóbb dala, a „Tears in Heaven”.

Eric Clapton a Rolling Stone magazin szerint minden idők második legnagyobb gitárosa, és az egyetlen zenész, aki háromszor is bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be (a Yardbirds, a Cream és szólókarrierje miatt). 18 Grammy-díjat nyert, és számos ikonikus albumot hagyott maga után.

Bár egészségügyi problémái – perifériás neuropátia és tinnitus (fülzúgás) – megnehezítették számára a fellépéseket, a zene iránti szenvedélye töretlen. Clapton 80 évesen is a rocktörténelem egyik legnagyobb hatású alakja, akinek zenéje generációkon átívelő inspirációt nyújt a gitárosok és zenerajongók számára világszerte.

Vajon ön mennyire ismeri a ma születésnapos gitáros életét?