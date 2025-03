Horogkeresztes nyakláncban és fekete Ku-Klux-Klan-jelmezben adott interjút Kanye West

Szürreális interjút adott az utóbbi időben leginkább botrányairól elhíresült amerikai rapper, aki ezúttal egy órán keresztül a Ku Klux Klán ruházatához kísértetiesen hasonló fekete színű lepelben és csuklyában beszélgetett egy youtuberrel. Kanye West többek között arról beszélt, hogy sosem akart gyereket Kim Kardashiantól, de beszélt a horogkeresztes pólóiról is.

„Az első két hónapban nem akartam gyereket ettől az embertől. De Isten terve más volt” – fogalmazott Kanye West egy fekete csuklyával a fején a Kim Kardashiannal való kapcsolatáról, amelyből összesen négy gyerekük született.

A Ku-Klux-Klan tagjai által viselt öltözetre, a színét leszámítva, kísértetiesen hasonlító jelmezben a rapper a gyerekeiről azt mondta, utálja, hogy ők is hírességek, a nyilvánosság előtt szerepelnek, és nem rendelkezik a nevük jogaival, csak 50 százalékban. „Tehát egy fehér nő és egy fehér család irányítja ezeket a befolyásos fekete gyerekeket” – jelentette ki Kanye West, miközben még mindig folyik a küzdelme a gyerekek felügyeleti jogáért Kim Kardashiannel.

A DJ Akademiksnek adott bizarr interjúra még nem csuklyában érkezett, hanem egy pólóban, amihez egy horogkeresztes nyakláncot választott. Most arról mesélt, hogy a fekete mellé egy fehér színű verziót is készített, ami már tényleg egy az egyben a KKK ruházata lett volna. Szerette volna az adás előtt felvenni az utcára is, de attól tartott, hogy az emberek megverik az utcán, és kórházba kerül. A rapper korábban saját webshopot indított, ahol horogkeresztes mintájú pólókat szeretett volna árulni, de azt az oldalt végül lekapcsolták.

A The Independent szerint a videóban arról is szólt, már bátrabban mer beszélni a nyilvánosságban a gondolatairól, „őt már nem lehet elhallgattatni”, amit azzal is indokolt, hogy már egyetlen márka sem akar vele leszerződni.

Az utóbbi hónapok legnagyobb visszhangot keltő botránya volt, amikor Kanye West felesége a Grammy-gálán szinte teljesen meztelenre vetkőzött, egyes hírek szerint a férje kérésére. Később már arról szóltak a hírek, hogy hamarosan elválnak az útjaik.