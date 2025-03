Halálosan megfenyegették Muri Enikőt Orbán Viktorral készült szelfije miatt

Ügyvédi segítséget kért Muri Enikő, miután több mocskolódó üzenet után halálos fenyegetést is kapott Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen készített és kiposztolt szelfije miatt. Az énekesnő olyan kollégáitól is kapott támadást, akikről azt hitte, hogy kiváló a kapcsolatuk, de többen ki is álltak mellette. Például Orbán Viktor maga írt posztot, biztosítva az énekesnőt támogatásáról, és Lengyel Tamás színművész is biztató levelet küldött a művésznőnek.