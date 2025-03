30 éve gyilkolta meg legnagyobb rajongója a mexikói Madonnát

A mexikói-amerikai családba született Selena Quintenilla még 1971-ben látta meg a napvilágot Texasban. Anyanyelve az angol lett, spanyolul akkor tanult meg folyékonyan beszélni, miután beindult a karrierje. Szülei hamar felismerték zenei tehetségét, és gyakorta kérték, hogy énekeljen éttermük vendégeinek, majd később esküvőkre és városi rendezvényekre is meghívást kapott. 1989-ben jelent meg első albuma, a Selena, amivel felkeltette egy világhírű latin zenei kiadó figyelmét. Mindössze három évvel később, 1992-ben kiadta következő lemezét, az Entre a Mi Mundot, ami a Como La Flor című slágernek köszönhetően minden idők egyik legkelendőbb tejano albuma lett.

Sikere díjakban is mérhető, már 1987-ben bezsebelte az év női előadója címet a Tejano Music Awardson, amelyet halála után 1995-ben is neki ítéltek. Ezen kívül ő volt az első latina előadó, aki elnyerte a legjobb mexikói-amerikai albumért járó Grammy-díjat 1993-ban élő lemezéért, majd a következő évben az Amor Prohibito albumáért is megkapta az elismerést. Ezáltal megnyitotta a lehetőségek tárházát a latina előadók előtt, és ő lett a világ első meghatározó spanyol ajkú énekesnője, ma már a mexikói Madonnaként is emlegetik. Shakira és Gloria Estefan után ő a harmadik „legtermékenyebb” latina énekes, világszerte több mint hatvanmillió eladott albummal.

Magánéletében is sok boldogságban volt része, már 20 éves korában rátalált az igazira, aki zenekara gitárosa volt, Chris Perez. Családja először nem akarta engedni, hogy hozzámenjen a férfihoz, de idővel belenyugodtak lányuk döntésébe, és áldásukat adták a frigyre. Szerelmüket ugyanakkor kevés ideig élvezhették Selena tragikusan korai halála miatt.

Kicsoda Yolanda Saldivar?

1995. március 31-én Yolanda Saldivar, az énekesnő rajongói klubjának elnöke ugyanis lelőtte Selenát. A nő az előadó több butikját is vezette, ahol különböző merchandise termékeket árultak. Selena és édesapja gyanúsnak tartották Yolanda viselkedését, amire csak rátett egy lapáttal az, hogy egyre több panaszos rajongói levelet kaptak, miszerint a rendelt ruháik nem érkeznek meg, pénzüket azonban nem kapták vissza. Selena édesapja, Abraham Quintenilla lopáson is rajtakapta az üzletvezetőt, Salvidar hatvanezer dollárt vett ki a rajongói klub kasszájából. Ez az eset volt az utolsó csepp a pohárban, menesztették állásából, azonban mivel még voltak elmaradásai papírmunka szempontjából, kénytelenek voltak újra találkozni Yolandával.

A People magazin 1995-ös írása szerint Selena kért találkozót Yolnadától egy texasi motelban, ahol végül a halálos lövés is eldördült. A lap azt írta, Selena a hiányos papírokat akarta odaadni egykori üzletvezetőjének, amikor az pisztolyt rántott, és a fejére célzott vele.

Selena megpróbált elmenekülni, futásnak eredt, mire Salvidar hátba lőtte.

Az énekesnő még ki tudott futni a motel parkolójába, ahol összeesett. Azonnal mentőt hívtak hozzá, akik szélsebesen elszállították a legközelebbi kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét. Férje és édesapja értek oda legelőször, utóbbi úgy fogalmazott: „Selena áldozatául esett annak, hogy bízott egy megszállott és bizonytalan rajongójában, aki ráadásul meglopta őt”.

Yolanda Salvidart életfogytiglani börtönre ítélték emberölésért, jelenleg egy texasi büntetés-végrehajtási intézetben van rácsok mögött.

Selena hagyatéka

A mexikói-amerikai énekesnőt tucatnyi rajongója gyászolta, családja angol nyelvű albumát is kiadta, amelyet halála előtt fejezett be. A Dreaming of You albumból megjelenése hetén 300 ezer példányt adtak el, amivel a harmadik legkelendőbb lemez lett Janet Jackson és Mariah Carey albumai után.

ugyan már Három évtized telt el a halála óta, még mindig óriási hatással van a zenei világra, és a legfiatalabb generációkat is meg tudja szólítani slágereivel.

Szülővárosában évente megrendezik a „Fiesta de la Flor” fesztivált, amelyen örökségét ünneplik, a Selena Múzeum pedig a világ minden tájáról vonzza a rajongókat. A MAC Cosmetics kiadott egy Selena ihlette sminkkollekciót, amely pillanatok alatt elfogyott, illetve a filmvilág is tiszteleg előtte. 1997-ben Jennifer Lopez főszereplésével elkészítették az életét feldolgozó mozifilmet, nemrégiben pedig a Netflix „Selena: The Series” című sorozata még tovább szilárdította a popkultúrában elfoglalt helyét.