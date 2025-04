Bizonyos munkahelyeken már nemcsak a szakmai tapasztalat és a képességek számítanak, hanem a csillagjegyek is. Bár elsőre furcsának tűnhet, egyes HR-esek és munkáltatók az asztrológiát is figyelembe veszik az állásinterjúk során, sőt döntéseiket is részben erre alapozzák. Vajon egy Skorpió tényleg túl domináns egy csapatmunkához? Vagy egy Mérleg nem elég határozott vezetőként? Az asztrológiai diszkrimináció jelensége egyre inkább teret nyer, miközben komoly etikai és jogi kérdéseket is felvet.