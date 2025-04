A TV2 tarolt, a kereskedelmi csatorna volt a legnézettebb az első negyedévben

Mind március havi átlagban, mind 2025 első negyedévének átlagában a TV2 volt a legnézettebb csatorna a fő kereskedelmi korcsoportban és a lakosság körében is, teljes napon és főműsoridőben egyaránt. A portfóliók versenyében szintén a TV2 Csoport áll az első helyen márciusban. Sikerrel debütált és nézettségi rekordokat döntöget a Hunyadi sorozat a TV2-n – a fő kereskedelmi korcsoportban jelenleg is a széria uralja a teljes piacot magában foglaló éves műsortoplista első 5 helyét.

A két hazai nagy kereskedelmi csatorna, az RTL és a TV2 versengése talán már a hétköznapi nézők számára sem újdonság, hiszen a konkurens adók versengése már jó ideje megszokott részévé vált a hazai médiaiparnak.

A legújabb adatok szerint 2025 első negyedévében ezúttal azonban a TV2 Csoportnál örülhetnek jobban, hiszen mindenkit felülmúltak a nézettségi adatokban – derült ki a csatorna lapunkhoz eljuttatott közleményéből.

A Nielsen és a TV2 közönségmérése alapján csatorna a fő kereskedelmi korcsoportban (A18-59) és a teljes lakosság (A4+) körében is az élen végzett, teljes napon és főműsoridőben (18 órától 22:59-ig) is egyaránt diadalmaskodni tudott. Ez amellett, hogy nagyban betudható a Hunyadi című sikersorozat nézettségi rekordjainak, olyan produkcióknak is köszönhető, mint a Kincsvadászok, a Farm VIP vagy éppen A Nagy Duett.

Taroltak a Kincsvadászok, de Hunyadi a vezér

A januárban visszatérő műtárgykereskedő show, a Kincsvadászok az idei hétköznapok legnépszerűbb műsora volt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2025-ben a Kincsvadászok minden egyes epizódja jelentős fölénnyel lett idősávja legnézettebb műsora mind a 18-59 évesek, mind a teljes lakosság körében. A fő kereskedelmi korcsoportban az átlag nézőszám 344 ezer fő volt, melyhez 17,4 százalékos közönségarány párosult.

Vagyis a korcsoportból minden 6. tévénéző a Kincsvadászokat választotta hétköznap esti szórakozásként, míg a legfőbb konkurens RTL közönségaránya a műsor ideje alatt átlagosan 11,7 százalék volt. A teljes lakosság körében még nagyobb volt a különbség, ebben a célcsoportban átlagosan 764 ezer néző kísérte figyelemmel a műsor egy-egy részét, melyhez 18,8 százalék közönségarány párosult, míg az RTL 10,9 százalékot ér el a Kincsvadászok idősávjában.

A Kincsvadászokat követő katonai sport-reality, A Kiképzés évadátlagban idősávja legnézettebb műsora lett a 18-59 évesek, valamint a teljes lakosság körében is. Az idei évben már az 5. évaddal visszatérő Farm VIP pedig továbbra is a nézők nagy kedvence, a márciusban sugárzott részek átlagosan mindkét korcsoportban jelentős fölénnyel nyerték idősávjukat.

Fotó: TV2 2025 első negyedévében dominált a TV2.

A Password – A jelszó szintén csupán 2025 márciusában debütált a TV2-n, és a vetélkedő a hónap végéig adásba került részei átlagosan mindkét kiemelt korcsoportban nyerték az idősávjukat.

A tavaszi hétvégék győztese egyértelműen a Hunyadi.

Az első negyedév végével az éves műsortoplista első 5 helyét a Hunyadi foglalja el a 18-59 évesek körében. A sorozat átlagos nézőszáma ebben a korcsoportban 437 ezer fő, átlagos nézői részesedése pedig 21,5 százalék, míg az RTL 10,6 százalékot ért el a műsor idősávjában. A teljes lakosság körében az átlag 872 ezres nézőszámhoz 22,3 százalékos nézői részesedés párosul (az RTL azonos idősávban: 10,2 százalék), az eddigi legnézettebb Hunyadi epizód pedig 941 ezres átlag nézőszámot ért el.

A 7 év után visszatérő A Nagy Duett sem okozott csalódást, a showműsoreddig adásba került mindhárom élő műsora toronymagasan nyerte az idősávját mind a fő kereskedelmi korcsoportban, mind a teljes lakosság körében.

Márciusban is kiemelkedően teljesítenek a TV2 infotainment műsorai is. A Mokka és a Mokkacino továbbra is mindkét kiemelt korcsoportban nyerik idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben is. Az esti Tények és Tények Plusz pedig szintén idősávjuk legnézettebb műsorai lettek márciusban és negyedéves átlagban is a teljes lakosság körében.

A TV2 a saját gyártású műsorok sikerének köszönhetően tehát nem csupán márciusban, hanem az első negyedév átlagában is piacvezető teljes napon és főműsoridőben egyaránt, a 18-59 éves, és a teljes lakosság körében is.