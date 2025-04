A világhírű mémlegendát kérdezte meg a HírTV, hogy mit szól az árcsökkenéshez

„Van, amin észrevettem. Főleg a laktózmentes, mert szoktunk laktózmentes dolgokat venni, és az észrevehetően olcsóbb lett” – így nyilatkozott az árrésstop észlelt hatásáról az utánozhatatlan arckifejezéssel rendelkező Arató András, vagy ahogyan mindenki ismeri szerte a világban, Hide the Pain Harold.

A mémes ikonnal a csatorna által megszólaltatott többi vásárló is egyetértett, miszerint a tejtermékek árain lehet a leginkább észrevenni a csökkenést. A HírTV-nek nyilatkozott Lentner Csaba közgazdász is, aki a kormányzati beavatkozás jótékony hatásairól beszélt, meglátása szerint ugyanis az árrésstop segíthet mérsékelni az inflációt is.

Egy korábbi cikkünkben mi is részletesen körbejártuk az árrésstop hatásait, és az eddigi részeredmények alapján a gazdasági döntés elérheti a célját. Az is kiderült, hogy élelmiszerárak csökkentésére kötelezett kereskedők a szabályokat betartják, bizonyos termékek esetében pedig 60 százalékos áresés is megmutatkozott. Vannak azonban olyan termékek is, amelyek ezzel párhuzamosan drágultak, de ezeket főként egy-egy akció lejárta, vagy a beszállítók áremelése okozta.