Túl nagy Jeff Bezosék luxusjachtja Velencének, nem tarthatják azon a háromnapos esküvőt

Idén nyáron a világ egyik leggazdagabb embere, az Amazont is tulajdonló Jeff Bezos és menyasszonya, Lauren Sanchez két év jegyesség után kimondja a boldogító igent. A helyszín Velence lesz, a város legdrágább hoteljei közül jó párat teljes egészében lefoglaltak az illusztris vendégek számára, és a három napban vízitaxit is alig lehet majd kapni. Az eseményt szigorú biztonsági intézkedések mellett rendezik, ugyanis az is elképzelhető, hogy esetleg Donald Trump is tiszteletét teszi rajta.

Június 24–26. között háromnapos mulatsággal ünnepli meg Jeff Bezos, többek közt az Amazon online piactér, a The Washington Post napilap, a Whole Foods áruházlánc és a Metro-Goldwyn-Mayer filmstúdió tulajdonosa, hogy végre hivatalosan is összeköti életét szerelmével, Lauren Sanchezzel. A bejelentésről és a párról korábban írtunk már, az alábbiakban arról lesz így szó, hogy egyelőre mi tudható az idei év egyik legnagyobb jelentőségű esküvőjéről.

Például az már biztosra vehető, hogy napi szinten körülbelül 250 vendéggel kalkulálnak, közülük természetesen a legtöbben végig ott maradnak, ha már átrepülik az óceánt. Nagyon valószínű, hogy köztük lesz a párral jó barátságot ápoló Orlando Bloom és Katy Perry, Oprah Winfrey, Kim Kardashian és Kris Jenner, Eva Longoria, Bill Gates, Ivanka Trump és Jared Kushner, Diane von Fürstenberg divattervező, Leonardo DiCaprio, Barbra Streisand és Rania jordán királyné is.

Arra is lehet számítani azonban, hogy az amerikai elnök is beugrik, viszonozva a jegyespár jelenlétét az elnöki beiktatásán. Úgy hírlik, a biztonsági készültség egyébként is egy állam- vagy kormányfői látogatáséhoz lesz fogható, és az FBI is szerepet vállal benne. A szervezés a luxusrendezvényekre specializálódott, londoni Lanza&Baucina feladata, a cég már teljesen le is foglalt öt luxusszállodát a jeles dátumra, így e napokban semmiképpen se gondolkodjunk a helyi St. Regisben, a Belmond Hotel Ciprianiban, a Luxury Collection láncolathoz tartozó Gritti Palace-ban, az idei évben immár Four Seasonsként üzemelő Hotel Danieliben és a Canal Grandén lévő Amanban –

ahol George és Amal Clooney esküvőjét is tartották.

Ez azonban már több mint egy évtizede volt, azóta az Adria Királynője nem látott fényűző sztáresküvőt. A Bezos–Sanchez-menyegzőt valószínűleg sokkal nagyobb luxus kíséri majd, de egyelőre még rengeteg a kérdőjel körülötte.

A Dózse-palotában vagy a lezárt Szent Márk téren esküsznek vajon?

Valószínűleg több helyszín is lesz, ahol a hírességek mulatozhatnak a városban. Hogy a vacsorák és koktélpartik hol lesznek megtartva, arról még semmi információ, de a catering ügyében már felmerült a híres velencei étterem-üzemeltető Alajmo fivérek, valamint a Gucci éttermeit is felügyelő Massimo Bottura neve is. Bezosék a városba valószínűleg a világ jelenleg második legnagyobb vitorlás hajóján, a tulajdonukban lévő, 500 millió dollár értékű Korun fognak érkezni, amit azonban a velencei csatornák legnagyobbikára, a Canal Grandéra nem fognak beengedni a szigorú örökségvédelmi szabályozásból fakadóan. (Sebaj, mert 2023-ban úgyis a hajón tartották az eljegyzési partijukat az Amalfi-partvidéken található Positanónál horgonyozva.)

A terv az, hogy az egykori hadikikötő, a középkortól használt Arsenale térségében, a belvárostól távol fog majd kikötni a luxusjacht, és vízitaxik fogják ide-oda szállítani az előkelőségeket a helyszínek közt – állítólag a város összes motorcsónakja ki lett emiatt előzetesen bérelve. Az biztosnak tűnik, hogy a pár majd a jacht fedélzetén is szeretne mulatozni, de nem itt akarják a kézfogót megtartani.

Bennfentesek szerint itt több opció is felmerült.

A város főterének számító Szent Márk tér, az ott lévő Dózse-palota, de maga az Arsenale is, ahol egykor a félelmetes velencei hadiflotta hajói is készültek. A téren és a kikötőben is tartott már haute couture kollekcióinak bemutatót a Dolce&Gabbana divatház, ezeken a jegyespár is részt vett nézőként – úgy hírlik, pont Domenico Dolce volt az, aki előzetesen informálta a velencei városvezetést az esküvőről, hogy ők is tudjanak lobbizni a párnál.

Egyesek ebből azt is feltételezik, hogy Lauren Sanchez egyik ruhája biztosan kézzel készült couture darab lesz a Dolce&Gabbana ultra luxus Alta Moda vonalából. (A fő menyasszonyi ruha pedig valószínűleg az Oscar de la Renta divatháztól jön, ennek kiválasztásában állítólag maga a VOGUE divatmagazin amerikai kiadásának főszerkesztője, a feltehetőleg az esküvőn is megjelenő Anna Wintour segédkezett a menyasszonynak, aki korábban is javasolta számára a céget, amikor Sanchez a Met Galára keresett magának ruhát.)

Végezetül helyszínopció gyanánt állítólag a San Giorgio Maggiore-sziget is felmerült a Szent Márk térrel pont átellenben, hiszen innen gyönyörű a kilátás a városra. A szigeten lévő egykori bencés kolostorban nem ez lenne az első luxusparti, Salma Hayek apósa, a híres luxusmárkákat tulajdonló Francois Pinault is tartott már itt nagyszabású bulit.

A trumpista elit az „ingyenélő” európaiak közt

Bár állítólag az is felmerült korábban, hogy a híres amerikai síparadicsomban, a coloradói Aspenben legyen megrendezve egy téli csodavilág tematikájú esküvő – tavaly december 28-ára időzítve –, a pár végül is a velencei lagúnák mellett döntött, mert sok szép emlékük van a városból, rendszeresen jöttek ide pihenni az egész kapcsolatuk alatt. Ennek a város polgármestere, a tömegturizmussal egyébként hadilábon álló Luigi Brugnaro is örül. A városvezető kiemelte, hogy bár más helyszínek is számításba jöttek, végül mégis ők nyertek.

Az eseménytől gazdasági fellendülést vár sok millió euró értékben, és véleménye szerint ez egy egyedülálló lehetőség, hogy Velence megmutassa, képes rangos és fontos eseményeket befogadni. Vannak azonban olyan hangok is, akik szerint Velencének egyáltalán nincs szüksége további reklámra, hiszen a város így is a túlturizmus problémájával küszködik. Azt sem kell megmutatnia, hogy képes elbírni nagy rendezvényekkel, hiszen van világhírű filmfesztiválja, amelyen megjelenik a hollywoodi és az európai filmipar krémje is telis-tele világsztárokkal, és, ugye, a nemzetközi képzőművészeti és építészeti seregszemle, a Biennálé színtere is Veneto tartomány székhelye.

A polgármester feltétel nélküli örömében nem osztozók azonban azt már ironikusnak látják, hogy az amerikai elit egy része is felkeresi most a várost, akik valószínűleg osztják a Trump-kormány véleményét, hogy a város lakosai „ingyenélő európaiak”. Ami viszont nem lesz ingyen, az a cech a végén, a fentebb említett hotelekben egy szoba vagy egy lakosztály főszezonban több millió forint is lehet éjszakánként, ami akár a tízszeresére is felkúszhat, ha olyan esemény van a városban, ami nagyobb foglaltságot eredményez. Persze, a világ jelenlegi második leggazdagabb emberének feltehetőleg ez aprópénz, futni fogja a 217 milliárd dolláros vagyonából.