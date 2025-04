Majka nem várt műsorban lesz látható a tévében

Újabb feladatot adott az RTL a visszatérése óta eddig csak az X-Faktorban és a Kalandra fal! című műsorban feltűnő Majkának, aki egy vetélkedőben is szerepelni fog.

Ahogy arról a korábbiakban beszámoltunk, már biztos, hogy az idei X-Faktorban újra viszont láthatjuk a mentorszékben Majkát – ahogy Gáspár Lacit, Valkusz Milánt és Tóth Andit is –, aki 16 év után tért vissza az RTL-hez.

Ugyanakkor más szerepkört is tartogattak az előadó számára – a tehetségkutató mellett egyébként a 15 év után újra képernyőre tűzött Kalandra fal!-ban is feltűnt –, erről Kolosi Péter, a csatorna tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese beszélt a SorozatWikinek.

Majka egy új szerepben is látható lesz az RTL-en. Ettől persze senki nem gondolja, hogy az X-Faktor mentorszékében nem fog ott ülni, hisz azt már bejelentettük, hogy a mentorcsapat nem változik. De látni lehet majd Majkát egy vadonatúj műsorban is

– jelentette ki, ám bővebben nem beszélt arról, milyen műsorról lehet szó.

Csütörtök este a Fókuszban hullott le a lepel, így kiderülhetett, hogy Majka egy vadonatúj vetélkedőben, pontosabban egy gameshowban fog szerepelni, ami a 12 okos ember címet viseli, és a napokban kezdik el forgatni.

Az előadó a műsorban ismertette a szabályokat is, kifejtve, a produkció címéből adódóan 12 játékos fog szerepelni az adásokban, akik közül egyikük játszik majd egyszerre. Neki 12 állításról kell majd eldöntenie, hogy melyek igazak vagy hamisak, de más vetélkedőkkel ellentétben nem kell feltétlen mindent tudnia. Még úgy is nyerhet pénzt, ha a válaszai rosszak, mivel Majka elmondása szerint az állítások közül ha megtippeli, hogy 7 és 9 között van a helyes válaszainak a száma, akár 3 millió forintot nyerhet. Ha pedig azt állítja, mind a 12 állítással kapcsolatban helyesen tippelt, akkor 12 millió forint ütheti a markát a játékosnak. Majka kiemelte, lesznek különböző segítségek, bónuszok és extrák, ám azt nem részletezte, hogy pontosan miről van szó.

Azt nem ígérem meg, hogy a játékosoknak mindig a segítségére leszek, de megpróbálok mindent megtenni, hogy legalább valamekkora összeggel távozzanak. Ebben a játékban az is nyerhet, akinek nincs igaza

– jelentette ki.

Elmarad a civilekkel teli Árulók

Ahogy Kolosi a jövőbeli terveikkel kapcsolatban az említett interjúban kiemelte, a jelenleg is képernyőn látható Pokoli rokonok egy második évaddal fog visszatérni, amit majd a nyáron kezdenek el forgatni. Úgy fogalmazott, különösen elégedettek a nézettségével, így nem is volt kérdés, hogy folytatják-e.

Arról szintén beszélt, hogy A mi kis falunk és A renitens következő epizódjainak a forgatása is a nyáron kezdődik – utóbbinak már a harmadik évadát rendelték be. A mi kis falunk esetében pedig készül egy spin off, ami az egyik szereplőről, Gyuriról fog szólni.

Arról nyilvánosan még nem beszéltünk, hogy a nyáron készül egy új sorozatunk, aminek Gyuri lesz a címe. Aki pedig A mi kis falunkból Gyuri karakterére gondol, az nem jár messze az igazságtól. A mi kis falunk történetéből tudni lehet, hogy Gyuri már elköltözött Pajkaszegről, és a párja és az ő kalandjaival foglalkozik majd az új sorozatunk. Ez tulajdonképpen A mi kis falunk spinoffja lesz, amit a nézőink a későbbiekben láthatnak majd

– említette meg.

A fentieken felül Kolosi Péter hozzátette, a Gólkirályság harmadik, egyben utolsó évada már elkészült, de még egy ideig nem kerül adásba. Kiderült továbbá, hogy a Fort Boyard nem folytatódik, ahogy ebben az évben a civilekkel teli Árulók is elmarad. Viszont már tavasszal képernyőre kerülhet a Határtalan szerelem párkereső reality, míg a The Floor második szezonjára még várni kell.