Így lett Rachel Zegler a narcizmus hercegnője és a Disney ellensége

A várakozásokkal ellentétben hatalmas bukás lett az új Hófehérke film, és a legtöbb kritikus túl woke-nak, az eredetitől túlzottan elrugaszkodottnak tartja a filmet. Mindemellett nemrégiben az alkotás egyik producere is kitálalt a főszereplő színésznőről, Rachel Zeglerről, aki állítása szerint megannyi ellentmondásos kijelentést tett a forgatás során, amellyel saját jó hírét, illetve a filmet is veszélyeztette.

Rachel Zeglert nem olyan régen ismerte meg a világ, igazi hírnévre a West Side Story című musicalben játszott szerepével tett szert, azonban nem jelenthetjük ki, hogy belopta magát a közönség szívébe. Népszerűségével rengeteg negatív visszhangot váltott ki, és már sikere hajnalán úgy tűnt, több ellenlábasa van, mint rajongója – ez pedig 2023, a Hófehérke film készülésének bejelentése óta csak egyre rosszabb lett.

A Disney legújabb élőszereplős alkotása többek elmondása alapján kész katasztrófa, a kritikusok szerint saját magukat gáncsolták ki a készítők azzal, hogy a korszellemnek behódolva írták át az 1937-es klasszikust, és így egy modern csengésű woke-mesét gyártottak. Már az is kihúzta a gyufát, hogy Zeglert választották főszereplőnek, egy olyan színésznőt, akinek kreol bőre van, tekintve, hogy felmenői kolumbiaiak – holott Hófehérkének a nevéből adódóan hófehér a bőre. Ám a színésznő szélsőséges megjegyzéseivel csak még inkább rontotta a film és a saját esélyeit.

Többé nem szerelmes történet

A Rachel Zegler-gyűlöletkampány akkor robbant ki, amikor a színésznő interjút adott a Varietynek a filmmel kapcsolatban még 2023-ban, kijelentve, ne szerelmi történetet várjon a közönség. Elmondta, igyekeztek egy sokkal modernebb verziót írni, hiszen már nem 1937-et írunk, így egy hercegnőnek nem kell azzal megelégednie, hogy a herceg megmenti, ha bajban van. A gonosz királynőt alakító Gal Gadot-val együtt kijelentették, Hófehérkét biztosan nem mentik majd meg.

Igazi modern hercegnőt alkottunk, akiből olyan vezető lesz a film végére, amilyennek az apja is szánta, amennyiben bátor és igazságos marad

– fogalmazott Rachel Zegler. Annak ellenére, hogy a színésznő hozzátette, ezzel az a céljuk, hogy egy fontos üzenetet juttassanak el a fiatal nézőkhöz, miszerint nem kell a megmentőre várni, saját maguk is képesek megvívni a csatáikat, ám helyette hatalmas botrány kerekedett kijelentéséből.

A TikTokon ezután igen felkapottá váltak azok a videók, amelyekben az influenszerek kifejtették, nem kell minden Disney-hercegnőből modern nőt faragni, hiszen éppen a tradicionális bája miatt szeretik annyira ezeket a meséket világszerte. Még maga Rachel Zegler is bevallotta, nagyon meglepődött, amikor kiválasztották a szerepre, mivel elsőre még ő is furcsállta, hogy éppen Hófehérke alakítására választott a Disney egy latina színésznőt. Szintén a Variety egyik műsorában úgy fogalmazott:

A spanyol nyelvű országokban gyakorlatilag ikonként tartják számon Hófehérkét, hatalmas népszerűségnek örvend az eredeti film a mai napig, illetve a Grimm fivérek változata is. Ugyanakkor nem gondoltam volna, hogy éppen engem választanak ki a szerepre, a bőrszínem miatt.

Arról is beszélt, valójában annyira nem szereti az eredeti mesét, gyerekkorában csupán egyszer látta, és nagyon megijedt tőle, ezért többé nem nézte meg. Kijelentette, soha nem kedvelte igazán Hófehérke karakterét, így aztán felvetődik a kérdés, akkor miért is vállalta el a szerepet? Elmondása szerint mindig is nagyon ijesztőnek tartotta azt a felfogást – ahogy azt az 1937-es verzióban láthatjuk –, miszerint ha egy sokkal idősebb férfi folyamatosan leselkedik valaki után, majd egyszer csak megmenti, ezért őt kell az igaz szerelmének tartania.

Az eredeti Disney-mese rajongói számára pedig a mai napig nem világos, hogy ha ennyi ellenérzés van a színésznőben a karakterrel és a történettel kapcsolatban, akkor miért akarta alakítani Hófehérkét?

Narcisztikus hercegnő

A Hófehérke film készítői közül nem mindenki kedvelte Rachel Zegler nagyszájúságát, és azt, hogy mindenről elmondta az őszinte véleményét nem csak a film, hanem a világ történései kapcsán. A film producerének fia, Jonah Platt borította a bilit a színésznővel kapcsolatban, kijelentve:

A narcizmus nem olyan dolog, amit bátorítani kell. A szólásszabadság nem azt jelenti, hogy azt mondhatsz, amit csak akarsz, mindenféle következmény és visszhang nélkül.

Platt úgy véli, a színésznő éretlenül kezelte a felelősséget, ami filmbéli szerepével járt, és cselekedeteivel, kijelentéseivel rengeteget ártott a produkciónak. Egy azóta már törölt Instagram-kommentben elmondta, édesapja (a film producere) több millió dollárt költött a Hófehérke film kampányára, amit a színésznő teljesen romba döntött személyes világlátásának megfogalmazásával. Kiemelve, Rachel Zegler nem vette számításba, hogy felnőtt módon, felelősségteljesen kellett volna viselkednie a promóciós kampány során, amelyet nem miatta, hanem a film kedvéért szerveztek le a készítők.

Rachel Zegler a kampány során többször is tett igen szélsőséges kijelentéseket, valamint gyűlölködő hangvételű megjegyzéseket, leginkább a Donald Trumpot támogatókra. Több X-bejegyzést is posztolt olyan kiírásokkal, mint: „Trump támogatóinak soha nem szabadna békében élniük.” 2024-ben, amikor megjelent a film hivatalos előzetese, a színésznő egy X-posztban köszönte meg a rajongóknak, hogy mindössze 24 óra leforgása alatt elérhette a 120 milliós megtekintést, majd hozzátette, „szabadságot Palesztinának”. Mindezt annak tudatában, hogy a film egy másik főszereplője, Gal Gadot izraeli származású.

Nem értette meg tetteinek következményeit, hogy ez mit jelentett a filmre, Galra, bárkire nézve

– fogalmazott egy másik, a filmen dolgozó munkatárs, aki nem vállalta névvel kijelentését.

A Disney talán e kijelentése miatt is látta helyesebbnek, hogy a két főszereplő színésznő külön folytassa a promóciós kampányt, illetve a bemutatókon se jelenjenek meg együtt. Így történhetett, hogy csak Zegler volt jelen azon a spanyolországi titkos vetítésen, amelyet a sajtótól elzárva tartottak, főként influenszereknek.

A Variety megtudta, a Disney már feladta a reményt, hogy a film legyőzze az évek óta forrongó ellenérzéseket, amelyek főként a színésznő miatt születtek.

(Borítókép: Rachel Zegler 2024. november 18-án New Yorkban. Fotó: Santiago Felipe / Getty Images)