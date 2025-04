Az RTL legújabb bejelentései: befejeződik az Árulók, folytatódik A renitens és érkezik Gyuri

Az RTL minden esztendőben megtartja évértékelőjét, a hagyományhoz híven pedig Kolosi Péter, a csatorna tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese most is elmondta, milyen új projektekkel készülnek, melyik sorozatok kaptak zöld lámpát a folytatásra és milyen műsoroktól búcsúzunk 2025-ben.

Ahogy a SorozatWiki is megírta, Kolosi Péter egy podcast beszélgetésben mesélt a csatorna terveiről. Az RTL tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, nem lesz következő évada a Fort Boyardnak és 2025-ben civiles Árulók sem készül majd, emellett a The Floor vetélkedő műsor második évadára is várni kell még. A Gólkirályság is a végéhez közeledik: az érkező harmadik évad lesz az utolsó a szériánál.

Azonban biztosan lesz folytatása a csatorna sikersorozatánk, a A mi kis falunknak, emellett pedig A renitens első évada remek számokat produkált, így nem csupán a második, de a harmadik éved is nagy eséllyel képernyőre kerülhet. A Pokoli rokonok is folytatással érkezik, a Határtalan szerelem című valóságshow pedig már tavasszal elstartolhat a televízióban.

Gyuri és Majka

Az is kiderült, hogy Majoros Péter hamarosan egy újabb műsorban tűnik fel a csatornán. Másfél évvel ezelőtt, miután átigazolt a konkurenciától, Majka az X Faktor új évadának felfrissült zsűrijében kapott széket. Bár feladatát továbbra is ellátja majd, hiszen az RTL bejelentése szerint a zsűri nem változik 2025-ben, a rapper más szerepben is megjelenik majd.

Emellett Kolosi Péter azt is elmesélte, hogy a csatorna egy vadonatúj szériával készül. A mi kis falunkhoz ugyanis spin-off sorozatot forgatnak, aminek főszereplője a műsor egyik közönségkedvenc karaktere lesz.

Arról nyilvánosan még nem beszéltünk, hogy a nyáron készül egy új sorozatunk, aminek Gyuri lesz a címe. Aki pedig A mi kis falunkból Gyuri karakterére gondol, az nem jár messze az igazságtól. A mi kis falunk történetéből tudni lehet, hogy Gyuri már elköltözött Pajkaszegről, és a párja és az ő kalandjaival foglalkozik majd az új sorozatunk. Ez tulajdonképpen A mi kis falunk spin-offja lesz, amit a nézőink a későbbiekben láthatnak majd

– nyilatkozta Kolosi Péter a SorozatWikinek.