Egy levél buktatta le Tupacet és Madonnát, nem várt ok miatt ért véget a románc

A mai napig a zeneipar egyik legnagyobb tragédiájának számít, hogy Tupac Shakur legendás amerikai rapper 1996. szeptember 7-én Las Vegasban halálos lövöldözés áldozata lett. Aznap este egy bokszmeccs után az autójában ült, amikor egy másik járműből többször rálőttek. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de hat nappal később, szeptember 13-án elhunyt. Az ügy körül számos összeesküvés-elmélet kering, és bár sokan gyanúsították a rivális bandák tagjait, a gyilkosságot a mai napig sok rejtély fedi.

Akárcsak szerelmi életét, amelyet már akkoriban is sok pletyka övezett – ez annak fényében nem meglepő, hogy Shakur élete során több hírességgel is kapcsolatba került. Az egyik legfontosabb nő az életében Kidada Jones, Quincy Jones lánya volt, akivel jegyben járt, ő volt az, aki mellette volt a kórházban a halála előtti napokban. Bár Jada Pinkett Smith és Tupac sosem alkottak hivatalosan egy párt, egyesek szerint nekik is szoros és mély kapcsolatuk volt, ami jóval több volt barátságnál. Fiatal koruktól kezdve jó viszonyban voltak, amelyről Jada a későbbiekben is gyakran beszélt, kiemelve, mennyire fontos szerepet töltöttek be egymás életében.

Kevesen tudják, de Tupac a fentiek mellett egy rövid ideig, 1993 és 1995 között a popikon Madonnával is együtt volt. Bár a románc akkoriban nem kapott nagy nyilvánosságot, az énekesnő 2015-ben Howard Stern műsorában megerősítette, hogy valóban egy párt alkottak. Tupac börtönből írt szakítólevele, amely nemrég került újra elő, ugyanakkor teljesen más megvilágításba helyezi a kapcsolatukat.

Kalandos megismerkedés

Tupac Shakur és Madonna kapcsolatát sokáig homály fedte, de az évek során egyre több részlet derült ki a két ikonikus sztár rövid, ám emlékezetes románcáról. A hiphop fenegyereke és a pop királynője az 1990-es évek elején ismerkedett meg személyesen, és Rosie Perez színésznő elmondása szerint egy véletlen találkozás indította el a kapcsolatukat.

Rosie Perez, aki akkor már régóta Tupac barátja volt, később elárulta, hogy tulajdonképpen ő hozta össze a párt. A történet a 7. Soul Train Music Awards díjátadó gáláján kezdődött 1993-ban, amelyre Perez éppen egy másik férfival ment volna, de az utolsó pillanatban a kísérője visszamondta a randevút. Tupac felajánlotta, hogy elkíséri, és viccesen megjegyezte: „Bemegyünk együtt, úgy fogunk tenni, mintha randiznánk, és az a fickó megőrül majd az irigységtől.”

Az eseményen Perez találkozott Madonnával, aki érdeklődött, ő és Tupac egy párt alkotnak-e. Amikor Perez elmondta az igazat, az énekesnő megkérdezte, össze tudná-e hozni őket. Perez rögtön rábólintott, és ezzel elindult a két sztár közötti románc.

Kapcsolatukat sokáig titok övezte, ám néhány híres ismerősük idővel megerősítette, hogy valóban egy párt alkottak. Snoop Dogg például 2018-ban egy rádióműsorban mesélte el, hogy egyszer egy találkozóra várva azt kérte Tupactól, hozzon neki egy nagy adag füvet. Legnagyobb meglepetésére a rapper Madonnával együtt érkezett meg, ezzel is jelezve, hogy magasabb szintre lépett – utalt ezzel arra, hogy Tupac immár a popvilág egyik újdonsült sztárjával randizott nyilvánosan. Bár kapcsolatuk intenzív volt, nem tartott sokáig, körülbelül egy év után véget ért. Az egyik legnagyobb fordulópont egy 1995-ben írt levélből derült ki, amelyet Tupac a börtönből küldött Madonnának.

A bőrszín volt a legnagyobb probléma

Tupac Shakur 1995-ben került börtönbe egy szexuális zaklatási ügy miatt. Az eset még 1993-ban történt, amikor egy nő, Ayanna Jackson azzal vádolta meg a rappert és néhány társát, hogy egy New York-i hotelszobában szexuálisan bántalmazták. Az előadó végig tagadta a vádakat, és azt állította, bár kezdetben beleegyezésen alapuló kapcsolatuk volt, nem vett részt semmilyen bántalmazásban. 1994-ben aztán bíróság elé állt, és 1995 februárjában 1,5 és 4,5 év közötti börtönbüntetésre ítélték szexuális visszaélés miatt. Az ítéletet követően Tupac a Clinton Correctional Facility börtönbe került. Büntetésének letöltése alatt – a később a meggyilkolásával is kapcsolatba hozott – Suge Knight, a Death Row Records vezére kifizette az óvadékát (1,4 millió dollárt), így 1995 októberében szabadult azzal a feltétellel, hogy három albumot készít a kiadó számára.

A börtönévek azonban nem teltek semmittevéssel Tupac számára, ugyanis a rapper rengeteget olvasott, és mélyebben elmerült politikai és filozófiai témákban. A rácsok mögött fogalmazta meg azt a Madonnának címzett szakítólevelet is, amely 2017-es nyilvánosságra kerülése óta időről időre nagy port kavar. A levélben a rapper hosszasan kifejezte sajnálatát, amiért véget kell vetnie a kapcsolatuknak, és elismerte, hogy nem Madonna hibája, hanem saját félelmei és a társadalmi nyomás vezették erre a döntésre.

A legfőbb ok pedig az, hogy az ő bőrszíne fekete, miközben Madonna egy fehér nő.

Igen, jól olvasták. Tupac számára ugyanis rendkívül fontos volt az afroamerikai közösség, amely akkoriban – és gyakran még most is – rossz szemmel nézte azt, ha egy közülük való egy kívülállóval létesít romantikus kapcsolatot.

A rasszizmus hatásai miatt nehéz egy fiatal fekete férfinak megfelelően kimutatni az érzelmeit egy idősebb fehér nő iránt

– írta a levélben Tupac.

Hozzátette, míg Madonnának egy fekete férfival való kapcsolat izgalmasnak tűnhetett, és a nyitottságára utaló üzenettel bírhatott volna a nyilvánosság előtt, ő attól tartott, hogy ezzel elidegeníti magát az afroamerikai közösségtől, amely támogatta a karrierjét. A rapper emellett arra is utalt, hogy az énekesnő múltbeli kapcsolatai – többek között Sean Penn, Vanilla Ice és Dennis Rodman – hatással voltak az érzéseire. „Megsebezte az egómat” – vallotta be a levélben. Ez pedig még nem minden.

Az előadó üzenete végén arra kérte Madonnát, hogy legyen óvatos, mert szerinte sok irigy és rosszindulatú ember veszi körül, akik veszélyt jelenthetnek a testi épségükre. „Ők nem haboznának ártani neked! Legyen az én öt golyóm ennek a bizonyítéka!” – utalt az 1994-es New York-i lövöldözésre, amely során ötször meglőtték, de azt az esetet még túlélte. A rapper a szakítás ellenére azonban nem akarta végleg megszakítani a kapcsolatot az előadóval. Azt írta: „Ha továbbra is érdekel ez az egész, szeretnék még beszélni veled, de ezt a levelet nem halogathattam tovább.” Arra is kérte, látogassa meg a börtönben, hogy személyesen is átrágják kapcsolatukat.

A levél először 2017-ben került nyilvánosságra, amikor a TMZ megszerezte és bemutatta azt. Madonna jogi úton próbálta megakadályozni, hogy árverésen kerüljön kalapács alá, de végül 2019-ben elveszítette a pert. A dokumentum így egyike lett azon kevés bizonyítékoknak, amelyek igazolják Tupac és Madonna szerelmét.