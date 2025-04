David Schwimmernek traumát okozott a Jóbarátok főcímdala

A Jóbarátok sztárja, David Schwimmer döbbenetes őszinteséggel vallott arról, hogy évekig nem bírta elviselni a kultikussá vált sorozat főcímdalát. A színész a sorozat befejezése után hosszú ideig kerülte a dalt, és magát a műsort sem nézte újra. A traumatikus viszony csak akkor enyhült, amikor lánya felfedezte és megszerette a legendás szitkomot. Schwimmer vallomása rávilágít a tartós hírnév és a sorozatszerepek árnyoldalára is.

David Schwimmer, aki Ross Geller szerepében vált világhírűvé, nemrég meglepő vallomást tett egy új podcastműsorban. A színész elárulta, hogy a Jóbarátok befejezése után hosszú ideig nem bírta hallgatni a sorozat ikonikus főcímdalát, és egyáltalán nem nézte újra a tíz évadon át futó sikersorozatot.

„Őszintén szólva, volt egy időszak, amikor a főcímdal hallgatása igazán … egyszerűen volt egy ilyen reakcióm. Úgy értem, annyiszor hallottam már” – idézi a Variety David Schwimmert, aki alig találta a megfelelő szavakat, amikor a Jóbarátok főcímdaláról kezdett beszélni egy podcastben. A színészt a 2004-ben véget ért sorozat után is folyamatosan kísértette a The Rembrandts által előadott dal, amely 1995-ben kislemezként is megjelent.

Bármikor felléptél egy műsorban, talk show-ban vagy interjúban, ez volt a bevezető zenéd, szóval nem volt túl pozitív a viszonyulásom hozzá

– magyarázta.

Egy nap minden megváltozott a lánya miatt

David Schwimmer azt is beismerte, hogy sokáig egyáltalán nem nézte újra a Jóbarátokat. „Számomra ez olyan, hogy megcsináltam, továbblépek. Nem nagyon szoktam visszatekinteni” – mondta a színész. A fordulat csak akkor következett be, amikor lánya, Cleo körülbelül 9 éves korában felfedezte a sorozatot.

Épp reggelit készítettem vagy valami hasonlót, és hallottam a gyerekem nevetését. Az egész kapcsolatom a dalhoz és a műsorhoz megváltozott

– osztotta meg a megható élményt.

David Schwimmer a Jóbarátok óta sem tűnt el, nemrégiben a Goosebumps második évadában tűnt fel állandó szereplőként.