Eltűnhetnek a sivatagok az Arab-félszigetről

A sivatag zölddé tétele régóta az emberiség egyik legnagyobb kihívása. Az Egyesült Arab Emírségekben működő HyveGeo egy innovatív megoldással próbálja termővé tenni a kopár földeket: mezőgazdasági hulladék és mikroalgák kombinációjával gyorsítják a talajképződést, miközben szén-dioxidot vonnak ki a légkörből. A módszer nemcsak az élelmiszer-termelést forradalmasíthatja a sivatagi régiókban, hanem hozzájárulhat a klímaváltozás elleni küzdelemhez is. De vajon ez a technológia fenntarthatóbb lehet, mint például Afrika és Kína „Nagy Zöld Falai”?

Európa közepén ugyan egyelőre a saját bőrünkön nem érezzük, de már az öreg kontinensen is egyre nagyobb fejfájást okoz a sivatagosodás. Az ENSZ jelentése szerint 2020-ra a Föld 77,6 százaléka szárazabb lett, ami amiatt is komoly probléma, mert a bolygónk szárazföldjeinek 33 százalékát alapvetően is sivatagok borítják.

Ez már évezredek óta kihívást jelent az ilyen területeken élők számára, így Afrikában és a Közel-Keleten is temérdek olyan állam van, amely az évek során igyekezett megoldást találni a sivatagok kizöldítésére.

A sivatag zölddé tétele azonban mindig is hatalmas kihívás volt. Olyan nagyszabású projektek, mint Kína vagy Afrika Sahel-övezetének Nagy Zöld Falai, évtizedek óta próbálják visszaszorítani a sivatagosodást fák ültetésével. Bár ezek a kezdeményezések rengeteg erőforrást – milliárdokat és megszámlálhatatlan facsemetét – igényeltek, sok kritika érte őket fenntarthatóságuk kapcsán.

Ha már számok, az Egyesült Arab Emírségek (UAE) területének 80 százaléka sivatag, és mindössze 0,7 százaléka termőföld, így az arab ország az élelmiszereinek több mint 90 százalékát importálja. Az egyik legígéretesebbnek tartott startup, a HyveGeo azonban épp ezen próbál változtatni egy új technológiával.

Zöldbe borulhat az arany homoktenger

A HyveGeo technológiájának kulcsfontosságú összetevője a biochar, azaz bioszén, egy szénben gazdag, faszénhez hasonló anyag, amelyet biomassza pirolízisével állítanak elő – vagyis alacsony oxigénszint mellett égetnek el szerves hulladékot, főként mezőgazdasági hulladékot.

A vállalat helyi datolyapálma-ültetvényekről és más mezőgazdasági forrásokból szerzi be az alapanyagokat, amelyeket Abu-Dzabiban dolgoznak fel.

Kísérleti üzemük eddig 200 tonna biochar előállításával 800 tonna hulladékot tüntetett el a szeméttelepekről, azonban a 2026-ra tervezett első kereskedelmi létesítményük évente már 40 ezer tonna biomassza feldolgozására lesz képes a terveik szerint. A bioszén egyik előnye, hogy szén-dioxidot köt meg a légkörből, így a vállalat karbonkrediteket értékesít, lehetőséget kínálva más cégeknek is szénlábnyomuk csökkentésére. A biochar azonban önmagában nem elegendő: ha pusztán sivatagi homokba keverik az anyagot, az nem segít a talaj újjáélesztésében. Itt jönnek képbe a mikroalgák.

A mikroalgák ugyanis fotoszintézissel oxigént termelnek és szén-dioxidot vonnak ki a levegőből. Az utóbbi években egyre többen használják emiatt ezeket szénmegkötésre – például a Brilliant Planet nevű cég a marokkói Szahara peremén termeszt mikroalgát, hogy aztán azt elássa. A HyveGeo először bioszén előállítására akarta használni az algákat, ám rájöttek, hogy ez olyan lenne, mintha „sáfrányt termesztenének, majd elégetnék”. Ehelyett egy biogyár-koncepcióval dolgoznak: az algákból bioaktív vegyületeket vonnak ki, amelyek természetes trágyaként és növényserkentőként (biostimulánsként) is funkcionálnak. Ezeket a biocharhoz keverik, így növelve a termőföld minőségét. A vállalat szerint a technológia képes a talajképződés több éves folyamatát akár egy hónapra lerövidíteni, ami hatalmas áttörést jelenthet a sivatagok mezőgazdasági hasznosításában.

A HyveGeo jelenleg különböző terményeken, köztük paradicsomon teszteli termékét. A kontrollkörnyezethez képest „a növények bokrosabbak, nagyobbak”, ráadásul magasabb hőmérsékleten virágoztak és termettek, mint amennyit a paradicsom általában túlél:

45 Celsius fokig termett a szabadban, ami azt jelzi, hogy a termesztőközeg segített leküzdeni az éghajlati stresszt okozó tényezőket.

A startup terméke felhasználható olyan alapvető termények termesztésére az Egyesült Arab Emírségekben, mint a bab, a köles, a búza és a rizs, valamint leveles zöldségek és gyümölcsök termesztésére is. A vállalat célja a tervek szerint 10 ezer hektár föld regenerálása és 1 millió tonna szén-dioxid eltávolítása a légkörből 2035-ig.

Évtizedek óta tart a küzdelem, kevés sikerrel

A sivatagosodás elleni küzdelem évtizedek óta foglalkoztatja a tudósokat és a kormányokat, hiszen a termőföldek pusztulása és a csapadékhiány súlyosan veszélyezteti az élelmezésbiztonságot és az ökoszisztémákat. A múltban számos technológiát fejlesztettek ki annak érdekében, hogy a száraz, élettelen földeket ismét termővé tegyék, de ezeknek a módszereknek mind megvoltak a maguk korlátai.

Az egyik legismertebb megoldás a nagyszabású faültetési projektek bevezetése volt. Kína már 1978-ban elindította a Nagy Zöld Fal nevű programját, amely során több mint 66 milliárd fát ültettek el az ország északi részén annak érdekében, hogy megakadályozzák a Góbi-sivatag további terjedését és csökkentsék a pusztító porviharokat. Bár a projekt bizonyos területeken sikeresnek bizonyult, a nem megfelelően kiválasztott fafajok és a hatalmas vízigény miatt hosszú távon fenntarthatósági problémák merültek fel. Hasonló kezdeményezés indult Afrikában is a 2000-es években, amikor elhatározták, hogy egy 8000 kilométer hosszú és 15 kilométer széles erdősávot alakítanak ki Szenegáltól Dzsibutiig. Az Afrikai Nagy Zöld Fal projekt célja a sivatagosodás megállítása és a termőtalaj védelme volt, azonban a szárazság és az erőforrások hiánya miatt az ültetett fák jelentős része elpusztult.

A növénytermesztés vízigényének csökkentésére korábban Izrael fejlesztett ki csepegtető öntözési rendszert, amely minimális vízveszteséggel juttatja el a nedvességet a növények gyökeréhez. Ez a technológia lehetővé tette, hogy a sivatagi területeken is hatékony mezőgazdaság működhessen. Az Egyesült Arab Emírségekben és más száraz régiókban ezt a módszert napelemes üvegházakkal kombinálták, amelyek csökkentik a párolgást és fenntartható módon biztosítanak optimális növekedési környezetet.

Azonban ezek a rendszerek magas költségeik és karbantartási igényük miatt nem mindenhol alkalmazhatók széles körben.

A talajjavítás egy másik fontos terület volt a sivatagzöldítési technológiák fejlesztésében. Japánban és Szaúd-Arábiában olyan vízmegkötő talajkeverékeket hoztak létre, amelyek növelik a homok vízmegtartó képességét, így lehetővé téve a növények túlélését. Norvégiában a Desert Control nevű vállalat nanotechnológiával létrehozott „folyékony agyagot” fejlesztett ki, amelyet a homokra permetezve vízmegtartó réteget képeztek.

A hidropónia és az aeropónia, vagyis a talaj nélküli növénytermesztési rendszerek is egyre nagyobb figyelmet kaptak az elmúlt években. Az Egyesült Arab Emírségekben és Szingapúrban vertikális farmokat hoztak létre, ahol a növények vízben oldott tápanyagokkal, talaj nélkül nőnek. Az aeropónia egy még fejlettebb változat, amelyben a növények gyökerei levegőben lógnak, és finom permet formájában kapják meg a tápanyagokat. Ezek a rendszerek jelentősen csökkentik a vízhasználatot és lehetővé teszik a növénytermesztést olyan helyeken is, ahol a hagyományos mezőgazdaság lehetetlen lenne, de a technológia magas költsége és energiaigénye miatt egyelőre ez sem elérhető és alkalmazható széles körben.

