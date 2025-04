Hajós András: Szakadjanak le rólam a f*szba

A Probléma Hajóssal és Márkóval című műsor e heti adásában tovább folytatódott Hajós András és Balázs Klári összetűzése. Linczényi Márkó fel is olvasott a műsorban néhány kommentet, ám ezek közül a legtöbb meg sem hatotta a zsűritagot. Majoros Péter Majka, a műsor vendége azonban nem hagyta annyiban a témát, mire a műsorvezető kifakadt:

Nem szakadtok a f*szba le rólam? Ti is, a kommentelők is, mindenki is, idős művész házaspárok, mindenki szakadjon le rólam a f*szba!