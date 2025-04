Romokban van Justin Bieber? Már egy évtizede áll háborúban saját magával

Az énekes tinédzser korában vált világsztárrá, aminek hátulütőit akkoriban még nem igazán ismerték fel, így nagyrészt egyedül kellett megküzdenie az ezzel járó nehézségekkel, ami nem meglepő módon rányomta a bélyegét mentális egészségére. A jelenleg 31 éves Justin Bieber már többször is nyíltan beszélt küzdelmeiről, eddig depressziójáról, szorongásairól és drogfüggőségéről adott hírt, most pedig indulatkezelési problémáival kapcsolatban is őszintén nyilatkozott követőinek. Egy dolog biztos: Justin Bieber nincs jól.

Az elmúlt néhány napban aggasztó posztokat tett közzé Justin Bieber, leginkább élő bejelentkezések formájában a stúdiójából. Mindez csupán egy héttel azután történt, hogy arról posztolt, kívülállónak érzi magát a szakmájában, és mennyire nem tartja megérdemeltnek sikerét. Elmondta, imposztorszindrómával küzd, majd arról is vallott, hogy indulatkezelési problémái vannak.

Az énekes karrierje már több éve megsínylette a mentális egészségét, húszas éveiben rendszeresen használt tudatmódosító szereket, és nem vetette meg az alkoholt sem, így próbálta enyhíteni a feszültséget, amely brutális népszerűségével együtt járt. Mindezt valahol meg is lehet érteni, hiszen mindössze 16 éves volt, amikor köztudatba került Baby című számával – azóta több mint 20 millió lemezt adott el világszerte. Ugyan Bieber sohasem próbálta elrejteni valódi érzelmeit a külvilág elől, mégis csak ritkán nyílt meg úgy igazán közönségének, így az utóbbi időben tanúsított viselkedését igencsak furcsállták rajongói.

Azt hiszem, néha gyűlölöm magam, amikor úgy érzem, hogy kezdek hiteltelen lenni. Aztán eszembe jut, hogy mindannyiunkkal elhitetik, hogy nem vagyunk elég jók, de még mindig utálom, amikor megváltozom csak azért, hogy megfeleljek másoknak

– fogalmazott korábbi posztjában.

„A drogok paravánként választottak el az alkotástól”

Justin Bieber a 2010-es években esett bele a kábítószer nyúlüregébe, igazán sötét és félelmetes helyre keveredve ezáltal. Egyik friss nyilatkozatában elárulta, a legdurvább időszakában már úgy indította a napot, hogy bekapott néhány bogyót, és elszívott egy marihuánás cigarettát. Hozzátette, biztonsági emberei feladatuknak érezték, hogy esténként, miután elaludt, benézzenek hozzá ellenőrizni, hogy van-e még pulzusa.

A drogok egy paravánt állítottak közém és a munkám közé. Elég sötét időszak volt

– fogalmazott a popsztár.

Arra is kitért, hogy ekkoriban már mindent kevert mindennel, nemcsak drogok, hanem többféle nyugtató is előkerült ebben a korszakában. Mint arról korábban írtunk, Bieber is úgy véli, hogy túl hamar került a rivaldafénybe, és közben senki nem tanította meg rá, hogyan kezelje a népszerűséget. Kicsapongásai 19 éves kora körül kezdődtek, amikor is elmondása szerint minden rossz döntést meghozott, amire csak esélye volt.

Sokáig depresszióval élt, elmondása szerint elsősorban ezt akarta kezelni a különböző szerekkel, de az eredmény sokkal rosszabb lett. Ebben az időben keveredett megannyi büntetőeljárásba, többek között azért, mert megdobálta szomszédja házát, belepisilt egy étterem felmosóvödrébe, illetve örökbe fogadott egy olyan majmot, amelynek tartása illegális az Egyesült Államokban. Mindezek mellett folyamatosan küzdött önértékelési problémáival – amelyek jelenleg is a mindennapjai részét képezik –, ahogy az önostorozó gondolatok sem hagyták nyugodni. Még 2019-ben úgy fogalmazott vele kapcsolatban a Vogue egyik újságírója egy interjú alkalmával, hogy az énekes közelében egyszerűen lehetetlen nem érezni fájdalmának és megpróbáltatásainak súlyát. Mint írta, végig érezte, hogy Bieber még mindig nem tette túl magát a hírnév okozta botlásokon.

Az interjú során szóba is került instabilitása, maga bieber vallotta be, hogy erősen bizonytalan érzelmileg, égető szükségét érzi a külső megerősítésnek.

Kiemelte, nagyon fontos számára az érzés, hogy szeretik, és elégedettek vele. A beszélgetésben részt vett felesége, Hailey Bieber is, aki elmondta, férje egy érzelmes srác, általában úgy kezdi a mondatait: „Úgy érzem”. Kettejük közül Hailey a racionálisabb, amire az énekesnek roppant nagy szüksége van, a mentsvárának tartja feleségét ezen a téren (is).

Veszélyes gyógyulási folyamatot választott

Justin Bieber 2018-ban elindult a teljes gyógyulás útján, és rehabilitációs intézetek, valamint anonim csoportok helyett önálló gyógyulási folyamatba kezdett – főként legközelebbi barátai és lelkésze segítette a továbblépésben. Carl Lentz tiszteletes szervezett az énekes számára egy nem hivatalos detoxikáló programot, amely a szakemberek szerint egy igen hősies megoldás volt, de egyben igencsak veszélyes is.

Mint az Addiction Center oldalán is írták, egy leszokóban lévő függőnél nagyon komoly elvonási tünetek is jelentkezhetnek, amelyek akár életveszélybe is sodorhatják a pácienst. Meglátásuk és tapasztalataik alapján elmondták, sokkal hatékonyabb például anonim csoportokba járni a detoxikálás alatt, mert azáltal, hogy az ember sok hozzá hasonló sorsú emberrel tölt időt, kevesebb az esélye annak, hogy visszaesik.

A leszokás ugyan sikeresen megtörtént, nem hagyott túl sok időt magának a pihenésre és önreflektálásra, már 2021-ben új albummal jelentkezett, amellyel 2022-ben turnéra indult, aminek hamar rossz vége lett. A koncertsorozat közepén egy ritka neurológiai rendellenesség jelentkezett nála, a Ramsey Hunt-szindróma, amely jellemzően az arcideg bénulásával jár. Egy, a bárányhimlőhöz hasonló vírus miatt alakul ki, és a bénulás mellett hallásvesztéssel, valamint viszkető kiütésekkel is járhat. Az énekes emiatt lemondta valamennyi koncertjét, hogy jobban legyen. Úgy fogalmazott,

tudom, hogy hamarosan elül majd ez a vihar, de addig is Jézus velem van a küzdelmeimben.

Mindezek után kissé elcsendesedtek a közösségimédia-felületei, egy ideig mindenki számára úgy tűnt, egyenesbe jöhet az élete, Justin Bieber visszatalálhat önmagához, és végre békére lelhet, ám nem így történt.

Hajléktalankülső és indulatkezelési problémák

Bieber rajongói idén ismét elkezdtek aggódni az énekesért, aki még a szokásos laza stílusánál is szakadtabb ruhákban kezdett járni, és napról napra egyre elhanyagoltabb külsővel lépett utcára. Először csak arra gondoltak a lapok, illetve a fanok is, hogy mivel nemrég született meg első gyermekük feleségével, így nem sokat alhatnak, és sokkal kevesebb idejük lehet magukra, mint eddig. Aztán már nem lehetett mire fogni lecsúszottságát, amikor Instagram-oldalán olyan videókat osztott meg, amelyeken egyértelmű volt, hogy valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt van.

I get it Justin Bieber. Seein your ex be happy with a ugly nigga fw ur mental heavy💔 pic.twitter.com/Uo2GUeiRkU — GIVE KYRIE MAX DEAL (@nevamiss2) March 31, 2025

Furcsa viselkedését először azzal indokolta, hogy roppantul megrázta mindaz, ami kiderült P. Diddyről, ugyanis korábban sokat dolgoztak együtt. Kijelentette, ha erről tudott volna, soha nem áll össze a mogullal. Később a rajongók úgy gondolták, ez talán kicsit többről is szól, ugyanis nagyon egybevágott Bieber kicsapongó viselkedése és Selena Gomez eljegyzése. A fanok szerint az énekest rosszul érinthette az, ami exével történik, ezeket az összeesküvés-elméleteket pedig még tovább erősíthette, hogy Hailey Bieber kikövette férjét az Instagramon. A modell azonban hamar elhessegette a pletykákat, és közölte, párja deaktiválta fiókját, ezért tűnt el a követési listájából.

Néhány nappal később végül maga Justin Bieber adott magyarázatot a történtekre, egy több képből álló Instagram-posztban vallotta be, hogy indulatkezelési problémái vannak. Kiemelte, sok munkát kell beletennie, hogy jobban legyen, de most már leginkább apai felelőssége miatt is szeretne jobban lenni. Korábban is volt már példa arra, hogy nem kezelte jól dühét, mivel több olyan videó is elterjedt az interneten, amelyeken például rácsukja a kocsiajtót Hailey-re, majd nem hagyja leülni egy székre, mindezt azért, mert egy kicsit összekaptak a nap folyamán.

remember when hailey bieber fans called selena a liar for saying justin was emotionally abusive to her. meanwhile this is how he also treats Hailey… pic.twitter.com/sZctc8wIRt — 🌪️ (@SGmymindandme) March 29, 2025

„Indulatkezelési problémáim vannak, de szeretnék fejlődni és nem reagálni annyit” – fogalmazott bejegyzésében. Hiszen annak ellenére, hogy a düh és a harag természetes emberi érzések, amennyiben már kezelhetetlenné válnak, valamilyen mentális problémára utalhatnak. Ez a helyzet Bieber esetében is, akinek mentális egészsége közel sem ép, tekintve, hogy az elmúlt közel húsz évben mennyi mindenen ment keresztül, és a hírnév mennyire negatív hatással volt (és van) önértékelésére.

Szakemberek meglátása szerint nem meglepő, hogy jelentkeztek nála indulatkezelési problémák, ugyanis a depresszió, illetve a függőségek igen gyakori mellékhatása az, hogy az illető nem igazán tudja irányítani, kontrollálni az érzelmeit. Ilyenkor dührohamok is jelentkezhetnek, valamint az indulatkezelési problémák is. Úgy vélik, az, hogy Bieber már felismerte ezt a gondot, már önmagában hatalmas lépésnek számít, ugyanis valakin csak akkor lehet segíteni, ha ő maga gyógyulni akar.