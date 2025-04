Zenei tehetségét csillogtatta meg III. Károly király a Windsor-kastélyban rendezett különleges fogadáson. Az uralkodó nem mindennapi hangszert ragadott: egy répából faragott furulyán adott elő egy ismert angol altatódalt, amivel nemcsak a jelen lévő vendégeket, de az internetet is meghódította. A brit monarchia történetében talán először fordult elő, hogy az uralkodó zöldségből készült hangszeren játszott – és még élvezte is.

A Windsor-kastélyban különleges fogadást tartottak csütörtök este, amelyen zenei projekteket ünnepeltek. A 350 vendég között ott volt a London Vegetable Orchestra (Londoni Zöldségzenekar) néhány tagja is. Ez a zenekar, amely 10 évvel ezelőtt alakult, különleges hangszereken játszik – mindegyik hangszer kézzel készített, helyi zöldségekből.

Profi zenészek cukkiniből, paprikából, burgonyából, karalábéból és répafurulyákból csalogatnak elő hangokat. A hangszereket Tim Cranmore furulyakészítő mester készíti.

Amikor a Zöldségzenekar bemutatta tudását a királyi rendezvényen, III. Károly király teljesen el volt ragadtatva – írja a Bild. Nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy ő maga is kipróbálja, ezért a zenekar tagjainak segítségével megpróbált hangokat előcsalogatni egy répából készült furulyából. Ha figyelmesen hallgatjuk, felismerhetjük a dallamot is – az angol Twinkle, twinkle, little star (Ragyogj, ragyogj, kis csillag) című altatódalt játszotta.

A zenei közjáték után még Őfelsége is szívből nevetett. Úgy tűnik, a rákkezelés mellékhatásai miatti kórházi tartózkodásának emlékei teljesen eltűntek.

A 76 éves király, aki mindig is nagy hangsúlyt fektetett az ökológiai fenntarthatóságra, ezzel is bebizonyította, hogy a humor és a kreativitás a királyi protokoll részét képezheti. A videó, amely a király répafurulyás előadását megörökítette, gyorsan elterjedt az interneten, és nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem világszerte vidám pillanatokat szerzett.