Nyolcévesen az apjával füvezett, de bádogba bújva megmentette a világot

Robert Downey Jr. élete igazi hollywoodi hullámvasút: tehetséges fiatal színészként indult, majd drogproblémái miatt szinte teljesen eltűnt a reflektorfényből. A Vasember szerepe azonban nemcsak a karrierjét, hanem az egész Marvel-univerzumot is megmentette, sőt a világ egyik legnépszerűbb színészévé tette. Most, 60 évesen azonban újabb meglepő fordulatot vesz az élete, ugyanis nem hősként, hanem főgonoszként tér vissza a Marvel-filmekhez. De vajon mennyire ismeri a születésnapos színészt? Mai kvízünkből erre is választ kaphat!

Robert Downey Jr. neve napjainkban egyet jelent Tony Starkkal, azaz Vasemberrel, aki a Marvel-moziverzum egyik legikonikusabb és legszeretettebb karaktere. Miután a ma már 60. születésnapját ünneplő amerikai színész több mint egy évtizeden át alakította a zseniális milliárdost, sokan úgy hitték, hogy a Bosszúállók: Végjáték volt a búcsúja a Marveltől. Ez azonban a rajongók legnagyobb örömére úgy tűnik, korántsem jelentette számára a véget, ugyanis a 2026-ban érkező Avengers: Doomsday című filmben nem hősként, hanem a legendás gonosztevő, Doctor Doom szerepében tér majd vissza.

De hogyan jutott el Robert Downey Jr. idáig? Karrierje nemcsak sikerekből állt, hanem hatalmas hullámvölgyekből is, amelyek miatt egy időben úgy tűnt, Hollywood végleg lemondott róla.

Az apja már gyerekként droggal kínálta

Robert Downey Jr. 1965. április 4-én született New Yorkban igazi filmes családba. Apja, Robert Downey Sr., avantgárd rendező és színész volt, míg édesanyja, Elsie szintén színésznőként dolgozott. A kis Downey így szinte beleszületett a szórakoztatóiparba: első szerepét a Poundban kapta (1970), amelyben emberek alakítottak kutyákat.

Gyermekkorát jelentős részben Greenwich Village-ben töltötte, de szülei válása után 13 évesen Los Angelesbe költözött apjával. A színészet mellett a kábítószereket is ekkor kezdte rendszeresen használni.

apja nyolcéves korában adott neki először marihuánát, a függőség pedig az évek során egyre súlyosabbá vált.

16 évesen otthagyta a középiskolát, és visszaköltözött New Yorkba, hogy színészi karriert építsen. Az 1980-as években kisebb filmes szerepekkel kezdte pályáját, majd 1985-ben a Saturday Night Live egyik fiatal sztárja lett. Bár a műsorban eltöltött időszaka nem tartott sokáig, egyértelmű volt, hogy hatalmas tehetséggel rendelkezik – ezt pedig később be is bizonyította. Downey első komolyabb filmes szerepeit az 1980-as évek végén kapta. Az igazi áttörést a Fagypont alatt (1987) hozta meg számára, amelyben egy drogos fiatalembert, Julian Wellst alakította, aki a kábítószerek miatt teljesen lecsúszik. A kritikusok szerint ez a szerep túlságosan is közel állt hozzá: később elismerte, hogy a film hatására a saját életében is egyre mélyebbre merült a függőségben.

Az 1990-es években problémái ellenére egyre elismertebbé vált, 1992-ben pedig Oscar-díjra is jelölték, a kritikusok egyértelműen a korszak egyik legtehetségesebb fiatal színészének tartották. Az évtized közepére azonban a kábítószer-függőség teljesen elhatalmasodott rajta. Egyre gyakrabban került összetűzésbe a törvénnyel: 1996-ban drogbirtoklásért letartóztatták, 1999-ben pedig egy év börtönbüntetésre ítélték. Hiába kapott újabb és újabb lehetőségeket, karrierje teljesen félresiklott.

Vasemberként borult aranyba a neve, mégsem ez robbant a legnagyobbat

A 2000-es évek elején Downey próbált visszatérni, többek között az Ally McBeal című sorozatban, amellyel Golden Globe-díjat is nyert, de újabb botrányai miatt hamar kirúgták és sokáig úgy tűnt, Hollywood végleg lemondott róla. A fordulópont 2003-ban jött el, amikor felesége, Susan Levin (ma Susan Downey) ultimátumot adott neki:

végleg leszokik a drogokról vagy elveszíti őt. Downey az utóbbit nem akarta kockáztatni, így elvonóra ment, és azóta is tiszta maradt.

2008-ban következett a sorsfordító szerep: Jon Favreau rendező és Kevin Feige producer úgy döntöttek, hogy Downey tökéletes lehet Tony Stark, azaz Vasember szerepére. A Vasember hatalmas sikert aratott, és nem csak a színészt, hanem az egész Marvel-moziverzumot indította el. Downey ezután még kilenc filmben játszotta Vasembert, és az MCU egyik legismertebb arcává vált. A Bosszúállók-filmek, valamint a Polgárháború, a Pókember: Hazatérés és a Végtelen háború mind kasszasikerek lettek.

Bár a Végjáték után úgy tűnt, hogy Downey búcsút int a szuperhősök világának, továbbra is aktívan dolgozott. 2023-ban szó szerint hatalmas durranást váltott ki a filmiparban Oppenheimerben nyújtott alakításával, ehhez mérten pedig meg is kapta élete első Oscar-díját. A legnagyobb meglepetést mégis 2024 nyarán jelentették be: Downey visszatér az MCU-ba, de nem Vasemberként, hanem Doctor Doomként, aki A Fantasztikus 4-es és az Avengers: Doomsday-filmek főgonosza lesz. Doctor Doom, azaz Victor von Doom az egyik legikonikusabb Marvel-gonosz, egy zseniális, de kegyetlen uralkodó és tudós. Downey karizmája és színészi képességének drámai mélysége tökéletes választássá teszi a szerepre. Legalábbis a kritikusok szerint minden bizonnyal.

A színészt születésnapja alkalmából kvízzel köszöntjük, tesztelje tudását ön is!

(Borítókép: Robert Downey Jr. 2017. június 28-án. Fotó: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)