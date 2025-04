Alan Walkerrel is találkozhatnak a magyarok idén nyáron

Az idei évben augusztus 27. és 30. között rendezik meg Szegeden a SZIN-t (Szegedi Ifjúsági Napok), amelyen a szervezők korábbi bejelentései szerint már biztosan ott lesz az Egyesült Királyság egyik legkiemelkedőbb tehetsége, Becky Hill, illetve Lost Frequencies belga DJ és producer. Legutóbb februárban érkeztek hírek a fellépők felől, amikor kiderült, hogy előbbieken felül a Meduza, Sam Feldt, Carpetman, illetve számos magyar előadó fog koncertezni a fesztiválon. A line-up ugyanakkor továbbra sem teljes, a szervezők szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleménye szerint csatlakozik a fellépőgárdához Alan Walker, aki nemrég szórakoztatta a hazai közönséget a Papp László Budapest Sportarénában.

Mint írják, a DJ az elmúlt 10 évben több mint 650 koncertet adott, köztük a legnagyobb fesztiválokon, mint a Coachella vagy a Tomorrowland. A világ legjobb lemezlovasait soroló DJ Mag Top 100 listán a legjobbak közt szerepel. Hozzáteszik, a mindig maszkban fellépő előadó tavaly először lépett jellegzetes arcfedője nélkül a közönség elé, így többen már arról beszélnek, ez valami izgalmas dolognak az előjele, és talán összefüggésben van azzal, hogy idén 10 éve jelent meg a Faded című dal, amely mára 3,7 milliárd YouTube-megtekintéssel büszkélkedhet.

Ahogy a közleményben kiemelik, Alan Walker mellett további magyar fellépőkkel is lehet számolni. Szegedre érkezik például Krúbi, a Csaknekedkislány, Pogány Induló, T. Danny, Co Lee, a ValMar, Majka, külön, élő produkcióval Curtis, cserihanna, a Máklikőr és lekvárherceg.

Íme a most bejelentett nevek teljes listája: 30Y, 6363, Alan Walker, Analog Balaton, Aurevoir., Bëlga, ByeAlex és a Slepp, CHRSTPHR, Co Lee Live Band, Curtis live, Csaknekedkislány, cserihanna, Dánielfy, Duckshell, Esti Kornél, Filc, Fish!, Fool Moon, Grasa, Gypo Circus X Szirota Jennifer, Gyuris x Szalai, cibi, Gently Da Spittah', L1, Hundred Sins, Hűvös, Irie Maffia 20, Ivan & The Parazol, JoerJunior, Kolibri, Krúbi, Lagzi feszt, Lazarvs, lekvárherceg, Majka, Margaret Island, Máklikőr, Mehringer, Mirror Glimpse, Necc Party, PASO, Platon Karataev, Pogány Induló, Prala és a Banda, Punnany Massif, Sterbinszky x Mynea, Szlimmy, T. Danny, ValMar, Várhegyutca, Várkonyi Csibészek.