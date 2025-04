Val Kilmerre rátalált az igaz szerelem, mégis magányosan halt meg

Mint arról már korábban hírt adtunk, 65 éves korában tüdőgyulladásban hunyt el a világhírű színész, Val Kilmer. Még 2014-ben gégerákkal küzdött, amelyből sikerült felépülnie, azonban többé nem állt teljesen helyre egészségi állapota. Igazi legendává vált Hollywoodban, Jim Morrisonként, Batmanként és Tom Cruise vadászpilóta riválisaként örökké beírta magát a filmtörténelembe.

Azonban nemcsak a filmvásznon, hanem a szerelemben is igen sikeres volt, megannyi varázslatos nő szívét sikerült rabul ejtenie, majd az igazira is rátalált Joanne Whalley személyében – bár a boldog befejezés az ő házasságukban sajnos elmaradt. Val Kilmer igazi szívtipróként vált ismertté a nyolcvanas, kilencvenes években, még Chert is sikerült levennie a lábáról, pedig az énekesnőről köztudott volt, hogy igen válogatós. Kilmer egyik filmjének rendezője úgy fogalmazott a színészről, hogy nemcsak külsejével, hanem személyiségével is könnyen az ujjai köré csavarta a nőket, és még a filmes stábok tagjait is.

„El voltam ragadtatva, hogy vele lehetek...”

Val Kilmer 21 éves korában ismerte meg Chert egy születésnapi bulin. A színész éppen csak befejezte tanulmányait a Julliard egyetemen, az énekesnő pedig már a harmincas évei közepén járt, de ez nem parancsolt megálljt a szerelmüknek. Az előadót egyébként sohasem érdekelte, mennyi idősek partnerei, napjainkban is egy nála jó pár évtizeddel fiatalabb férfival él együtt. Alexander Edwards negyven évvel fiatalabb az énekesnőnél, és már egyszer szakítottak is.

cher és kilmer Románca egy forgószélhez hasonlított, amilyen gyorsan jött, már ment is, de amíg tartott, igencsak eseménydús volt.

Kilmer életrajzi könyvében részletesen mesélt erről az időszakról, úgy fogalmazott, el volt ragadtatva attól, hogy egy ekkora sztár partnere lehet. Még New Yorkot is otthagyta az énekesnőért és Hollywoodba költözött, ami végül a karrierjének is jót tett. Cher később úgy nyilatkozott kapcsolatukról, hogy hatalmas szerelem volt, és a színész remekül teljesített az ágyban. Végül azért váltak el útjaik, mert mindketten nagyon erős személyiséggel rendelkeztek, és egyikük sem volt hajlandó engedni egyéniségéből a másik kedvéért. Az énekesnő azt is hozzátette, hogy Val Kilmer még nagyon fiatal volt. Szakításuk után viszont jó barátok maradtak, Cher még ápolta is a színészt, amikor gégerákban szenvedett.

Szemtelen udvarlás, váratlan koppanás

Val Kilmer 1987-ben ismerte meg későbbi feleségét, Joanne Whalley-t, akivel elmondása szerint akkor jöttek össze, amikor a színész a legmagabiztosabbnak érezte magát a bőrében. Ennek ellenére szokatlan, és kifejezetten szemtelen módját választotta az udvarlásnak, azonban sikerült meghódítania a brit színésznőt.

A Willow című film forgatásán találkoztak, ami során Kilmer elhatározta, megszerzi magának őt, pedig ekkor még volt barátnője. Helyzetéből mégis előnyt kovácsolt, féltékennyé kívánta tenni Whalley-t, és így felkelteni az érdeklődését, ami érdekes módon bevált. 1988-ban már össze is házasodtak, és hamar megszületett két gyermekük, Mercedes és Jack. Házasságuknak azonban hamar vége lett, kisfiuk születése után nem sokkal, 1995-ben elváltak. A színésznő zárta le a kapcsolatot, épp oly szemtelen módon, ahogy azt Kilmer elkezdte. A színész elmondta,

éppen Írországban forgattam, amikor tévézés közben az egyik csatornán arról beszéltek, hogy elválunk a feleségemmel. Én erről ebből a híradásból értesültem.

Házasságuk azért mehetett tönkre, mert Joanne Whalley nem viselte jól, hogy férjéből ekkora szexszimbólum lett, ráadásul rengeteget pletykáltak Val Kilmer esetleges félrelépéseiről is. Egyet sem tudtak bebizonyítani, azonban a színésznő egy idő után besokallt, és két gyermekükkel, Mercedesszel és Jackkel együtt elhagyta a férjét.

Válásuk után is tartották a kapcsolatot, elsősorban gyerekeik miatt. Mercedes most 33, Jack pedig 29 éves, és szüleik példáját követve a szórakoztatóiparban helyezkedtek el. Mindketten apjuk mellett voltak a színész utolsó pillanataiban, akiknek azt a legvégső atyai tanácsot adta, hogy szeressenek jobban nála.

Sokáig kereste a gyógyírt összetört szívére

Válását követően nem sokáig teketóriázott, Val Kilmer szinte azonnal megkörnyékezte az akkor még egyedülálló Cindy Crawfordot. A szupermodellel két évig voltak együtt, bár kapcsolatuk leginkább egy macska-egér játékhoz volt hasonlítható. A színész azt akarta, hogy Crawford otthon maradjon, és várjon rá, de a modell szerette a munkáját és nagyon sikeres volt benne, így folytatni akarta. Nem tudtak dűlőre jutni, pedig még közös otthont is vásároltak Új-Mexikóban, végül megbeszélték, hogy az a legjobb mindkettejüknek, ha szakítanak. Közös otthonuk Kilmeré maradt ezután.

A színész ezt követően sem búslakodott, 2001-ben egy filmforgatáson megismerte Daryl Hannah színésznőt, és azonnal összemelegedett vele. Igazi szupersztár párost alkottak, ők voltak a korszak egyik it couple-je. A színésznő odaköltözött Kilmerhez, és egy ideig úgy tűnt, a színész megtalálta lelkitársát, a nőt, akivel leélheti az életét. Azonban túlságosan birtoklóan viselkedett, amit Daryl Hannah nem tudott elviselni, és egy idő után szakított a férfival, ami rettenetesen megviselte őt.

Isten a tanúm, hogy rengeteg szívfájdalmam volt a nők miatt, de mind közül a Daryl okozta volt a legrosszabb. Bármit megtettem volna, hogy visszaszerezzem őt

– fogalmazott az életét feldolgozó dokumentumfilmben.

A fájdalom ellenére kénytelen volt tovább lépni, amiben Angelina Jolie segített neki. 2004-ben találkoztak az Alexander című film forgatásán. Val Kilmer ismét trükkhöz folyamodott, hogy elcsábítsa Jolie-t. Megkérte a rendezőt, hogy a filmben legyenek túlfűtött intim jeleneteik a karaktereiknek, így is segítve Kilmert, hogy megszerezze magának a színésznőt. A terve bevált, körülbelül egy évig egy párt alkottak, egészen addig, amíg Angelina Jolie meg nem ismerte Brad Pittet. Val Kilmer úgy beszélt a színésznőről, mint a legkomolyabb és leglelkiismeretesebb emberről.

Miután szakítottak Jolieval, elengedte a szerelem gondolatát, egy 2020-ban készült interjúban el is mondta, hogy közel húsz éve nem randizott már senkivel. Ez ezután sem változott, élete utolsó éveit egyedülállóként élte le. Szíve hölgyei halála után úgy beszéltek róla, mint egy nagyon kedves, gondoskodó, szeretetteljes férfiról.