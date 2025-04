Kanye West elszabadult, ki tudja hol áll meg, s kit hogyan talál meg

Talán nem túlzunk, ha azt állítjuk, Kanye West az utóbbi időben minden téren kihúzta a gyufát. Szélsőséges kijelentései, provokatív bejegyzései és felháborító viselkedése már rajongóinak is sok volt. Az elmúlt hónapokban több pert is a rapper nyakába varrtak, illetve azzal is megfenyegették, hogy letiltják az X felületéről, amennyiben nem fogja vissza magát. West azonban nemhogy nem vett vissza, hanem magasabb fokozatra kapcsolt.

Néhány évvel ezelőtt még dicsőítő albumot adott ki, és Jézus Krisztus tanításait hirdette Kanye West, a világ egyik legnépszerűbb rappere. A férfi azóta valóságos pálforduláson ment át, sok antiszemita megjegyzést tett, legújabb albuma pedig olyannyira provokatív lett, hogy számos zenei streamingplatformon a mai napig nem is elérhető. Egy német zenész be is perelte jogsértésért, ugyanis West egyik száma szinte a tökéletes mása az egyik dalának. Mindeközben Bianca Censoritól is elvált, miután meztelenre vetkőztette a Grammy-gálán, emellett Kim Kardashiannal perben állnak gyerekeik láthatási ügyében, továbbá egykori asszisztense is beperelte őt szexuális zaklatásért. Legutóbbi botrányos húzása az volt, hogy horogkeresztes nyakláncot, valamint Ku-Klux-Klan-jelmezt húzott, és így adott interjút.

Egy ideig még viccesnek tartották a rapper őrült megjegyzésit és polgárpukkasztó kijelentéseit, mostanra viszont rajongói is besokalltak. Szinte már mozgalommá nőtte ki magát a kezdeményezés – aminek fő szószólója a Jóbarátok színésze, David Schwimmer – hogy távolítsák el Kanye Westet a közösségi médiából, elsősorban az X felületéről, ugyanis itt posztol a legtöbbet. Állítólag már Elon Muskhoz is eljutott a hír, de a rapper fiókja még mindig aktív, és tovább ontja magából mindazt, ami hirtelen kipattan a fejéből. Nemrégiben Jay-Z és Beyoncé ikergyerekeit támadta, legutóbb pedig követői véleményét kérte ki azzal kapcsolatban, mi legyen legújabb albumának címe: „Nigger Cock vagy White Rape?”

„Utálok bipoláris lenni, annyira király”

Lassan tíz éve köztudott, hogy Kanye West bipoláris zavarral küzd, bár nemrégiben közölte, biztosan félrediagnosztizálták, és valójában autista, na de erről majd később. 2016-ban kapta meg a hivatalos diagnózist bipoláris zavaráról, miután egy ideig pszichiátriai kezelésre szorult. Akkoriban valamennyire stabilizálni tudták állapotát gyógyszerek és terápia segítségével, valamint abban az időben még Kim Kardashiannel is boldog házasságban éltek, aki sokat segített neki. Egy évtizede még nagy tabunak számítottak a mentális betegségek, így a bipolaritás is, ezért West nagyon fontosnak tartotta, hogy rendszeresen beszéljen állapotáról. Kiadott egy albumot, az I hate being bipolar it's awsome címűt, hogy ezzel is enyhítse a betegség stigmatizálását.

Nagyon fontosnak tartom, hogy beszélgessünk a mentális egészségről. Különösen azért, mert fekete vagyok, és a mi kultúránkban nem divat terápiára járni, vagy bármire gyógyszert szedni

– fogalmazott még 2016-ban Jimmy Kimmel műsorában.

A rapper sokáig a szupererejeként emlegette mentális betegségét, elmondta, a mániás időszakaiban mindig rendkívül kreatív, és nagyszerűeket tud alkotni. Hozzátette, a depresszív időszakaiban leginkább paranoia jelentkezik nála, nem tud megbízni senkiben, ilyenkor minden valótlannak tűnik a számára. Mára a bipoláris zavar egyre kevésbé tabusított, több sztár is bevallotta, hogy ezzel küzd, többek között Mariah Carey, Chris Brown, Demi Lovato, Selena Gomez és Robert Downey Jr. is.

2024 telén viszont West kijelentette, félrediagnosztizálták, valójában autizmus spektrumzavara van. A The Download podcast vendége volt, ahol diagnózisáról beszélt, amelyet az az orvos állapított meg nála, aki Justin Bieberrel is foglalkozott az utóbbi időben. A rapper elmondta, korábbi felesége kérte meg, menjen el az orvoshoz, mivel valami nem stimmel a személyiségével. Már nem a tipikus bipoláris tüneteket produkálta, és végül kiderült, autizmusa van. Mint megírtuk, az autizmus spektrumzavar egy olyan neurológiai és fejlődési állapot, amely az érintettek kommunikációs, szociális és viselkedésbeli képességeit befolyásolja. Gyakran már kora gyermekkorban megmutatkozik, bár az egyes tünetek és azok súlyossága egyénenként eltérhet.

Az autista emberek számára kihívást jelenthet a társas interakció, például nehezen értik mások érzelmeit, testbeszédét vagy szándékait, és előfordulhat, hogy maguk is szokatlan módon fejezik ki érzéseiket.

A verbális és nonverbális kommunikáció is eltérő lehet: egyesek egyáltalán nem beszélnek, míg mások rendkívül fejlett szókincset használnak, de beszédükből hiányozhat a társalgási rugalmasság vagy az érzelmi árnyaltság.

A jogi botrányok száma: végtelen

Az elmúlt években nemcsak felháborodást, hanem jogi botrányokat is okozott magának szélsőséges megjegyzéseivel Kanye West. Még 2022-ben haragította magára az Adidast, amely a Yeezy cipőket is gyártotta. Nemrégiben a Yeezy volt munkavállalói perelték be munkahelyi bántalmazásért (elsősorban rasszizmusért), illetve kiszámíthatatlan viselkedésért. Keresetük szerint több kiskorú dolgozót is kényszerített arra, hogy a Yeezy Pornon dolgozzanak, illetve a szexmunkán kívül pornográf tartalmak nézésére is kötelezte őket.

Nagyjából ugyanekkor indított jogi eljárást a rapper ellen egykori asszisztense, aki azt állította, West szexuálisan zaklatta. Megkérte, hogy vegyen részt egy stúdiózáson, amelyen P. Diddy is ott volt, azonban nem a zenélés kapott főszerepet ez alkalommal, hanem a nő zaklatása. West azzal magyarázta tettét, hogy asszisztense korábban sikeres OnlyFans-modell volt, elsősorban emiatt vette fel, majd amikor ellenállt Westnek és Diddynek, kirúgták állásából. A nő igazságtalannak tartotta mindezt, így kárpótlást követelt, hárommillió dollárt, amiben meg is egyeztek Kanye Westtel, a férfi mégsem fizette ki.

Az egyik legfrissebb ügy, amibe belekeverte magát, egy énekes-dalszerző, Alice Merton által indított per, aki azt állítja keresetében, hogy az előadó annak ellenére használta fel egy dalát, hogy megtiltotta neki antiszemita megjegyzéseire hivatkozva. A Variety úgy tudja, a német énekesnőt West a kiadóján keresztül kereste meg még 2024 februárjában, hogy No Roots című dalát felhasználhassa Blindside című számához, amit Merton megtagadott. Kiemelte: „Semmilyen formában nem akarom, hogy egy lapon említhessenek Westtel, aki rendszeresen hangoztatja rasszista és antiszemita meggyőződését.”

Gyermekeit is elveszítheti

Még 2021-ben, hét év házasság után vált el Kim Kardashian és Kanye West, azóta azonban folyamatos jogi vitában állnak közös gyermekeik láthatását illetően. A legfrissebb információk szerint Kardashian célja, hogy megszerezze a teljes felügyeleti jogot közös gyermekeikre, mert nem érzi őket biztonságban volt férjénél. Négy gyermekük van, a 11 éves North, a 9 éves Saint, a 7 éves Chicago és a 6 éves Psalm. Közülük North az, aki a leginkább kötődik apjához, West még egy közös dalt is kiadott vele, amin P. Diddy is dolgozott, nem sokkal azelőtt, hogy napvilágra kerültek volna szexkereskedelemmel kapcsolatos botrányai.

Kardashian és West vitája egyre nagyobb port kavar a nyilvánosság előtt, ugyanis a rapper volt felesége egyre kevesebbszer engedi Westnek, hogy lássa gyerekeit, amit a férfi bántó és agresszív X-bejegyzésekkel reagál le. Legutóbb arról posztolt, mennyire felháborítja, hogy egy fehér nő neveli a fekete gyerekeit, valamint rendszeresen kritizálja Kim Kardashian szülői stílusát több millió követője előtt. Kardashian bevallotta, aggódik volt férjéért, úgy érzi, egyre csak rosszabbodik mentális állapota, és nem is a legjobb társaságban van mostanában. Elmondta, nemrég azért kellett hamarabb elhoznia Northot, mert a rapper áthívta magához a hírhedt Tate fivéreket, akikkel nem szívesen tudja egy légtérben a lányát.

Kim Kardashian az utóbbi időben jogi lépéseket tett azért, hogy megszerezze a TELJES KÖRŰ felügyeleti jogot gyermekei felett, és így ő szabhassa meg Westnek, mikor találkozhat velük.

A rapper egyik közeli hozzátartozója arról nyilatkozott, nem csodálja, hogy Kanye Westre még ez sincs hatással, és állapota egyre csak romlik, mivel az elmúlt időszakban egyáltalán nem szedte a gyógyszereit.