Steve Jobst másolják a fiatalok, mert belefáradtak a döntéskényszerbe

A néhai Apple vezér ikonikus fekete garbója, farmernadrágja és New Balance cipője nemcsak a techvilág szimbóluma lett, hanem egy egyszerű, de hatékony stratégia is a döntési fáradtság elkerülésére. A Z generáció számára pedig a minimalizmus és a fenntarthatóság jegyében a TikTok révén egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

A Szilícium-völgy vezetői körében már évek óta hatalmas népszerűségnek örvend a korábbi Apple vezér, Steve Jobs révén népszerűvé vált uniformis, amely részéről azt jelentette, hogy szinte minden nap fekete garbóban, farmernadrágban és szabadidőcipőben jelent meg a munkahelyén, és a legtöbb sajtóeseményen is. Ezzel egy időben a Facebook alapítója, egyben a Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg is hasonlóan egyoldalúan kezdett öltözködött – szinte minden esetben szürke pólót és farmert visel.

A TikTok trendjei gyakran merőben újragondolják a múlt divatját, így lehet az is, hogy az egyszerűségre építő öltözködési stílus most újra népszerűvé vált, ráadásul jóval szélesebb körben, egy teljesen új generációt meghódítva. A „capsule wardrobe”, azaz kapszula gardrób és a „uniform dressing”, azaz egyenruhaszerű öltözködési koncepciók ugyanis kifejezetten népszerűek lettek az elmúlt időben a fiatalok körében. Ehhez mérten a közösségi oldalak algoritmusai is gyakran dobálnak fel olyan tartalmakat a felhasználóknak, amelyek az élet egyszerűsítéséről szólnak – ennek szerves részévé vált Steve Jobs legendás ruházata is.

Steve Jobs apuszettje is lehet fiatalos

Ha ugyan karrierjükben nem is tudják másolni a Z generációs fiatalok Steve Jobs sikereit, öltözködésben mégis megpróbálják lekoppintani a súlyos betegség után 2011-ben meghalt techzseni stílusát – mondván, az öltözék ismétlése segít nekik magabiztossá válni a munkahelyi nehézségek közepette is. Na várjunk csak, micsoda?

Az igazán szerencséseken kívül talán senkinek sem kell bemutatni a munkanapok reggeleit jellemző rohanást, vagy az azt megelőző esti készülődést. A temérdek teendő közepette a hátunk közepére sem kívánjuk még azt is, hogy kiválasszuk és előkészítsük azt az öltözéket, amely a munkahelyi normáknak, az időjárásnak, na meg persze a legfontosabb kényelmi funkcióknak is megfelel. A készülődés, a hosszas válogatás és az újabb döntési helyzet elkerülése miatt dönt úgy egyre több fiatal munkavállaló, hogy dobják a korábbi szetteket, és olyan ruhatárat állítanak össze, amely minden napra tökéletes választás lehet. Történjen bármi.

A TikTok felhasználói között is vírusosan terjedő trend népszerűségét emellett annak is köszönheti, hogy az emberek egyre inkább elfordulnak a gyorsan változó divattól, és a letisztult, klasszikus darabokat választják.

A Z generáció körében ráadásul erősödik a fenntarthatóság iránti igény, az egységes ruhatár és a kapszula gardróbok pedig jóval kevesebb felesleges vásárlással járnak.

A TikTok videókban az általunk is taglalt okok miatt gyakran hivatkoznak a techvilág nagyjaira, mint Steve Jobs vagy Mark Zuckerberg, de a volt amerikai elnök Barack Obama is hasonlóan áll az öltözködéshez. Ezek az emberek a divatos megjelenés háttérbe szorításával sokkal inkább a fölösleges plusz döntések elkerülése érdekében egyszerűsítették le életük ezen részét. Steve Jobs és Mark Zuckerberg egyaránt úgy gondolták, hogy a reggeli öltözködés is egy olyan döntés, ami feleslegesen terheli az agyat. Ezért tartottak ki amellett, hogy mindig ugyanazt a ruhát viselik:

Steve Jobs fekete garbót, Levi's 501 farmert és New Balance 991 cipőt,

Mark Zuckerberg pedig szürke pólót és farmer nadrágot.

Ezzel nemcsak jelentős időt spórolnak meg, hanem kibújhatnak a reggeli döntési teher alól is, így a fontosabb feladataikra koncentrálhatnak és elkerülhetik a döntési fáradtságot (decision fatigue).

A Z generáció számára ez különösen fontos, ugyanis nekik a döntési fáradtság nemcsak egy elméleti fogalom, hanem a digitális korban egyre valósabb probléma.

Az állandó információáramlás, a közösségi média és a folyamatos multitasking miatt sokan keresik az egyszerűsítés lehetőségét, legyen szó az élet bármely területéről.

Az egységes ruhatárra való átállás pedig ennek egy praktikus megoldása. Azzal, hogy minden egyes nap ugyanolyan öltözéket választanak, időt spórolnak, aminek köszönhetően gyorsabban elkészülnek reggelente, így kevésbé stresszesek, hiszen nem kell azon aggódniuk, hogy mit vesznek fel. Ráadásul a kevesebb ruha kevesebb pénzbe is kerül. A kapszulagardróbok emellett sokkal professzionálisabb megjelenést tudnak kölcsönözni, amely a munkahelyen és a munkaerőpiacon igencsak hasznos lehet.

Belefáradtunk a döntéshozatalba

A döntési fáradtság (decision fatigue) egy pszichológiai jelenség, amely akkor lép fel, amikor valaki hosszú ideig vagy túl gyakran hoz döntéseket, ami kimeríti a mentális erőforrásait. Az agyunk, mint egy izom, elfárad a folyamatos döntéshozataltól, és ennek következményeként egyre nehezebb lesz helyes, racionális döntéseket hozni.

Amikor a döntési fáradtság beáll, az emberek hajlamosak lesznek könnyebb, kényelmesebb vagy impulzív döntéseket hozni, ahelyett hogy alaposan mérlegelnék az alternatívákat. Ez vezethet például ahhoz, hogy valaki unottan, gyorsan, nem megfelelő módon válaszol egy kérdésre, vagy akár elkerüli egy döntés meghozatalát, ha túl sok lehetőség közül kell választania.

Ez a jelenség nemcsak a mindennapi életben, például az öltözködés, az étkezések, a vásárlások vagy munkahelyi döntések esetében figyelhető meg, hanem például a bíróságokon is, ahol kutatások szerint a bírók a nap végére hajlamosak olyan ítéleteket hozni, amelyek eltérnek a megszokottól. A döntési fáradtság hatására az emberek éppen ezért igyekeznek minimalizálni a döntéshozatalt, hogy mentális energiát spóroljanak a fontosabb feladatokra – így tényleg jobb, ha a ruhatárunkat egyszínű felsőkkel, farmerokkal, és mindenhez passzoló, kényelmes cipőkkel kezdjük el feltölteni.