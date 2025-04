Elon Musk orvosi előírásra lett rendszeres drogfogyasztó

Elon Musk tavaly először a CNN-nek beszélt arról, hogy rendszeres drogfogyasztó, ráadásul orvosa előírására. A Space X megálmodója több mint egy éve fogyaszt heti szinten ketamint, amelynek használata már kisebb dózisban is hallucinogén mellékhatással jár. Musk elmondta, elsősorban depressziója kezelésére írták fel neki a szert, de rendszeres fogyasztásától hosszú távon már munkavégzésében is hatékonyabbnak érzi magát. Hozzátette, nagyon fontos odafigyelni a ketaminbevitel mennyiségére, ugyanis már ha egy kicsivel is többet fogyaszt a megengedettnél, az ellenkező hatást éri el, mint amire szüksége lenne.

Ha túl sok ketamint használok, nem tudok dolgozni. Az én munkanapjaim pedig általában nagyon hosszúak, körülbelül napi 16 órát dolgozom, így fontos, hogy tudjak koncentrálni. A felírt mennyiség pedig pont segít ebben

– fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy orvosa azért írta fel neki a szert, mert depressziója egy öröklött betegség, és negatív hatással van az agyműködésére, amit nem engedhet meg magának. Amennyiben nem használna ketamint, időről időre teljesen kiszámíthatatlan lenne a viselkedése. Kiemelte, nem tartja magát függőnek, ugyanis nem iszik, és a ketaminon kívül nem fogyasztott soha semmilyen drogot – állítása szerint nem is tudja, hogyan kell füvet szívni. Amikor az interjú során arról kérdezték, késő esti posztjainak van-e köze drogfogyasztásához, azt mondta, nincs, mivel esténként már a legtöbb esetben józan szokott lenni.

Mi az a ketamin?

Tisztázzuk, hogy a ketamin esetében egy igen erős fájdalomcsillapítóról beszélhetünk, aminek altató és hallucinogén hatása van. Orvosilag altatószerként szokták leginkább alkalmazni, de már megkezdték tanulmányozását, hogy miként lehetne a szorongás és a depresszió kezeléséhez is használni. Disszociatív drognak is nevezik, mert a kábítószer hatása alatt, amely körülbelül egy órán át tart, az emberek úgy érezhetik, hogy kiszakadnak a testükből, elszakadnak az érzelmeiktől, és az időt sem érzékelik normálisan. Hetente többszöri fogyasztása olyan kognitív hatásokat okoz, mint a memóriazavar, a téveszmék és összességében annak az érzése, hogy bármire képes vagy, bármit meg tudsz csinálni, ez az érzés pedig életveszélybe is sodorhatja a fogyasztót.

Fontos kiemelni azonban, hogy nem ugyanúgy veszélyes, mint az alkohol vagy az ópiát típusú drogok, amelyek esetében a használóknak fizikai elvonási tüneteik vannak. A ketaminnál az a rémisztő, hogy

nagyon hamar alkalmazkodik hozzá a szervezet, és a magas toleranciaszint miatt egyre nagyobb dózisra van szüksége a fogyasztónak a kívánt hatás elérése érdekében.

Épp emiatt nagyon könnyen rá lehet függni, hosszú távú használata pedig igencsak drámai következményekkel jár. A legfrissebb adatok szerint csak az Egyesült Királyságban 2023-ban 2000 ketaminfüggőt kezeltek rehabilitációs intézetekben. David Mathai pszichiáter kiemelte, hosszú távú alkalmazása komoly pszichológiai és mentális elváltozásokat is képes okozni az agyban, erősen károsíthatja a húgyhólyagot, valamint erős és rendszeres gyomorgörcsöket okozhat.

Elon Musk pedig rendszeres fogyasztónak nevezhető, és némi pszichológiai elváltozás is érzékelhető rajta. A férfi rendszeresen viccelődik azzal, hogy zombivá tette őt a ketamin, ugyanis alig szokott aludni, amitől nagyon hatékonynak érzi magát a munkájában, azonban ha jobban belegondolunk, ez hosszú távon nem igazán kivitelezhető munkastratégia.

Nem csak Elon Musknak vált be

Meglepő lehet, de megannyi celeb lett hatalmas rajongója a „ketaminterápiának”, vagyis az orvosi előírásra fogyasztott ketaminnak. Sok énekes, színész és modell alkalmazza rendszeresen a szert, és meggyőződésük, hogy rengeteget segít nekik abban, hogy megfelelően tudják végezni a munkájukat. Elmondásuk szerint mindannyian orvosi felügyelet mellett fogyasztják, és intravénásan kapják.

John Legend felesége, Chrissy Teigen még két évvel ezelőtt árulta el, hogy ketamint fogyaszt, miután egy rendkívül katartikus élményben volt része az egyik terápia alkalmával. Elmondta, a szer hatása alatt volt egy látomása elhunyt kisfiáról, Jackről, ami igazán gyógyító hatással volt rá. Az énekesnő Halsey is hasonlóan pozitív élményekről számolt be, ő elsősorban gyermekágyi depressziója miatt kezdett ketaminfogyasztásba. Úgy fogalmazott, rengeteg régi, még fel nem dolgozott traumát sikerült elrendeznie magában, számos régi sebet begyógyított a szer.

A 2023-ban meghalt Matthew Perry is rendkívül pozitívan nyilatkozott a ketaminról, de akkor még nem tudhatta, hogy éppen ez fogja a halálát is okozni. A színész egész életében küzdött a függőségeivel, életrajzi könyvében részletesen be is számol minderről. A ketaminfogyasztás élményéről elmondta, olyan érzés volt számára, mintha fejbe vágták volna egy nagy lapát boldogsággal.

A ketamin olyan volt, mint egy hatalmas, jóleső kilégzés. Bevittek egy szobába, kaptam fejhallgatót is, majd rákötöttek az infúzióra, és perceken belül jött is a hatás. Abban az egy órában azt hittem, meghaltam, de a legjobb értelemben

– írta mit sem sejtve arról, hogy nem sokkal később valóban ez válik majd a gyilkosává.

Matthew Perryn kívül még Pete Davidson nyilatkozott a szerről, ráadásul kissé negatívan, kifejtve, számára az volt az igazán ijesztő, milyen könnyedén rászokott, és mennyire nehéz volt lejönni róla.

Összességében tehát kijelenthető, hogy a ketaminfogyasztás nem egy szorgalmazandó cselekvés, mivel jótékony hatása csupán rövid távú, hosszú távon inkább pusztítóan hat az emberi szervezetre, különös tekintettel az agyra. Elon Musk mégis úgy véli, ennek a szernek köszönheti hatékony munkavégzését és azt, hogy márkája, a Tesla mára annyit ér, mint az összes többi autómárka együttvéve.

(Borítókép: Elon Musk 2024. november 13-án Washingtonban. Fotó: Andrew Harnik / Getty Images)