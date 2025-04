Nagypapa lett Michael Schumacher

A 28 éves Gina Schumacher és férje, Iain Bethke szülők lettek az elmúlt napokban, vagyis Michael Schumacher, a világ egyik legsikeresebb F1-es pilótája pedig nagypapa. Bár egészségügyi állapota nem teszi lehetővé, hogy élvezze a nagyszülői teendőket, a pár tavalyi esküvőjén állítólag jelen volt. Egy, a pilótához közel álló újságíró friss híreket is megosztott a pilóta állapotáról, amelyek egyáltalán nem biztatóak.

Michael Schumacher nagypapa lett, miután 28 éves lánya, Gina kislányt hozott a világra. A lány decemberben jelentette be, hogy terhes, most pedig arról tudósítottak, hogy férjével, Iain Bethkével megszületett közös gyermekük, Millie – számolt be a Daily Mail.

Gina és Bethke szeptemberben házasodtak össze a Schumacher család mallorcai luxusvillájában, amelyet 2017-ben 27 millió fontért (csaknem 13 milliárd forint) vásároltak. A Bild akkoriban arról számolt be, hogy „nagyon valószínű”, hogy a hétszeres világbajnok Schumacher jelen volt, majdnem 11 évvel a síbalesete után, bár ezt többen cáfolták.

Millie születését a közösségi médiában bejelentve Gina és Iain az Instagramon azt írta,

Isten hozott a világon, Millie! Születtél március 29-én, a szívünk teljesebb, mint valaha. Több mint áldottak vagyunk, hogy az életünkben vagy.

A 28 éves Gina sikeres zsoké, és 2017 óta van együtt a szintén lórajongó Iainnel. Az esküvőjük vendégei között volt Michael bátyja, Ralf és annak élettársa, Etienne Bosquet-Cassagne is, akik az előbbi volt feleségével, Corával vitába keveredtek, mert a nő azt állította, hogy „szíven szúrták”, miután tavaly megtudta, hogy Ralf meleg.

Az Ultima Hora című mallorcai napilap szerint a szertartás körülbelül fél órán át tartott, és délután 4 órakor mondták ki az igent. Állítólag bankett is volt, amelyen egy countryzenekar élőben lépett fel, bár a vendégek számát nem közölték.

Schumacher állapota

Michael Schumacher több mint 15 éven át kiválóan vezette a világ leggyorsabb – és életveszélyes – gépeit, ám miután 2012-ben, 43 évesen visszavonult, 2013-ban majdnem életét vesztette egy szokatlan síbalesetben. Egy családi síeléssel töltött nyaraláson Meribelben szenvedett koponyatörést, ami traumás agysérüléshez vezetett.

Miután mesterséges kómába helyezték, két agyműtéten esett át, mindkettőt – a csekély esélyek ellenére – túlélte, de továbbra is kritikus állapotban volt. 2014 áprilisában az orvosok megkezdték azt a folyamatot, amelynek során fokozatosan felébresztették a kómából, és júniusra úgy ítélték meg, hogy biztonságosan mozoghat.

A megjelenéséről szóló hírekkel ellentétben Johnny Herbert, Schumacher közeli barátja azt mondta, hogy „álhír”, hogy az F1-es legenda részt vett volna az esküvőn. Márciusban egy vezető F1-es újságíró friss információkkal szolgált Schumacher egészségi állapotáról. Felix Gorner, a német RTL televíziós csatorna riportere a rajongók előtt lerántotta a leplet Schumacher állapotáról, és elárulta, hogy „már nem tud verbálisan kommunikálni”.

A helyzet nagyon szomorú. Folyamatos ápolásra szorul, és teljesen függ a gondozóitól. És szóban már nem tudja magát kifejezni

– mondta Gorner, akit a Schumacher családjához legközelebb álló újságírók között tartanak számon, és aki megbízható forrásnak számít Schumacher egészségi állapotáról.

Gorner a Schumacher körül kialakult általános helyzetről és a 2013-as tragikus baleset óta tartó magánéletéről is nyilatkozott. „Jelenleg maximum 20 ember közelítheti meg Michaelt – tette hozzá. – És véleményem szerint ez a helyes stratégia, mert a család Michael érdekében cselekszik. Mindig is szigorúan védték a magánéletét, és ez nem változott.”

Szombaton arról számoltunk be, hogy Eminem is nagypapa lett.