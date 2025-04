Üzletet nyitott volna a Viszkis, végül csúnyán átverték

Ambrus Attila, a Viszkisként elhíresült egykori bankrabló kénytelen bezárni szentendrei kerámiaboltját, miután az Esztergomban kiszemelt új üzlethelyiségét az utolsó pillanatban megtagadták tőle. A bérleti díjat már befizette és korábbi üzletét is felmondta, így most bolt nélkül maradt. Az egykori bűnöző úgy véli, hogy 15 évnyi tisztességes munka után még mindig a múltja miatt diszkriminálják.

Az egykori bankrabló, Ambrus Attila ismét nehéz helyzetbe került, ezúttal azonban nem ő követett el bűncselekményt, hanem őt verték át. A Viszkis kénytelen bezárni népszerű szentendrei kerámiaboltját, miután az új, esztergomi üzlethelyisége bérbevételét váratlanul megtagadták tőle – annak ellenére, hogy már kifizette a bérleti díjat.

Ambrus Attila már hónapok óta tervezte az üzletváltást. Kiválasztott egy új, a bazilika közelében található helyiséget Esztergomban, megállapodott a tulajdonosokkal és befizette a kért összeget. Ennek tudatában felmondta szentendrei üzletének bérleti szerződését.

A kellemetlenség akkor érte, amikor váratlanul értesítést kapott arról, hogy mégsem bérelheti az esztergomi helyszínt.

Gondolom, megnézte valaki utólag, hogy ki is vagyok, és nem felelt meg számukra a pedigrém …Becsületesen dolgozom, 15 éve nem követtem el semmilyen törvénytelenséget. Rettentően dühös vagyok, mert nagyon kiszúrtak velem... Gondolkodom azon, hogy jogi útra terelem a dolgot

– nyilatkozta csalódottan Ambrus Attila a Blikknek, aki szerint múltja miatt utasíthatták el.

A szentendrei bolt, amely 2024 húsvétján nyílt meg, nemcsak kerámiákat kínált, hanem egyfajta minimúzeumként is működött, ahol a látogatók Ambrus Attila életének részleteivel is megismerkedhettek. Az üzlet népszerű volt a turisták körében, sokan keresték fel, hogy személyesen is találkozhassanak a Viszkissel és megvásárolhassák kézzel készített kerámiáit.