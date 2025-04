Kiakadt a betegségéről szóló híreken Pásztor Erzsi, súlyos lépés mellett döntött

Felháborodottan reagált a betegségéről és fogyásáról szóló hírekre Pásztor Erzsi, a Játékszín színésznője, a Szomszédok Janka nénije. A Kossuth-díjas színművész elmondta, hogy még a barátai is kétségbe esve hívták fel az üggyel kapcsolatban, majd kijelentette, hogy azt látja a legbiztosabbnak, ha nem ad interjút a továbbiakban.

Mint írtuk, Pásztor Erzsi, a 88 éves Kossuth-díjas színművész a Blikknek nyilatkozva elárulta, hogy a pár hónapja kialakult súlyos vérszegénysége miatt 15 kilót fogyott, és most már alig 50 kilogrammot nyom. A színésznő emiatt teljesen újraválogatta a ruhatárát, mivel a régiek már túl nagyok rá. A lapnak azt is elárulta, hogy nemrég baleset is érte, amikor a Játékszínből kilépve egy parkoló autó alá csúszott.

A Játékszín színésznője, a Szomszédok Janka nénije hétfőn a Borsnak reagált az aznap reggel megjelent cikkre. Elismerte, hogy bár a hírek igazak, de kihangsúlyozta, hogy senkinek nem adott engedélyt azok közlésére, és teljesen felháborítónak találja, ahogy azt az online újságok közölték. „Ízléstelen, hogy egyes újságírók kérdeznek valami egészen más témában, majd lehozzák a fogyásom hírét” – fogalmazott Pásztor Erzsi, hangsúlyozva, hogy tudtán kívül jelentek meg a hírek a betegségéről.

Jaj, menjenek a fenébe! Nem tudom, ki írta ezt a marhaságot! Én senkinek nem adtam engedélyt és nem bíztam meg azzal, hogy ezt megírhatja. Nem tudom, ki írta, de ennek se füle se farka

– mondta felháborodottan. „Valóban fogytam, de én erről nem nyilatkoztam senkinek. Most már teljesen tele vagyok azzal, hogy a rossz híreket úgy írják, minthogyha már a szememet is lefogták volna” – jegyezte meg.

„Köszönöm, nem nyilatkozom.”

„Nem volt publikus, hogy fogytam és ízléstelennek tartom, hogy egyes újságírók felhívnak, kérdeznek valami egészen más témában, majd lehozzák a fogyásom hírét. Mikor pedig azt mondom bizonyos dolgokra, hogy ez nem publikus, azt úgy is gondolom, mindezek ellenére pedig tele van velem a sajtó. Tapintatlanok. Milyen újságírók, kik ezek?” – méltatlankodott a színésznő.

Komolyan mondom, hogy azért van az, hogy inkább nem beszélek senkivel. Ebből megint egy olyan ügyet csináltak, hogy halálos beteg vagyok – nyilván már ez megy, ez forog. Két barátom is felhívott, teljesen kétségbe voltak esve. A legbiztosabb az, hogyha ezentúl azt mondom, hogy köszönöm, nem nyilatkozom. Ízléstelennek és etikátlannak tartom az ilyenfajta hírközlést

– zárta a beszélgetést Pásztor Erzsi, aki a Bors szerint a híresztelésekkel ellentétben igenis jó egészségnek örvend.