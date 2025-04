Itt a bizonyíték arra, hogy Hollywoodban valóban létezik a boldog befejezés

Szinte már sztereotípiává vált, hogy azok a színészek, akik filmbéli partnerükkel a való életben is összejönnek, közel sem alkotnak olyan tökéletes párt, mint a mozivásznon. Általában fájdalmas és nagy visszhanggal járó szakításokkal járnak ezek a románcok, a színészek és rajongóik szívfájdalmával együtt. Akadnak azonban sikersztorik, párok, akik túlélték filmes sikereiket, és Hollywood pompáján túl is virágzik szerelmük.

Az elmúlt időszakban ismét attól volt hangos a világsajtó, hogy milyen botrányokba keveredtek az egykor szerelmesen turbékoló celebpárok, nevezetesen Ben Affleck és Jennifer Lopez vagy Sydney Sweeney és egykori vőlegénye. Az, hogy miként alakul a sztárok magánélete, mindig is nagyon izgalmas és érdekes a közemberek számára, egy rövid ideig talán még örülnek is tévés kedvenceik magánéleti kudarcának, így egy pillanat erejéig a nagy hollywoodi sztárokat is egyszerű halandó embereknek látják.

Azonban ma nem a kudarcokról, hanem a sikerekről lesz szó, méghozzá a karrierjükben is eredményes hírességek magánéleti győzelmeiről, amelyekhez szakmájukon keresztül juthattak el. Hollywoodban nem csak a filmvászonra írtak szerelmes történeteket, akadt, hogy maguk a színészek a saját életük romantikus szálát tudták életre kelteni az éppen képernyőn alakított karakterük segítségével.

Hasonló sorsok, hasonló időben

Blake Lively és Ryan Reynolds 2010-ben találkozott először egy szuperhősfilm, a Zöld Lámpás forgatásán. Akkoriban még mindketten kapcsolatban voltak valaki mással, Reynolds még Scarlett Johansson férje volt (bár akkoriban már rebesgették, hogy nem fenékig tejfel a házaséletük), Livelyt pedig összeboronálták Penn Badgley-vel, akivel egy párt alkotott a Gossip Girl-sorozatban. Azonban nem sokkal később már arról szóltak a pletykák, hogy Lively és Reynolds összemelegedhetett a filmforgatáson, ugyanis a színész és Johansson beadták a válókeresetet.

2011 karácsonyán lett egyértelmű a nyilvánosság számára a szerelmük, amikor a színész hazavitte magával a színésznőt a szüleihez Vancouverbe.

A pár hamar házasságot kötött, ma már négy gyermeket nevelnek. Egészen idáig úgy tartották őket számon, mint az egyik legtökéletesebb sztárpár, akiknek harmonikus kapcsolata van. Mostanában viszont a rajongók gyanakodni kezdtek, hogy minden rendben van-e, főként a Livelyt érintő zaklatási botrány miatt.

Ugyanígy a 2010-es évek elején került egy filmbe Rachel Weisz és Daniel Craig. Korábban már ismerték egymást, színházi darabokban játszottak együtt, majd csaknem húsz évig nem találkoztak. Újraismerkedésükkor Weisz már egy rendező felesége volt, Craiget pedig James Bondként tartották számon. A filmforgatás közben a színésznő elvált férjétől, így megkezdődhetett románca a sármos titkosügynökkel. 2011-ben egy titkos ceremónia keretein belül össze is házasodtak, majd 2018-ban megszületett első közös gyermekük, egy kislány.

Gyerekkori kedvenceink fergeteges románcai

A Disney csatorna egykori sztárjai mára érett felnőtté cseperedtek, akár hisszük, akár nem. Meglehet, hogy fiatalon csöppentek bele a nagyok világába, de így egy közös, nagyon hasonló élettapasztalattal rendelkeznek, ami valljuk be, sokat segíthet, amikor a társát keresi az ember.

Brenda Song és Macaulay Culkin története 2014-ben kezdődött, amikor is egy közös ismerősük partiján találkoztak. Song a Zack és Cody című sorozatban tűnt fel, mint a gazdag és elkényeztetett London Tipton, aki butuska személyiségével csalt mosolyt a gyerekek arcára. Culkin, akit mindenki csak Kevinként ismer, alig volt nyolcéves, amikor ismert lett a Reszkessetek, betörők!-filmeknek köszönhetően. A legtöbb háztartásban mindmáig tradíció minden karácsonykor megnézni a vele készült alkotásokat. A párról 2017 környékén kezdtek pletykák terjengeni, miszerint együtt lehetnek, de hivatalosan első gyermekük születésekor tették teljesen egyértelművé és nyilvánossá kapcsolatukat 2021-ben.

Zendaya és Tom Holland jelenleg talán az egyik legközkedveltebb páros, főként a Z generációsok körében. Zendaya számos Disney-sorozatban szerepelt, első jelentősebb alakítása az Indul a riszában volt. Míg Hollandnak a Pókember hozta meg az áttörést, korábban főként színházi szerepei voltak, miután gyerekkorában felfedezték a Billy Elliot musicalben. Holland szuperhősként ismerhette meg Zendayát, és édes angol sármjával le is vette a lábáról a színésznőt. 2019 óta alkothatnak egy párt, az ő esetükben sem tudjuk, pontosan mikor is jöhettek össze, ugyanis remekül óvták magánéletüket. Ezt azóta sem teszik másképp, azt azonban megerősítették, hogy 2024 karácsonya körül eljegyezték egymást.

Leighton Meester és Adam Brody egyértelmű álompár, a való életben is olyan fenséges duót alkotnak, mint amilyenek a képernyőn voltak karaktereikben. Mindkettejük ikonikus szerepe valamelyik tinidrámához köthető, és valamilyen magas társadalmi osztálybéli szerepet alakítottak. Meester és Brody 2013-ban kezdett randevúzni, nem sokkal később össze is házasodtak, majd 2015-ben megszületett kislányuk, és öt évvel később második gyermekük is, egy kisfiú. A színészek románcát tiniuniverzumok találkozásának is betudhatjuk, több mint egy évtizedes szerelmük pedig valódi bizonyíték arra, hogy Hollywoodban igenis létezik a boldog befejezés.