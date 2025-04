Tóth Gabi: Képzeljétek el, fényt kaptam

Jelentős visszhangot váltott ki Tóth Gabi néhány hete, amikor őszintén beszélt korábbi házasságáról és arról, hogyan hatott ez karrierjére és lelkiállapotára. Az énekesnő TikTok-videókban osztotta meg tapasztalatait, és Hajdú Péternek adott interjújában részletezte, hogy komoly anyagi nehézségekkel küzdött, gyakran családjától kellett kölcsönkérnie.

Legújabb videójában azonban gyökeres változásról számol be:

Képzeljétek el, történt valami velem: fényt kaptam. Tehát az utóbbi időben így letettem ezt a mindig bántanak engem és milyen szörnyű az életem dolgot. Kijött belőlem, elmondtam, tisztába tehettem a dolgokat, elmondtam, hogy mi van, és azóta megkönnyebbült a lelkem.

A vallomás után nemcsak lelkileg érzi jobban magát, de elmondása szerint szakmai téren is pozitív fordulat következett be. „Szépen jönnek be a munkák, már egy csomó fellépést lekötöttek nekem erre a szezonra. Lesznek meglepetések is, amiről még nem beszélhetek, de nagyon boldog vagyok” – nyilatkozta az énekesnő, aki párjával, Papp Máté Bencével közös táboruk szervezésén is dolgozik.

A pozitív változást követői is észrevették, akik szerint az énekesnő boldogabbnak és kedvesebbnek tűnik. Tóth Gabi azt is megjegyezte, hogy a negatív hozzászólások száma is csökkent közösségi oldalain.