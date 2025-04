Jennifer Lopez beveszi Budapestet, hamarosan az MVM Dome-ban lép fel

A legendás Jennifer Lopez, korunk egyik legnagyobb hatású szórakoztató előadója bejelentette, hogy Up all Night – Live in 2025 című turnéjával világ körüli útra indul. Ennek keretében 2025 nyarán néhány exkluzív koncertet ad, melyek sorába Budapest is bekerült.

Magyarországon 2025. július 20-án, vasárnap lép fel a díva az MVM Dome-ban. Már a turné címe is sokat elárul „Fenn egész éjjel”, így a rajongók egy energikus, látványos show-ra számíthatnak, melyen Jennifer Lopez legendás karrierjének legikonikusabb slágerei csendülnek fel.

A közleményben megjegyzik: Jennifer Lopez híres fergeteges színpadi produkcióiról, lendületes táncairól és divatot teremtő kosztümjeiről, így a budapesti közönséget garantáltan felejthetetlen élmény várja.

Mint írják, méltán tartják az egyik legsokoldalúbb művésznek, aki egyedülálló módon ötvözi az éneklés, a tánc és a színészet világát. Többszörös díjnyertes és platinalemezes előadó, akinek karrierjét számos nemzetközi siker és rekord fémjelzi. Több mint 80 millió eladott lemez, 15 milliárdnál is több stream, valamint csaknem 28 millió havi hallgató csak a Spotifyon igazolja kivételes népszerűségét és hatását a globális zeneiparra.

Minden nemzetközi JLovernek üzenem: ezen a nyáron néhány különleges show-val térek vissza. Alig várom, hogy újra színpadra lépjek és személyesen is láthassalak titeket – túl rég volt már

– üzente a világsztár, azt ígérve, hogy „felejthetetlen nyár elé nézünk”.

A jegyek 2025. április 9-én, szerdán 10 órától lesznek elérhetők.

(Borítókép: Jennifer Lopez 2021. május 2-án Inglewoodban, Kaliforniában. Fotó: Jason Armond / Los Angeles Times / Getty Images)