Visszatért a divatba minden idők legbotrányosabb tetoválása

Már nem új keletű, hogy a divat folyamatosan ismétli önmagát, és ez nemcsak a ruházatra, zenei stílusokra vagy frizurákra igaz, hanem a tetoválásokra is. Ebbe a sorba állhatnak be most az egykor lenézett, sőt pejoratívan „tramp stamp”-ként – itthon gyakran rib*ncrendszámként – emlegetett, a hát alsó részén lévő tetoválások is. Úgy néz ki, hamarosan visszatérnek a divatba, mivel a Z generáció láthatóan előszeretettel viseli és büszkén vállalja őket. Egyre több fiatal nő dönt úgy, hogy a 90-es és 2000-es évek egyik legmegosztóbb tetoválásformáját újraértelmezi és saját testén hordja, ezúttal pedig már nem mint egy „olcsónak” tartott divathóbortot, hanem az önkifejezés és a női erő szimbólumaként.

Ciki vagy cuki?

Az alsó hát tetoválások az 1990-es években és a 2000-es évek elején váltak igazán népszerűvé, különösen a fiatal nők körében. A trendet részben az akkoriban divatos, csípőnadrágokkal és rövid toppokkal kombinált öltözködési stílus is segítette. A terület kiválóan alkalmas volt arra, hogy a tetoválásokat könnyen meg lehessen mutatni, de ugyanilyen egyszerűen el is lehetett rejteni. Azonban ahogy a trendek változtak, és egyre többen kezdték lenézően rib*ncrendszámnak nevezni ezeket a tetoválásokat, a a népszerűségük gyorsan csökkenni kezdett. Sokan úgy érezték, hogy túlzottan szexualizáltak vagy közönségesek, így ezzel együtt

megbélyegezték azokat a nőket is, akik viselték.

A 2010-es évekre így szinte teljesen eltűntek a tetoválószalonokból, helyüket pedig az apró, minimalista minták, a láthatatlanabb testtájakra készült alkotások meg a teljes karos tetoválások vették át. Igen ám, de 2025-ben újra fordult a trend, miután egyre többen kérik újra a hátuk aljára a „rendszámot”, ami lehet bármilyen non-figuratív minta, pillangó vagy éppen skorpió. Ezúttal viszont teljesen új jelentéssel felruházva. A fiatalabb generáció ugyanis már nem hagyja, hogy mások határozzák meg, mi számít ízlésesnek vagy cikinek, a saját szabályaikat írják. Ahogy a 90-es évek divatja is reneszánszát éli, úgy a hozzá kapcsolódó tetoválási stílusok is ismét divatosak lettek.

A tetoválóművészek szerint az új generáció tagjai

már nem azért választják ezeket tetoválásokat, mert szexinek tartják, hanem mert tetszik nekik az esztétikájuk, és mert így akarják visszaszerezni az önrendelkezést a testük felett.

A New York Postnak nyilatkozó Melissa Martell clevelandi tetoválóművész szerint ez egyfajta lázadás is: „A nők visszaveszik a negatív sztereotípiákat, amelyeket korábban ellenük használtak, és azokat az erő és az önkifejezés eszközeként használják”. Egy másik tetováló, Alessandro Melas szerint a tetoválás helye mindig is egy erős, nőies energiát sugárzott: „A múltban az alsó hát tetoválások arra szolgáltak, hogy kiemeljék a test ezen részét és hangsúlyozzák a női csábító erőt. Ma ez egy visszanyert hatalom szimbóluma”.

Megkérdőjelezhető kutatás erősíti a sztereotípiát

Az a sztereotípia, miszerint a hát alsó részén lévő tetoválás jelzi azt, hogy egy nő mennyire vad szexuális téren, annyira erőssé vált, hogy tudományos kutatásokat indított el. Ez nem vicc, valaki valóban készített egy tanulmányt arról, hogy azok a nők, akik az említett területen vannak tetoválva, szexuálisan aktívabbak és vadócabbak-e.

2013-ban Nicolas Géguin francia pszichiáter tetovált és piercinges nők körében végzett felmérést, és megállapította, hogy azok, akik ilyen tetoválásokat varratnak magukra, hajlamosabbak fiatalabb korukban elveszíteni a szüzességüket. Persze nem teljesen tiszta, hogy ennek mi köze van a felnőtt nők szexuális életéhez, de legyen így...

Gėguin felmérése azonban nem vizsgálta, hogyan reagálnak a férfiak a tetováló nőkre. Ennek tesztelésére egy kísérletet eszelt ki, amelyben egy bikinibe öltözött nő arccal lefelé feküdt egy törölközőn a strandon. A kísérletek felében a hölgyeknek henna pillangótetoválás volt a hátukon. Az eredmények azt mutatták, hogy a tetoválással rendelkezőket az esetek 23,67 százalékában, míg a tetoválás nélkülieket csak az esetek 10 százalékában környékezték meg. Emellett a férfiak átlagosan 11 perccel kevesebbet vártak a lépéssel a tetoválással bíró nők esetében. A találkozás utáni interjúk során a tetovált nőket megkörnyékező férfi strandolók bizakodóbbak voltak a szexuális siker esélyeit illetően, mint azok, akik csupasz hátakat láttak.

Billie Eilish, Dua Lipa és Britney Spears nyomdokában

Ahogy sok más tetoválástrend esetében, úgy a rib*ncrendszámok reneszánszát is részben a hírességek indították újra. Az ezredfordulón popdívák és színésznők sorra varratták magukra őket, ám akkoriban a szexi, fiatalos és lázadó életérzés szimbólumai voltak. Bár egy időre kikoptak a divatból, most újra feltűnnek a vörös szőnyegen és a közösségi médiában – bizonyítva, hogy a tetoválásokat már nem a régi sztereotípiák határozzák meg, hanem az egyéni önkifejezés.

Britney Spears, a pop hercegnője egy apró, tündért ábrázoló tetoválást viselt a háta alsó részén, amely tökéletesen illeszkedett a 2000-es évek mesebeli esztétikájához. Akkoriban rengeteg fiatal lány kérte ugyanezt a mintát, remélve, hogy ezzel egy kicsit ők is az ő stílusát idézhetik. A szintén zenész Christina Aguilera egy héber nyelvű feliratot tetováltatott a derekára, amely állítása szerint a spirituális és egyben merész oldalát tükrözte. Aguilera tetoválásai mindig is az önazonosság és a szabadság kifejezőeszközei voltak.

Szintén a háta alsó felére varratott Jessica Alba, aki a fentiektől kicsit eltérően egy finom, virágmintás tetoválást választott, ami a nőies megközelítést képviseli. A természeti motívumok ma is népszerűek, és

az új generáció gyakran választ hasonló, organikus dizájnokat.

Rihanna, aki számtalan ikonikus tetoválásáról ismert, egy időben szintén büszkén viselt és mutogatott egy mintát, amit a háta alsó felén viselt, bár később inkább a láthatóbb, egyedibb elhelyezéseket részesítette előnyben.

Az elmúlt években a retró esztétika és a nosztalgikus Y2K-divat erőteljes visszatérése miatt a tetoválások világában is egyre több régi trend kapott új értelmezést. Olyan hírességek, mint Billie Eilish vagy Dua Lipa nemcsak a ruházatukban és sminkjükben hozzák vissza a 2000-es éveket, hanem a tetoválásaikban is. Eilish például a futurisztikus, cyber-gótikus és minimalista vonalakat ötvöző dizájnok híve, amelyek egy új irányzatot képviselnek. Dua Lipa pedig a tradicionális és modern elemeket vegyítő mintákat részesíti előnyben, amiket egyfajta matricaszerűen varrat fel a testére, amelyek a szakértők szerint a popkultúra mai változatosságát és sokszínűségét tükrözik.

(Borítókép: ericsphotography / Getty Images)