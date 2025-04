Fülöp görög és dán királyi herceg, aki még csecsemő volt, amikor családját száműzték Görögországból, 1921-ben született. Egy narancsládában menekítették ki az országból, egyenesen Párizsba. A francia fővárosban járt iskolába egészen 15 éves koráig, majd Skóciában a Gordonstounban fejezte be tanulmányait, ahol a legtöbb gyermekkori trauma érte, de mindemellett azok feldolgozásában is segítette az intézmény. Később úgy emlékezett vissza erre az időszakra, hogy itt faragtak belőle embert. III. Károly királyt is beíratta ide, ő azonban a legkevésbé sem osztotta édesapja véleményét, az akkor még csak trónörökös Károly leginkább földi pokolként emlegette az iskolát.

Miután befejezte tanulmányait Skóciában, jelentkezett a Brit Haditengerészeti Akadémiára, és felvételt is nyert 1939-ben. A királyi család egyik akadémiai látogatása alkalmával ismerte meg az akkor még hercegnő Erzsébetet, akivel már az első találkozáskor érezték a szerelem szikráit, így levelezni kezdtek.

Fülöpnek a mindenévé vált a haditengerészet, odáig volt a hajókért és a katonaság szervezettségéért.

Remek vezetői készségeiről és pontos stratégiai gondolkodásáról 1940-ben tett tanúbizonyságot, miután a Matapan-fok mellett vívott ütközetben megmentette a HMS Valiant hajót egy éjszakai bombázástól. 1942-ben gyakorlatilag kettesével lépdelt felfele a ranglétrán, az év elején hadnagy lett a tiszti tanfolyam elvégzése után, az év közepén már főhadnaggyá léptették elő, majd az év végén pedig a századosi címet is kiérdemelte. Sikeres volt, kimért, pontos, fegyelmezett, és nem utolsósorban fülig szerelmes a brit hercegnőbe, aki egyben a trón várományosa is volt. Fülöp herceg ekkor még nem sejtette, ez mekkora felelősséget jelent majd az ő számára is.

Királyi fenség

1946-ban kérte meg Erzsébet hercegnő kezét, azonban még egy évet várniuk kellett az eljegyzés nyilvánosságra hozásával, ugyanis a trónörökös még nem volt 21 éves. Végül 1947 nyarán megtörtént a bejelentés, ami nagy port kavart. Sokan nem helyeselték a frigyet Fülöp családjának rossz híre miatt, különös tekintettel arra a tényre, hogy testvérei náci tisztekhez mentek feleségül. A herceg a pletykák és szóbeszédek elhallgattatása, valamint a királyi család (főként leendő felesége) védelmében lemondott minden rangjáról, felvette az anglikán vallást és a brit állampolgárságot. Ezek után már nem volt akadálya az esküvőnek, a nagy nap reggelén VI. György király még a királyi fenség megszólítással is megajándékozta őt.

A királynő férjeként még egy ideig élvezhette a haditengerészet örömeit, azonban hamar fel kellett ismernie, hogy kit is vett feleségül, és ez milyen következményekkel jár rá nézve. Rá kellett jönnie, hogy többé nem teheti azt, amit igazán szeretne, új feladata lett: a királynő hitvesévé, vagyis sziklaszilárd támaszává kellett válnia. Házasságuk elején ez nem ment annyira gördülékenyen, sok szempontból kifejezetten kizsigerelve érezte magát. Például akkor, amikor kiderült, gyermekeiknek édesanyjuk vezetéknevét kell viselniük, illetve az esetleges vitahelyzetekben minden esetben feleségéé az utolsó és mindent eldöntő szó. A királyi fenségi lét elsajátítása nehéz feladatnak bizonyult a számára, miután Erzsébet királynő lett, házasságuk több kisebb válságot is megélt.

Házas életük első évtizedében Fülöpről több olyan pletyka is terjedt, miszerint nem túl hűséges a királynőhöz.

Ezeket a híreszteléseket soha senki nem tudta megerősíteni, azonban a szóbeszédek szerint több nővel is összeszűrte a levet az ötvenes években. Először egy szovjet balerinával hozták hírbe, aki a huszadik század leghíresebb táncosaként volt számontartva. Galina Ulanova az ötvenes évek elején sokat járt fellépni Londonba, és ekkoriban sokat beszéltek arról, hogy a herceg túl nagy rajongója. Később Helene Cordettel is összeboronálták, akivel régi barátok voltak, és a nő sikeres médiaszemélyiség volt. A pletykák azért reppentek fel kettejükről, mert Helene-nek két gyermeke is született egy meg nem nevezett apától, és köztudott volt, hogy gyakran jártak össze Fülöppel. A nő ugyanakkor hamar eloszlatta a híreszteléseket. Az ötvenes évek végén egy színésznővel is hírbe hozták a herceget, Merle Oberonnal, aki sikeres hollywoodi sztár volt akkoriban.

Mindezek csupán szóbeszédek és rosszindulatú pletykák voltak a királyi család nyilatkozatai szerint, viszont mivel sem II. Erzsébet, sem a herceg nem cáfolta (és nem is erősítette meg) a történéseket, ezért a világsajtót a mai napig furdalja a kíváncsiság, vajon mennyi igazságalapjuk lehet. A botrányok hamar elültek, miután Fülöp megtalálta helyét a királyi családban.

A magánügyeik és a királyi háztartás fejeként pozicionálta be magát.

Irányította a családi ügyeket, valamint gyermekeik nevelését, különösen Károly hercegét, kulcsfontosságú döntéseket hozva az iskoláztatásról, amelyek tükrözték meggyőződését saját oktatásának jellemformáló aspektusairól.

Rendíthetetlen és domináns

Fülöp 1957-ben kapta meg hivatalosan a hercegi címet, amely azért is volt fontos számára, hogy fiával, Károllyal szemben is elég méltóságteljes legyen a rangja. Másrészt királyi hitvesként jogosnak érezte, hogy ha már király nem lehet, legalább valamilyen módon jelezzék a világ felé, felesége sokra tartja őt. A herceg kiváló támasza és mentsvára volt II. Erzsébetnek, míg a királynő megfelelő érzelmi biztonságot nyújtott férjének, amiből jelentős hiánya volt gyermekkorában. Hímes tojásként óvta feleségét, annak ellenére, hogy a protokollnak megfelelően mindig két lépéssel mögötte sétált, tekintélyt parancsoló kiállásával mindig képes volt éreztetni a királynővel, hogy vigyáz rá.

A királynő mindig kikérhette a véleményét, mert sohasem kertelt, őszinte tanácsokkal látta el, olyan kendőzetlen módon, amelyet csak férj minőségében tehetett meg. Egykori alkalmazottaik úgy fogalmaztak Fülöpről, hogy rendkívül biztonságos környezetet biztosított feleségének és egész családjának, illetve óvta II. Erzsébetet a szükségtelen terhektől. A herceg hatékony és domináns személyiség volt, így a királynő mindig ügyelt rá, hogy ne legyen feladatok nélkül. Tisztában volt vele, hogy férjének szüksége van a csillogásra, amit a tevékenység jelent számára. A családfői szerep mellett hagyta, hogy hódoljon a sport szeretetének, így Fülöp herceg még kilencvenéves korában is részt vett kocsihajtó versenyeken, amely az egyik kedvence volt.

Az utolsó alfa

De vajon mit tette igazán alfahímmé Fülöp herceget? Az, hogy képes volt egy férfi számára igencsak béta-pozícióban leélni az életét. Az alfa jelzőt általában olyanokra szokás használni, akik öncélúan dominánsak másokkal szemben, azonban Fülöp hercegre a kötelességtudat és a feltétel nélküli szeretetből fakadó őszinte szolgálat miatt mondható ez. Egy olyan korban élt, amikor a patriarchátus virágzott az egész világon, férfinak lenni akkoriban jelentette csak igazán azt, hogy ők a teremtés koronái. Fülöp herceg azonban letett erről a kiváltságáról, és felesége támogatására szentelte az egész életét.

Mit jelent igazi férfinak lenni, ha nem ezt?

Tisztában volt vele, mit jelent az, hogy a felesége fejére került a brit királyi korona, nem avatkozott bele királynői feladataiba, és minden erejével azon volt, hogy a lehető legjobban támogassa II. Erzsébetet, ezáltal a monarchia fejlődését. Soha nem feledkezett meg kötelezettségeiről, és arról, mennyire szereti a nejét. Életerős, szívós férfi volt, aki egészen 95 éves koráig aktívan részt vett minden nyilvános királyi eseményen, aktívan sportolt és rendszeresen repült, ami hatalmas szenvedélyévé vált. 2017-ben vonult vissza a közélettől, de ekkor sem szűnt meg a királynő legbizalmasabb tanácsadójának és biztonságot nyújtó bástyájának lenni.

Fülöp herceg bebizonyította, alfának lenni nem azt jelenti, hogy minden szempontból az első helyen kell lenni, hanem azt, hogy pontosan tudd, mi a feladatod és a kötelességed férfiként. 2021. április 9-én a királyi család egyik legkedveltebb tagjaként halt meg, olyan értékeket hagyva maga után, amelyek eltanulásához a família férfijainak képesnek kell lenniük háttérbe szorítani saját vágyaikat és céljaikat.

(Borítókép: Fülöp herceg. Fotó: Tim Graham Photo Library / Getty Images)