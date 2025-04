Nem a magyarok pénztárcájához mérte koncertjének jegyárait Jennifer Lopez

Magyarország az első, ahol elkezdték értékesíteni Jennifer Lopez Up all Night – Live in 2025 turnéjának koncertjegyeit. Mint arról korábban hírt adtunk, 2025. július 20-án, vasárnap lép fel a díva az MVM Dome-ban. Már a turné címe is sokat elárul: „Ébren egész éjjel”, így a rajongók egy energikus, látványos show-ra számíthatnak, amelyen J.Lo legendás karrierjének legikonikusabb slágerei csendülnek fel.

Azonban ahhoz, hogy végigtombolhassuk az éjszakát a sztárral, igencsak mélyre kell nyúlnunk a zsebünkben. Ha találkozni is szeretnénk vele, akkor több mint félmillióval kell megritkítanunk pénztárcánkat.

A következőképpen alakulnak a jegyárak Jennifer Lopez koncertjén, amelyeket az Eventim oldalán lehet megvásárolni:

kiemelt állóhely – 95 ezer forint,

ülő I. – 90 ezer forint,

ülő II. – 85 ezer forint,

ülő III. – 75 ezer forint,

állóhely – 65 ezer forint,

ülő IV. – 59 ezer forint (egyelőre nem elérhető),

ülő V. – 49 ezer forint (egyelőre nem elérhető),

Meet & Greet jegy – 610 ezer forint.

A felsorolásban utolsó jegy VIP-ülőhelyet biztosít a koncert alatt, valamint egy találkozót is Jennifer Lopezzel. Annak ellenére, hogy valóban egy életre szóló élményt nyújthat ez a lehetőség, azt talán kijelenthetjük, hogy az énekesnő és csapata nem feltétlenül lehet tisztában a magyarok jelenlegi pénzügyi helyzetével.