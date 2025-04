Nem szabadul sötét múltjától Russell Brand, hiába lett hithű keresztény

Amióta P. Diddy botránya kitudódott, világszerte egyre több híres férfiról derül ki, hogy hasonlót tett karrierje során. Főként a kétezres évek elején, közepén népszerűvé vált hírességekről van szó, némelyikük ellen már be is adták a keresetet szexuális zaklatás címén. Russell Brand sem maradt ki a sorból, az angol színészről, humoristáról négy nő is állította, hogy zaklatta őket. Brand tagad, azt viszont bevallotta, hogy szex- és drogfüggő volt egykor. De vajon mi az igazság, és ki is az a Russell Brand?