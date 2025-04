Eljegyezték Zsédát

Az énekesnő magánélete mérföldkőhöz érkezett: a több mint egy évtizedes szakmai kapcsolat és barátság után szerelmével, Moldvai Márk producerrel jegyesek lettek. A szerelmesek több mint három éve alkotnak egy párt, és bár Zséda általában óvja magánéletét a nyilvánosságtól, közösségi oldalán már többször is megmutatta kedvesét, most pedig új gyűrű is feltűnt az ujján, amely egyértelműen utal a kapcsolat komolyságára.