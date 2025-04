Gáspár Bea: Nem tudtam, hogy cigány vagyok

Meglepő vallomással állt elő Gáspár Győző felesége új szakácskönyve bemutatóján. Gáspár Bea, aki április 8-án, a Nemzetközi Roma Napon mutatta be a hagyományos roma ételeket felvonultató kötetét, elárulta: gyermekkorában nem is tudott roma származásáról. A könyv, amely immár az ötödik a sorban, különösen fontos számára, hiszen a roma kultúra és gasztronómia előtt tiszteleg.

Április 8-án, a Nemzetközi Roma Napon tartotta legújabb szakácskönyvének bemutatóját Gáspár Bea. A kötetben ezúttal a hagyományos roma ételek kaptak helyet, ami személyes okokból is fontos volt a szerző számára. Mint kiderült, a származására rendkívül büszke Gáspár Bea gyermekkorában egyáltalán nem volt tisztában azzal, hogy cigány családban nevelkedik.

Nagyszabású sajtótájékoztatón mutatta be Gáspár Bea az új szakácskönyvét, amely saját bevallása szerint minden eddiginél kedvesebb a szívének. A bemutatón természetesen jelen volt Gáspár Győző, valamint lányaik, Evelin és Virág is, akik büszkén támogatták az édesanyjukat.

Ez a könyv a cigány lélek, a család előtt tiszteleg, az összetartozást hirdeti

– fogalmazott a Borsnak Gáspár Bea.

„A roma kultúrában fontos szerepe van a gasztronómiának, a főzésnek, a közös étkezéseknek. A romák nemcsak összedobnak egy levest, hanem a lelküket is belefőzik. A fazékban ott rotyog a történetük, a kirekesztés, a megbélyegzés, de a közös örömünnepek, lakodalmak is” – fejtegette.

„Mára a cigány származás nem stigma, hanem büszkeség!” – hangsúlyozta Gáspár Bea.

Meglepő gyermekkori felismerés

A szakácskönyv bemutatóján Gáspár Bea egy különleges gyermekkori történetet is megosztott a jelenlévőkkel. Mint kiderült, kiskorában egyáltalán nem volt tudatában roma származásának.

Gyerekként nem tudtam, hogy cigány vagyok

– tette a meglepő kijelentést.

„Hallottam, hogy a szüleim, nagyszüleim cigányul beszélnek otthon, de én azt hittem, ez normális, mindenhol így megy. Hat-hét évesen szembesültem vele, hogy nem így van. Az iskolában előttem ült Gáspár Győző, és előtte egy fiú, aki egyszer csak odaszólt: »ugye Balla Beáta nem cigány?«, mire én: »mit tudom én, megkérdezem otthon...«. Este aztán rá is kérdeztem: »Anya, ugye nem vagyok cigány?«, mire ő közölte, hogy hát bizony de, és ez olyasmi, ami nem is fog megváltozni!” – idézte fel az emléket.

A roma gasztronómiát népszerűsítő szakácskönyv nemcsak Magyarországon lesz elérhető, hanem angol fordításban is megjelenik majd, és a tervek szerint több országban is forgalmazni fogják. Gáspár Bea így a nemzetközi közönséggel is megismertetheti a roma konyha különleges ízeit és hagyományait.