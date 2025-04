Felnőtt egy generáció, míg két poplegenda marakodott egymással

Több mint két évtizedes viszály után békét kötött Madonna és Elton John, akik a leghíresebb előadók közé tartoznak, mégis remekül titokban tartották, hogy 2002 óta haragban voltak. Valljuk be, talán egészen mostanáig nem is tudtuk, hogy nem kedvelte egymást a két énekes – pedig az ilyen drámákról általában nem szokott hallgatni a világsajtó...

Mint megírtuk, Elton John és Madonna két évtized után elásta a csatabárdot, így végre kibékült a szórakoztatóipar két titánja. Feltehetően a legtöbben azt sem tudták, hogy haragban voltak egymással, ugyanis a manapság népszerű celebdrámáknak egyikük sem nagy híve, így nem rugóztak sokáig azon, hogy nem kedvelik egymást. 23 év után pedig rájöttek, jobb a békesség, és Madonna Instagram-oldalán hivatalosan is bejelentette békülésüket.

A két ikon drámája még 2002-ben indult, amikor Elton John rendszeresen elkezdett negatív megjegyzéseket tenni Madonna zenéjére, és azzal vádolta, hogy minden fellépésén playbackel. A popdíva mindezeket tagadta, és nem tudta hova tenni a brit sztár nagyszájúságát. Akkoriban többször is írtak összeszólalkozásaikról, de mivel a két énekes nem hergelte egymást feleslegesen, mindez nem kapott akkora visszhangot, mint megszoktuk. Már csak azért sem, mert az elmúlt években akárhányszor kerültek közös társaságba, mindig tisztelettudóan viselkedtek egymással, nyoma sem volt feszültségnek.

Mi történt?

Na de hogyan is kezdődött a Madonna vs. Elton John viszály? Természetesen a kezdetekben ők sem rejtették véka alá érzéseiket, és keményen nekimentek egymásnak. Minden azzal indult, hogy 2002-ben Madonnát kérték fel az új James Bond film főcímdalának elkészítésére. A Die Another Day a rajongók körében hatalmas sikert aratott, a brit zenész azonban nem volt jó véleménnyel róla. Úgy fogalmazott, „ez a legrosszabb Bond dal, amit valaha hallottam”. Ez volt az első, de korántsem az utolsó negatív megjegyzése Johnnak. 2004-ben a Q zenei díjátadón igencsak csípősen fejezte ki magát, amikor megtudta, Madonnát a legjobb élő előadás kategóriában jelölték.

A tátogás mióta egyenlő az élő énekléssel?

– háborodott fel a zenész, akit többször is megbotránkoztatott az, hogy (állítása szerint) Madonna rendszeresen playbackelt koncertjein.

Az énekesnő minden alkalommal tagadta Elton John vádjait, és a visszaszólás sem maradt el. Előbbi beszólása miatt John megjegyezte azt is, hogy feltehetően így lekerül a karácsonyi üdvözlőlapok listájáról, amelyet Madonna minden évben küldött zenésztársainak, azonban ügynöke a következő nyílt levelet továbbította a brit előadó számára:

Madonna nem tátog, és nem is fecsérli az idejét más előadók bemocskolására. A turnéja minden koncertjét az elsőtől az utolsó hangig végigénekelte, és büszkén fogadta el a kemény munkájából megkeresett busás összeget. Elton Johnnak nem kell aggódnia, rajta marad a karácsonyi listán.

Egyébként az énekesnő abban az évben nem vitte el a legjobb élő előadásnak járó Q-díjat.

2011-ben viszont a brit legenda már-már pozitívan nyilatkozott az amerikai popikon előadásmódjáról, amikor a Rolling Stone-nak adott interjújában arról beszélt, mennyire megveti a playbackelést. Elmondta, véleménye szerint le kéne lőni azt, aki énekesként tátog a színpadon, hiszen az élő azt jelenti, hogy ő énekel és nem a gép. Ekkor hozta fel példának Madonnát, akiről azt is elmondta, hogy valójában nagyon tehetséges előadónak tartja, és néhány dalát kifejezetten szereti. Aláhúzta, soha nem volt célja, hogy megbántsa az énekesnőt, de fontos számára, hogy kiálljon amellett, amiben hisz.

2012-ben mindkettejük jelölték a Golden Globe-on a legjobb eredeti dal díjra. Végül Madonna nyerte el azt Masterpiece című számáért, Elton John Hello Hello dalával szemben, amelyet az énekes Lady Gagával együtt írt. Miután érzéseiről kérdezték vereségét illetően, kifejtette, igazi rémálomnak tartja Madonnát, mint embert és előadót egyaránt. Kiemelte, „sokkal jobban járt volna, ha megmarad annál a zenei vonalnál, amit a Ray of Light című dalával indított el, és befejezné a táncikálást, amitől olyan lesz, mint egy közönséges sztriptíztáncos”.

Felnőtt egy generáció, amíg marakodtak

Hamar elcsendesedett a két haragos között a vihar, egészen 2023-ig semmi kommunikáció nem zajlott a két előadó között, azt leszámítva, hogy Elton John a 2019-ben megjelent memoárjában tett említést a viszályról, és azt is előrebocsátotta, hogy elnézést szeretne kérni Madonnától. Néhány évvel később, 2023-ban egy Instagram bejegyzésben köszönte meg az énekesnőnek, hogy felhívta a figyelmet az AIDS felszámolásának fontosságára. Madonna ugyanis abban az évben turnéja egyik állomásán elénekelte a Live to Tell című számot, amelyet annak a több mint 40 millió embernek címzett, akikkel végzett a betegség.

Aztán elérkezett 2025, a béke éve Madonna és Elton John kapcsolatában.

Egészen egyszerű befejezése lett a két évtizede tartó viszálykodásuknak, amely idő alatt a Z generáció is felnőtt. Madonna a Saturday Night Live (SNL) egyik felvételére látogatott el, mert megtudta, hogy Elton John lesz a zenei fellépő. Instagramján arról írt, izgatott volt, ugyanis tinédzser kora óta nem látta fellépni az énekest. Arra is kitért, mennyire megbántotta őt pályatársa az évek során a megjegyzéseivel, így tervei között szerepelt, hogy szembesítse mindezzel. Amikor az adás végén hátrament hozzá a backstage-be, John a következő szavakkal köszöntötte: „Bocsáss meg nekem!”. Az énekesnő nem is szaporította a szót, örökre elásták a csatabárdot.

Ez a dráma nélküli lezárás teljesen szokatlan a celebvilágban, mivel manapság legalább egy Kanye West vs. Taylor Swift vagy Drake vs. Kendrick Lamar típusú hisztéria az, ami megüti a mércét. Nem mindennapi, hogy két sztár, akiknek hatalmas rajongótáboruk van, nem szomjazik a botrányra, és nem attól érzik teljesebbnek saját karrierüket, hogy a másikét a porba taszítják. Vagy ha meg is teszik, képesek belátni a hibájukat és nagyobb erénynek tartják a megbocsátást, mint a gyűlölködést.

(Borítókép: Elton John és Madonna. Fotó: Richard Corkery / NY Daily News Archive / Getty Images)