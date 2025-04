Megtalálták a Budapesten eltűnt férfi holttestét, az eset továbbra is tisztázatlan

A 31 éves Verók Csaba után 2024 november vége óta kutattak a hatóságok, amikor nyoma veszett Budapesten. Az eset körülményei több szempontból is szokatlanok voltak: a férfi holmiját városszerte elszórtan találták meg, míg a szemtanúk szerint viselkedése is furcsa volt. December végén a Duna egy férfi holttestét mosta partra. A DNS vizsgálat kimutatta: Verók Csabára találtak rá.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a 31 éves Verók Csaba még 2024. november 26-án tűnt el Budapesten. Éppen hazafele tartott Siklóson élő családjához, szerettei vacsorával várták, de végül nem érkezett meg. A fővárosban veszett nyoma. Utoljára édesanyja beszélt vele:

Nem sok mindent mondott, csak hogy van egy kis mentális problémája, de nem mondta konkrétan, hogy mi. Kérdeztem tőle, hogy »Csabikám, mondd meg, mi a baj, mi a problémád«, de erre nem mondott semmit.

A férfi eltűnésének körülményei több szempontból is szokatlanok voltak a hatóságok számára is. Holmiját szétszórva találták meg a városban:

egy taxiban hagyta a kistáskáját, benne 100 ezer forinttal, egy karácsonyi vásárban az iratait és a bankkártyáját, egy lakatlan kúria parkolójában pedig az utazótáskáját találták meg, amiben a ruhái és a laptopja is érintetlenül volt.

Verók Csaba mobilját a rendőrök a Városligetben, Vajdahunyad várának 800 méteres körzetében mérték be. Mire a hatóságok kiértek, a férfit már nem találták meg. A család egyik barátja azt is elmondta a Borsnak, hogy a taxist, aki elvitte, arra kérte, hogy egy belvárosi hídnál tegye őt ki. A sofőr még rá is kérdezett, hogy minek megy oda, amire azt felelte, hogy a barátai már várnak rá. A taxis külön kiemelte, hogy a férfi zaklatottnak tűnt, folyamatosan többször hátranézett.

Megtalálták

Bár a család és a hatóságok is kutattak utána, nem jártak sikerrel. Végül december 31-én egy holttestet mosott partra a Duna Ercsinél. Verók Csaba családjától DNS-mintát vettek, hogy kiderítsék, a megtalált férfi és az eltűnt személy ugyanaz-e. Végül április 10-én kapta kézhez a család a levelet, miszerint Verók Csaba holttestére bukkantak december végén a folyam partján.

Amióta megtudtam, nem tudok aludni a fájdalomtól. Iszonyatosan hiányzik! Nincs többé... Egyszerűen nem tudom felfogni, nem tudom

– idézi a lap Verók Csaba édesanyját.