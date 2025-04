Távozhat a TV2 Csoport vezérigazgatója

Néhány órával korábban az az információ kezdett terjedni, hogy a TV2 Csoport vezérigazgatója, Pavel Stanchev távozhat pozíciójából. A hírt több egymástól független forrás is megerősítette, ráadásul az is kiderült, hogy a hat éve regnáló igazgatónak már az utódlásáról is dönthettek.