Három kismacskája miatt került a figyelem középpontjába a német influenszer, Zara Secret: a macskapestis ellen nem oltatta be őket, és a gyógyszeres kezelést is elutasította, helyette alternatív módszerekkel próbálta gyógyítani az állatokat. A cicák végül klinikai ellátással épültek fel, ám Zara szerint „a szeretet” gyógyította meg őket. Az eset miatt állatkínzással vádolják a nőt, és pereskedés is indulhat.