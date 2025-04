A saját anyja nyújtotta át ezüsttálcán a tinilányt, aki milliókhoz elér a TikTokon

Gyerekek milliói használják a közösségi oldalakat anélkül, hogy belegondolnának abba, még a social felületeknek is megvannak a maguk játékszabályai. Csábító gondolatnak tűnik némelyikük számára, hogy milliós bevételre tegyenek szert pusztán azért a munkáért, hogy a kamera előtt előadják a nekik szánt szerepet, de a veszélyekre már senki nem figyelmezteti őket – akár a gyerekmunkára vagy a pedofíliára. Kijelenthető, hogy igen rossz hatással tud lenni a kamaszokra a közösségi média, pláne ha a menedzserük nem más, mint az édesanyjuk.

Míg tíz-húsz évvel ezelőtt a társadalom a gyermekszépségversenyek szereplőin borult ki, mostanra ezek a gyerekek az internetre költöztek, hogy saját minivalóságshow-t szerkesszenek. Unboxing videókat, iskolakezdési tanácsokat osztanak meg, de jaj nekik, ha egy felnőtt elkezdi irányítani a tartalmaikat a még nagyobb bevétel reményében – derült ki a Netflixen nemrég megjelent, Bad Influence című dokusorozatból.

Piper Rockelle még csak 17 éves, a közösségi oldalain viszont már milliók figyelik minden lépését (leszámítva a vásárolt kamukövetőket). Cserébe ő olyan tartalmat szolgáltat nekik, amiket egyenesen az anyja, Tiffany hagy jóvá. A tinédzser lány a szépségversenyek világából csöppent az online térbe, amikor anyja észrevette, hogy különösebb probléma nélkül tudja magát produkálni a kamera előtt.

Gyerekek toxikus környezetben

Piper hamar befutott sztár lett a YouTube-on és a TikTokon, egyre többen kezdték követni, így édesanyjával Los Angelesbe költöztek, hogy a lány beteljesíthesse az amerikai álmot. Az akkor mainstream tartalmak között szerepeltek a squad, vagyis bandavideók, így Piper köré is elkezdett az anyja castingolni karaktereket. Bár ezek a gyerekek saját közösségi oldallal és egyéniséggel rendelkeztek, minden hozzáférést a profiljaikhoz át kellett adniuk Tiffany társának, Hunternek. A férfi kezelte onnantól kezdve a bejegyzéseiket, és ő forgatta le a videókat a saját ötletei alapján. A kamaszok pedig őrületes tempóban kezdtek el pénzt termelni. A legrosszabbul kereső tag is havonta nagyjából 50 ezer dollárt, mostani árfolyam szerint több mint 18 millió forintot keresett egyetlen hónap alatt.

Minél több pénz folyt be hozzájuk, az ötletek is úgy lettek egyre merészebbek. A csapat akkor mindössze 12-13 éves tagjait a videók kedvéért összeboronálták, hogy párok legyenek a rajongók szemében, holott egyesek egyáltalán nem voltak szimpatikusnak egymásnak. Ártatlan ölelések és szájra puszik után azonban egyre többet akartak a készítők.

Mikor fogtok többet is bevállalni egy csóknál?

– tette fel a kérdést Tiffany, ami már kiverte a biztosítékot a gyerekeknél, mivel nem akartak egymással szexuális viszonyt folytatni.

Az is zavarta őket, hogy Piper anyja arra kérte a fotóst, a videókhoz olyan képet rakjon ki, ami a kamasz lányok fenekét jobban kidomborítja. Sőt, a melltartójuknak ki kellett kandikálnia a felsőjük alól, a fiúkat meg irreálisan kigyúrt férfitesttel lepte meg a szakember. De nem ez voltak a legszörnyűbb, amit néhányuknak át kellett élniük, ugyanis az akkor mindössze 13 éves Piper használt alsóneműit az anyja postán adta fel azoknak, akik elég pénzt fizettek érte.

A kamasz lány egyik rajongójáról pedig ő maga is tudta, hogy bár kislánynak adja ki magát, a valóságban egy középkorú férfi, mégis nyugodt szívvel adta át neki a lányát.

Pipernek telefonon keresztül kellett flörtölnie vele, képeket küldenie magáról, cserébe a férfi mindent megvett neki, amit csak kért.

A videók kedvéért egyre messzebb mentek el a készítők, az átverős videóknál már letartóztatást és egy sztrókot is megpróbáltak poénra venni. Több alkalommal is sírva rogytak össze a gyerekek, amikor szembesültek vele, hogy minden csak a videó kedvéért történt. A kiskamaszok egy ponton túl már nem tudták, mi a valóság, ez annak is köszönhető, hogy túldolgoztatták őket. Kaliforniában szigorú szabályok mellett lehet gyerekeket a szórakoztatóiparban dolgoztatni, de Tiffany és Hunter úgy vélték, ez rájuk nem vonatkozik, így napi 12 órán át kellett kamera előtt lenniük a kamaszoknak, utána pedig órákon át takarítaniuk a házat a közel hatvan macska után.

De nemcsak a gyerekek, hanem Tiffany is szerepelt néhány videóban „Frank, a mopsz” segítségével, ugyanis a nő a kutyát használva bökdöste a kamaszokat, miközben testszégyenítő megjegyzéseket tett az egyébként is labilis gyerekekre. A legmerészebb húzása végül az volt, amikor egy 17 éves fiút élő közvetítésben itatott le, majd kezdett el csókolgatni a közönség előtt.

Elszakítani a családtól és a valóságtól

Piper Rockelle-t egykor legalább tíz másik bandatag vette körül a videókban, mostanra viszont már nem maradt mellette senki. A YouTube-csatornáján hónapok óta nem osztott meg tartalmat, olyat meg pláne nem, amiben valaki mással együtt szerepel. A sorozat tanúsága szerint a fiatal lány mellől szép lassan, de elkezdtek kiesni egykori társai. Volt, aki jelezte a szüleinek, hogy ez már rég nem az, amiről a kezdetekben szó volt, míg másoknál a szülők léptek közbe, ha a videót meglátva szörnyülködtek, ők jártak a legrosszabbul.

Az egyik fiút az anyja szerette volna kiszedni a csapatból, amikor a környezetet már túlságosan is toxikusnak találta ahhoz, hogy a gyereke ne sérüljön. Tiffany viszont úgy felhergelte a kamaszt, hogy az inkább megszakította a kapcsolatot az anyjával. A nő ezek után döbbenten figyelte, ahogy a férje is ellene fordul, egy alkalommal pedig a fia és a banda Tiffanyval az élen a saját otthonában készít „house tour” videót. Ha valaki kiesett a bandából, az örökre szólt – tiltani kellett a platformokon, soha többet nem állhattak szóba velük.

Egy alkalommal valódi rendőrök érkeztek a házhoz, amikor bejelentést kaptak arról, hogy Tiffany szörnyen bánik a rá bízott gyerekkel. A nő azonban megúszta az eljárást, a kihallgatás előtt meggyőzte az összes gyereket, hogy hazudják azt, Tiffany mennyire rendes velük. Annyira féltek, hogy még egymással sem beszélték meg, mennyire szörnyen érzik magukat. Egyikük anyja a kamera előtt tört ki zokogásban, mondván, az egyenruhások akkor megmenthették volna őket.

A történtekkel kapcsolatban még a népszerű énekesnő, Pink is szót emelt egy bejegyzésében, amikor az akkor csak 14 éves Piperről bikinis képek kerültek ki az internetre:

Hány olyan gyereket, mint Piper Rockelle, használnak ki a szüleik? És mi, többiek mikor mondjuk azt, hogy nem oké, hogy egy 13 éves gyerek bikiniben pózol, miközben az ANYJA készíti a fotót?!

Tiffany és Piper ugyan nem vett részt a dokusorozat elkészülésében, de korábbi interjúkban tagadták a vádakat. „Nyilvánvalóan nem tettünk semmi olyat, amit állítottak, de sajnos a pénz nagy motiváció egyeseknek ebben a világban” – mondta Tiffany a People-nak adott nyilatkozatában a Bad Influence előzetesének megjelenése előtt. „Úgy döntöttünk, hogy magunk mögött hagyjuk ezt az ügyet, mert őszintén szólva az elhúzódó pereskedés még károsabb és fájdalmasabb lenne minden érintett számára – beleértve a gyerekeket is.”

Egy hasonló nyilatkozatban akkoriban Piper „nevetségesnek” nevezte a gyermekbántalmazási vádakat, de ahogy a dokusorozatból kiderül, ebben a világban nem szokatlanok ezek a vádak. Piper az édesanyja menedzselésével azóta is milliós követőtáborral a háta mögött oszt meg magáról egyre többet mutató képeket, miközben még mindig csak 17 éves.