Újabb botrányai miatt el kellett hagynia Mickey Rourke-nak a celebek villáját

Alig egy hét után kellett távoznia a Big Brother brit verziójából a 72 éves színésznek, miután többször is összetűzésbe keveredett a villa lakóival. Mickey Rourke homofób megjegyzéseket tett, agresszíven viselkedett a bent lévőkkel, de a kinti sztárok közül is volt, aki bántalmazással vádolta meg a színészt.

Mickey Rourke hollywoodi színész távozott a Celebrity Big Brother című műsorból, miután „további helytelen kifejezéseket használt”, és „elfogadhatatlan viselkedést tanúsított” – közölte az ITV közleménye alapján a BBC. Szombaton a 72 éves Rourke fenyegetőnek és agresszívnek minősülő viselkedést és nyelvezetet használt Chris Hughesszal szemben.

Fizikai összetűzés ugyan nem volt, de így is arra szólították fel a színészt a készítők, hogy távozzon.

Korábban a műsor egy másik játékosával, JoJo Siwával került összetűzésbe. A történtek után Hughes volt az, aki vigasztalni igyekezett az amerikai énekesnőt, a producerek hivatalos figyelmeztetésben részesítették Mickey Rourke-ot, és jelezték, hogy eltávolítják a műsorból, ha folytatja a homofób megnyilvánulásokat.

Nem ez volt az egyetlen balhé most Rourke körül, a héten ugyanis egy amerikai színésznő, Bella Thorne állt a nyilvánosság elé, ugyanis állítása szerint a férfi többször is bántalmazta korábban. Egy közös filmjük forgatásával kapcsolatban elmesélte, hogy a közös jelenetükben, ahol térdepelt hátrakötözött kezekkel, Rourke-nak „egy fémcsiszolót kellett volna a térdkalácsomhoz érintenie, ehelyett az intim testtájamat ütögette vele a farmeromon keresztül, újra és újra”. A színésznő azt is állította, hogy Rourke egy másik jelenetben szándékosan beborította őt porral. „Azt hiszem, viccesnek találta, hogy megaláz az egész stáb előtt” – írta Thorne, aki olyan filmekben szerepelt, mint a The Duff és az Amityville – Az ébredés.