Hajós András olyat látott, hogy inkább megette a papírjait

Liptai Claudia és Till Attila ezúttal is közösen énekelve indította útjára A Nagy Duett élő adását, ez volt az ötödik alkalom, hogy a pároknak meg kellett méretni magukat. Legutóbb nemcsak duóban, hanem csapat szintjén is a zsűri, valamint a nézők elé kellett állniuk a versenyzőknek.

A mostani adásban sem egyszer mutatták meg magukat a párosok, ugyanis az adás második felében más párokkal kellett összeállniuk, így egy-egy dalt már négyen adtak elő. Szabó Zsófi meg is jegyezte, hogy egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben, mert hétről hétre nagyon tehetséges embereket kell zsűrizniük.

Hajós András inkább megette a papírjait

Dér Heni és Gáspár Győző rózsaszínbe borították a színpadot, amikor egy vasárnapi húsleves főzést imitálva előadták a Balkan Barbie című dalt. A produkción Győző felesége olyan jól szórakozott, hogy még az értékelés alatt is az ő nevetését lehetett hallani. A zsűri is oda volt a látottakért, Kasza Tibi meg is jegyezte, hogy olyanok voltak, mintha a kiselejtezett Barbie-k lázadásba kezdtek volna. A zsűritől 35 pontot zsebeltek be.

A második produkció viszont nem várt hatást keltett a zsűri egyik tagjában, még pedig Hajós Andrásban. Sydney van den Bosch és párja, Pető Brúnó Makaróni dalától olyan szinten borult ki a zsűritag, hogy inkább elkezdte megenni a saját papírjait.

Gyerekek, mindenkinek vannak túlélési technikái. Van, aki drogozik, van, aki nőket ver, én papírt eszem. Kénytelen voltam megenni a zsűrifüzetem, mert azt hittem, hogy ami rossz, azt nem lehet elrontani, de…

Nem mindenki fogalmazott meg éles kritikát velük szemben, Kasza Tibi egyenesen a gyerekére hivatkozva adott nekik tíz pontot, így végül 33 pontot kaptak.

A harmadik Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence felszívták magukat a múltkori teljesítményük után, amire a műsorvezetőnő kevesebb pontot adott volna maguknak. Most az Over the rainbowra tomboltak egyet, amit a zsűri minden tagja kifejezetten értékelt, így 38 pontot kaptak a vadulásukért.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci is hasonlóan igyekezett többet mutatni magából, mert korábban megkapták, hogy a produkciójuk túlságosan is unalmasra sikeredett. Most viszont igencsak felforrósították a hangulatot a stúdióban, amikor az énekesnő szexi takarítónőnek öltözve, pikáns produkcióban énekelte el párjával a Csavard fel a szőnyeget című dalt. Ezzel kérdés nélkül a lista élén találták magukat, 40 pontot kaptak.

Nem kellett sokat várni a következő negyven pontos duóra, ugyanis Radics Gigi és Visváder Tamás is maximális pontszámot kapott az előadásukra. A páros Kasza Tibi egyik dalával készült, a Költözz el előadása előtt kiderült, hogy Visvádernek egyébként a szomszédja az énekes-műsorvezető. A produkcióért oda volt mindenki a zsűriben, Hajós András meg is jegyezte, hogy Visváder végre komolyan vette a feladatot, és ez volt az eddigi legjobb produkciója.

Csupán egy ponttal maradt el tőlük Nótár Mary és Aurelio, akik egy operettel léptek a színpadra, miután a múlt héten megnyerték az adást. Most sem maradtak szégyenben, ugyanis a közönség fütyülős vastapssal jutalmazta a Ringó vállú csengeri violámra csárdásozó fiatalokat. Az egyetlen hiányzó pontot Szabó Zsófi vonta meg tőlük, mert szerinte Aurelio tud még ennél is többet.

Dupladinamitok a pácban

Az adás második felében sem pihenhettek meg a versenyzők, a duók duói következtek. Elsőként Lékai-Kiss Ramóna és Mihályfi Luca léptek fel párjaikkal az Everybody című dallal, ami olyan nosztalgiavonatot indított el a zsűri tagjaiban, hogy a vitát végül Liptai Claudiának kellett lezárnia. A műsorért odavoltak az ítészek, aminek a táncos részeit Hegyes Berci kifejezetten nehéznek találta, végül 39 pontot zsebeltek be.

Utánuk egy meglehetősen nehéz dallal érkezett Gáspár Győző és Visváder Tamás, ugyanis Lady Gaga és Bradley Cooper slágerét, a Shallowt énekelték partnereik oldalán. A zsűrit meghatotta a produkció, a dal pedig Gáspár Győző számára is erős üzenettel bír. Kasza Tibi szerint a dal legjobb része az volt, amikor a férfiak nem, de Dér Heni és Radics Gigi énekeltek. Az erős kritikák mellett így is 40 pontot kaptak.

Az utolsó fellépők Aurelio és Sydney van den Bosch voltak, akik, ha csak egy pár percre is, de nyári hangulatot teremtettek a TV2 stúdiójában. A Balatoni nyár azonban nem tarolt úgy a zsűrinél, mint a korábbi csapatok, így csak 38 pontot kaptak.

A zsűri szavazatai alapján így Radics Gigi és Visváder Tamás 80 ponttal zárták a műsort az ítészek tabellájának az elején, de az adás győztesei mégsem ők, hanem Mihályfi Luca és Hegyes Berci lett.

A második körös szavazás után Gáspár Győzőék, Visváder Tamásék és Syndey van den Boschék kerültek a veszélyzónába. A zsűri ismét Radics Gigit és Visváder Tamást mentette meg a kieséstől. A közönség döntése alapján végül Sydney van den Bosch jutott tovább, így ezen a héten Dér Heni és Gáspár Győző távozott a műsorból.