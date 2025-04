Meghalt Nicky Katt, a jól ismert karakterszínész, aki számos népszerű filmben és sorozatban szerepelt – erősítette meg a TMZ-nek John Sloss ügyvéd, aki a színészt képviselő Sloss Law cég vezetője. A halál okáról és körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.

Katt színészi pályafutását a korai 1980-as években kezdte, kisebb szerepeket játszva olyan sorozatokban, mint a Fantasy Island és a CHiPs. A ’80-as évek közepén visszatérő szerepeket kapott A kicsi kocsi és a The Get Along Gang produkciókban, valamint vendégszereplőként feltűnt A kasszasiker és az Uncle Buck című alkotásokban is.

A szélesebb közönség számára az áttörést a Tökéletlen idők című kultfilmben nyújtott alakítása hozta meg, ahol Clint Bruno szerepében egy kemény fickót játszott, aki összeverekszik Adam Goldberg karakterével, Mike Newhouse-zal. Pályafutása során gyakran alakított keményfiúkat és ellenszenves gonosztevőket olyan filmekben és sorozatokban, mint a Ha ölni kell, Sin City, Brókerek, Rocksuli, Hullagyerek, fenegyerek, Monk, Esküdt ellenségek és számos más produkcióban.

A tévénézők valószínűleg leginkább Harry Senate tanár szerepéből ismerhetik a Boston Public című sorozatból, amelyben 49 epizódon keresztül szerepelt a show első három évadában.

Katt 1999-től 2001-ig Annie Morse-szal élt házasságban. A színész 54 éves volt.