A Netflix életre keltette a Tindert: a szerelmet keresték, de arroganciát kaptak

Új műsorral jelentkezett a Netflix, ezúttal egy YouTube-ról átvett társkereső formátumot hozott el a nézői számára, ráadásul élőben közvetítve. A Pop the Balloon Live műsorban hétköznapi nők és celeb férfiak keresik a szerelmet, és egy lufival jelezhetik, hogyan döntenek egymásról. Ha a lufit valamelyikük kidurrantja, akkor már nem alkothatnak egy párt, de ha ép marad, esélyük van jobban megismerni a másikat, így talán az igaz szerelemre is rátalálhatnak.

Április 11-én vadonatúj realityműsor indult a Netflixen, a Pop the Balloon LIVE, amelyet a készítők a YouTube videómegosztó felületről vettek át. A műsorban hétköznapi szinglik és „veterán” celebek is megjelennek, akiket már a valóságshow-k világából korábban megismerhettek. (A magyar közönség számára nem feltétlenül ismertek, de az Egyesült Államokban sikeres karriert építettek ki különböző realityk által.) A lufis társkereső műsorvezetője Yvonne Orji humorista-színésznő, akit a Bizonytalan című sorozatból ismerhetünk, illetve néhány önálló estje már felkerült a streamingszolgáltatók kínálatába.

A műsor úgy zajlik, hogy mind a nyolc hölgy kap egy lufit a kezébe, amit attól fogva, hogy megpillantják a soron lévő férfit, bármikor kidurranthatnak. Az indok lehet akár annyi is, hogy nem tetszik neki az öltözet, amiben a műsorba érkezett. Elsőre azt hihetnénk, így a nőn múlik minden, azonban a csavar a dologban az, hogy ha esetleg egy hölgy lufija ép marad, de a férfinak nem tetszik az illető, akkor ő is kipukkaszthatja a ballont. A férfit először természetesen csak a külalakja alapján tudják megítélni a hölgyek, majd Orji feladata kérdéseket feltenni mind a férfiaknak, mind a nőknek, hogy ezáltal is tágítsa mindannyiuk perspektíváját. Akad olyan hölgy, aki már külső alapján dönt, és kidurrantja lufiját, azonban akadnak megfontoltak is, akik megvárnak néhány lényegesebb információt, és csak azután pukkasztanak, miután van egy árnyaltabb képük az illetőről.

A hölgyek 20-35 év körüliek, vannak köztük fehérek, afroamerikaiak, ázsiaiak és arabok is, valamint mindannyiuknak más az érdeklődési köre, a foglalkozása, egyszóval nyolc teljesen különböző nővel találkozhatnak a férfiak. Az alábbi celebek tűnnek fel a műsorban:

Johnny Bananas (The Challenge 1998) – 42 évesen ő a legidősebb szingli,

Zaina Sesay (The Ultimatum 2022),

Chase DeMoor (Ellenállhatatlan kísértés 2021, 2. évad),

Farrah Abraham (Couples Therapy 2014, Celebrity Big Brother 2015),

Demi Burnett (Nagy Ő 2019, Got to Get Out 2025).

Az első rész nagy durranásai

Az első adásban Johnnyt és Chase-t ismerhették meg a hölgyek. A gyors és határozott döntések társkereső műsorát ugyanakkor egy dinamikus, de közben mégis rendkívül szétszórt epizód indította, amiben inkább ripacsságot tapasztalhatott a néző, semmint ismerkedést. Lelőjük a poént, nem talált párra senki az első részben. Megismerhettük a hölgyeket, akikről kiderült, hogy rendkívül magas elvárásaik vannak a férfiakkal szemben, és az sem mindegy, kinek hol kezdődik a hajvonala. Az epizódban gyakorta tapasztalhatott a néző egyfajta feszültséget a hölgyek és potenciális hercegeik között, pláne akkor, ha az illetőnek túlzottan magabiztos, már-már nőgyűlölőbe hajló megjegyzései voltak (mert bizony voltak).

Több esetben is azt érezték a nők, hogy a szingli pasi nem elég eredeti, nem jó a stílusa, vagy még túl éretlen.

Néhány esetben fordult elő, hogy már éppen match szituációba került volna egy férfi egy nővel, amikor a férfi közvetlenebb és mélyebben szántó kérdést tehetett fel potenciális partnerének. Például, hogyan definiálná a szerelmet, és mit gondol, mi a dolga a nőnek egy kapcsolatban. A válaszok többnyire lehangolták a férfiakat, vagy a hölgy gondolta meg magát, és az utolsó pillanatban pukkasztott.

Mi jöhet még?

Az már a legelső részből egyértelművé vált, hogy egymás megalázása és kellemetlen helyzetbe hozása nincs megtiltva a szingliknek. Gondolkodás nélkül szálltak bele egymásba, a kinézettől kezdve egészen a foglalkozásig mindenre volt megjegyzésük. A műsor negyedénél már azt lehetett érezni, hogy inkább kirakatnézegetés folyik, nem társkeresés. A nőknek minden lufidurranás után meg kellett magyarázniuk, miért döntöttek úgy, hogy nem adnak esélyt az adott férfinak, néhányuk azonban esetenként nem is tudott mit mondani, mondvacsinált indokokkal operált, holott bemutatkozását azzal kezdte, hogy nyitott, és nagy reményekkel érkezett a műsorba.

Nyilvánvaló a nézők és a szereplők számára is, hogy a műsorban villámrandi-szituációkba keverednek a résztvevők, így nem teljesen valósághű az a kép, amit a másikról kapnak. Ennek ellenére sem igazán akartak esélyt adni egymásnak, mivel mindkét nemnek egyaránt rendkívül magas elvárásai voltak, és nem tűntek kompromisszumkésznek. Ráadásul arról sem győződhetett meg a néző, hogy ők maguk tudják-e, mit is várnak el pontosan jövendőbelijüktől vagy általánosságban az élettől.

A mini-realitysorozatnak egyébként öt része lesz összesen, tehát még négy héten át élvezhetjük a lufidurrogást. Felvetődik a kérdés, hogy kisülhet-e bármi jó belőle egy ilyen premier után.

vajon várhatunk-e mást a szereplőktől, mint nagyképűséget, arroganciát és elrugaszkodott elvárásokat?

Május közepéig kiderül, hogy az élő szereplős Tinder-műsorból ki lehet-e jutni a valóságba, és lehet-e boldog befejezése szerelmi történeteiknek a képernyőn túl, a szürke hétköznapokban is.